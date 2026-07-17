„A propus intrarea în faliment” Situație critică: au retrogradat din Liga 1 și riscă să dispară! Cum încearcă să se salveze

Retrogradarea în Liga 2 a agravat situația financiară a AFC Hermannstadt, club aflat în insolvență din 2021.

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Hermannstadt s-a înscris în Liga 2 pentru sezonul 2026-2027, însă viitorul clubului rămâne incert din cauza situației financiare.

Hermannstadt, în criză: administratorul special a propus falimentul

În ultimul raport depus la dosarul de insolvență, administratorul judiciar informează că, pe 8 iulie, a primit din partea administratorului special al AFC Hermannstadt, Petru Gabriel Ghețe, „o cerere prin care solicită revocarea sa din funcție și propunerea de intrare în faliment a debitoarei”.

Administratorul judiciar arată că deteriorarea situației financiare a clubului s-a accentuat după retrogradarea în Liga 2.

„În urma retrogradării echipei de fotbal FC Hermannstadt în Liga a II-a de fotbal situația financiară a asociației s-a înrăutățit”, se precizează în document.

Cererea administratorului special a venit la doar câteva săptămâni după ce administratorul judiciar prezentase creditorilor un raport privind situația financiară a clubului.

„Situația financiară s-a înrăutățit după retrogradarea în Liga 2”

Administratorul judiciar arată că, după retrogradarea în Liga 2, „situația financiară a asociației s-a înrăutățit”, motiv pentru care, pe 19 iunie, a întocmit un raport privind situația financiară a debitoarei.

Raportul a fost analizat în ședința comitetului creditorilor, la care au participat finanțatorii Claudiu Rotar și Ștefan Băncilă.

Cei doi au aprobat contractele de împrumut încheiate de club după deschiderea procedurii de insolvență și au exprimat aceeași concluzie privind starea financiară a AFC Hermannstadt.

Atât Rotar, cât și Băncilă au arătat că „situația financiară a asociației este deficitară și se caută soluții pentru ieșirea asociației din această situație”.

Noi cereri de plată din partea jucătorilor

Administratorul judiciar mai arată că, la începutul lunii iulie, clubul a primit mai multe cereri de plată formulate de jucători.

Potrivit raportului, acestea au fost trimise serviciului de contabilitate pentru verificare, însă până la redactarea documentului depus la instanță rezultatul verificărilor nu fusese comunicat.

Pe 8 iulie, administratorul judiciar a întocmit un nou raport privind situația financiară, iar în aceeași zi a primit și solicitarea administratorului special privind intrarea în faliment.

Salvarea este căutată prin transferuri

Deși administratorul special a propus falimentul, administratorul judiciar susține că sunt căutate în continuare soluții pentru continuarea activității.

„În prezent se fac eforturi pentru găsirea de noi surse de finanțare a activității prin transferul unor jucători aflați sub contract solicitați de alte echipe de fotbal”, se arată în raport.

Hermannstadt s-a înscris în Liga 2

Totodată, administratorul judiciar precizează că „s-au luat măsuri de înscriere a echipei de fotbal în Liga a II-a pentru continuarea activității clubului”.

Hermannstadt a retrogradat în Liga 2, după ce a fost învinsă de FC Voluntari, scor 5-3 la general, în barajul de menținere/promovare în Liga 1. Sibienii revin în Liga 2 după patru sezoane petrecute în primul eșalon.

În ciuda incertitudinilor din jurul clubului, lotul se va reuni luni, 20 iulie, pentru efectuarea vizitei medicale. Sibienii nu au numit încă un antrenor principal, după despărțirea de Dorinel Munteanu, care a preluat-o pe CSM Reșița.

Hermannstadt mai avea doar 900 de euro în conturi la 30 aprilie

Înaintea meciului decisiv pentru menținerea în Superligă, administratorul judiciar al AFC Hermannstadt avertiza, într-un raport publicat în BPI, că retrogradarea ar pune în pericol echilibrul financiar al clubului și șansele de reușită ale reorganizării.

„În continuare situația financiară a asociației se menține deficitară din cauza neîncasării la timp a creanțelor noastre.

Așteptăm ultimul meci al echipei programat pentru data de 01.06.2026 ora 20,30 pentru a afla dacă echipa retrogradează în liga secundă de fotbal sau rămâne în liga 1, situație în care consider că situația financiară a asociației se va îmbunătăți”, se arata în documentul depus în dosarul de insolvență.

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