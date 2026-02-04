Minion pe gheață Lupta neprevăzută câștigată de un campion înainte de Jocurile Olimpice de iarnă: „E ceva fără precedent!”

Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté (26 de ani), de șase ori campion al Spaniei la patinaj artistic, va avea voie să-și execute programul scurt intitulat „Minionii” la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 de la Milano-Cortina.

Ce problemă neașteptată întâmpinase ibericul, în rândurile de mai jos.

Pe toată durata sezonului de patinaj artistic, Guarino Sabaté s-a deghizat în minionul Kevin, personaj al francizei de animație „Despicable Me” („Sunt un mic ticălos”).

Dorința sa a fost să apară îmbrăcat într-o salopetă albastră și un tricou galben și la Jocurile Olimpice din Italia, însă, inițial, a avut probleme din cauza drepturilor de autor.

Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté va fi minion la Jocurile Olimpice de iarnă

Patinatorul spaniol a ales muzică EDM pentru rutina sa. A explicat că a făcut acest lucru pentru „a aduce bucurie și un stil jucăuș pe gheață, îndeplinind ân același timp toate elementele necesare pentru a arăta că patinajul artistic masculin de la Jocurile Olimpice poate fi distractiv”.

Într-un clip postat de coregraful francez Benoit Richaud, Guarino Sabaté dansează în timp ce în fundal se aude în mod repetat „papaya”. În filmele francizei, minionii folosesc acest fruct tropical pentru a descrie femeile frumoase.

Universal s-a răzgândit: „A realizat că ar rata o oportunitate”

Pe 30 ianuarie, patinatorul declara că a fost informat că Universal Pictures, studioul care produce seria de filme cu minioni, nu îi va acorda permisiunea de a folosi melodia energică pe gheața olimpică.

Acesta ar fi trebuit să găsească o nouă melodie pentru programul scurt înainte de începerea competiției masculine de la Milano, pe 10 februarie.

Fanii patinajului „au repostat, distribuit și susținut” rutina spaniolului, iar Universal și-a schimbat, până la urmă, decizia. Guarino Sabaté le-a mulțumit celor care l-au ajutat, însă a dezvăluit că încă așteaptă ca două elemente muzicale să fie aprobate.

Este pentru prima oară când protestul public a influențat în mod direct o asemenea decizie în patinaj, potrivit specialistului Jackie Wong. Acesta explică:

„Este ceva fără precedent. Universal se află sub același acoperiș corporativ ca NBC, care transmite Jocurile Olimpice de iarnă în SUA.

Cred că Universal și-a dat seama că ar rata o oportunitate. Ei cred, probabil, că programul va deveni viral”, a spus Wong, potrivit vulture.com.

Programul lui Guarino Sabaté este o senzație mai mare decât ne-am fi imaginat vreodată. Minionii au dărâmat cu adevărat zidurile comunității de patinaj artistic Jackie Wong, analist de patinaj artistic

Momentul care a schimbat regulile: „Au dat în judecată pe toată lumea”

Obținerea autorizației de utilizare a anumitor melodii nu a reprezentat niciodată o problemă semnificativă pentru patinatori. Până în 2022.

Patinatorii americani Alexa Knierim și Brandon Frazier, medaliați olimpici, au interpretat în repetate rânduri o rutină pe melodia „House of the Rising Sun” a trupei Heavy Young Heathens.

„Au dat în judecată pe toată lumea, inclusiv NBC. Asta a declanșat o reacție în lanț în lumea patinajului artistic, unde oamenii au fost rugați să parcurgă preventiv întregul proces de obținere a autorizației pentru muzică. Acest proces nu a existat înainte ca cei doi să dea în judecată. A speriat o mulțime de oameni”, explică Wong.

1,4 milioane de dolari a primit trupa Heavy Young Heathens de pe urma scandalului din patinaj, potrivit Guardian. Cazul a fost soluționat în afara instanței

„Dacă vor să le fie aprobate melodiile, să treacă prin noi”

În urma procesului, Uniunea Internațională de Patinaj (ISU) a colaborat cu o companie numită ClicknClear pentru a oferi patinatorilor un proces mai centralizat de obținere a drepturilor muzicale pentru programele lor.

Wong este sceptic în ceea ce privește „legitimitatea” acestora în ceea ce privește cunoașterea complexității legii drepturilor de autor pentru a aproba melodiile dorite de patinatori, după cum o demonstrează scenariul de coșmar al lui Guarino Sabaté.

Spaniolul a menționat că a trimis rutina prin ClicknClear în august 2025, perioadă în care nimic nu a fost semnalat ca fiind potențial neautorizat. Răspunsul negativ a venit abia pe 30 ianuarie 2026.

„Practic, compania spune «Dacă acești patinatori vor să le fie aprobate melodiile, să treacă prin noi». Au creat oarecum impresia că, dacă trec prin ei, toate problemele vor fi rezolvate”, a mai spus Wong.

Întreaga chestiune ClicknClear este puțin neclară, tocmai din cauza modului în care funcționează și a faptului că regulile privind drepturile muzicale sunt diferite în fiecare țară. Devine foarte complicat. Jackie Wong, analist de patinaj artistic

„Cea mai sigură metodă de a obține permisiunea”

Cealaltă opțiune pentru patinatori este să se adreseze direct artistului, casei de discuri sau moștenitorilor și să ceară permisiunea.

„Este cea mai sigură metodă de a obține permisiunea. Fiecare este pe cont propriu”.

Dar aceasta este o metodă mai riscantă, mai ales că mulți patinatori preferă să remixeze și să editeze melodiile, în loc să patineze pe un singur ritm.

