Refuzați de Hagi Cum a reacționat FCSB, după ce Ianis a ales să meargă în Turcia: „M-am bucurat!”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a comentat transferul de ultim moment al lui Ianis Hagi (26 de ani) la Alanyaspor.

FCSB s-a numărat și ea printre echipele care au încercat să-l transfere pe mijlocaș în această vară.

Ianis Hagi a semnat joi cu noua sa formație, Alanyaspor, după despărțirea de Rangers.

Gigi Becali, despre transferul lui Ianis Hagi: „E timpul să demonstreze la echipa de club”

După ce a aflat vestea transferului, patronul celor de la FCSB s-a bucurat pentru mijlocașul român.

„Am văzut, m-am bucurat, pentru că eu cred în Ianis foarte tare! Cred în el, în valoarea lui. Ianis a demonstrat la echipa națională, că ne-a calificat de vreo două ori.

La echipele de club nu prea a demonstrat, dar e timpul să o facă, are 25-26 de ani”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Hagi a semnat un contract valabil pe două sezoane cu formația turcă, unde va fi coleg cu Umit Akdag, internațional român de tineret, care s-a despărțit, la rândul său, de Toulouse în această vară.

Până acum, Ianis a așteptat oferte din top 5 campionate, refuzând oferte atât din România, cât și de la Legia Varșovia, echipa lui Edi Iordănescu.

