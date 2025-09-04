Refuzați de Hagi Cum a reacționat FCSB, după ce Ianis a ales să meargă în Turcia: „M-am bucurat!”

- Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a comentat transferul de ultim moment al lui Ianis Hagi (26 de ani) la Alanyaspor.
- FCSB s-a numărat și ea printre echipele care au încercat să-l transfere pe mijlocaș în această vară.
Ianis Hagi a semnat joi cu noua sa formație, Alanyaspor, după despărțirea de Rangers.
Gigi Becali, despre transferul lui Ianis Hagi: „E timpul să demonstreze la echipa de club”
După ce a aflat vestea transferului, patronul celor de la FCSB s-a bucurat pentru mijlocașul român.
„Am văzut, m-am bucurat, pentru că eu cred în Ianis foarte tare! Cred în el, în valoarea lui. Ianis a demonstrat la echipa națională, că ne-a calificat de vreo două ori.
La echipele de club nu prea a demonstrat, dar e timpul să o facă, are 25-26 de ani”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
Hagi a semnat un contract valabil pe două sezoane cu formația turcă, unde va fi coleg cu Umit Akdag, internațional român de tineret, care s-a despărțit, la rândul său, de Toulouse în această vară.
Până acum, Ianis a așteptat oferte din top 5 campionate, refuzând oferte atât din România, cât și de la Legia Varșovia, echipa lui Edi Iordănescu.