Ianis, prezentat oficial Hagi și-a găsit echipă, după despărțirea de Rangers! Îi calcă pe urme tatălui său: „E timpul să scriu o altă poveste”

Ianis Hagi (26 de ani) a fost prezentat oficial la Alanyaspor.

Internaționalul român a semnat un contract pe doi ani cu formația din Turcia.

Hagi s-a despărțit în această vară de Rangers. După trei luni agitate și numeroase oferte refuzate și-a găsit, în sfârșit, echipă.

Mijlocașul a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Alanyaspor, formația ce a terminat pe locul 12 în sezonul precedent al primei ligi din Turcia. Ianis va purta numărul 14 la noua sa echipă.

La prezentarea oficială, internaționalul român a fost asistat și de tatăl său, Gheorghe Hagi (60 de ani), cel care a făcut istorie în tricoul celor de la Galatasaray.

„Regele” a primit și el un tricou special, cu numărul 10, din partea celor de la Alanya.

Ianis Hagi: „E timpul să scriu o altă poveste”

Ianis a oferit și o primă reacție din postura de jucător al formației din țara semilunei. Fotbalistul este nerăbdător să înceapă noua aventură.

„Turcia e a doua mea casă și sunt superfericit că mă aflu aici. Abia aștept să încep! Ne vedem curând. O nouă etapă, la Alanya. E timpul să scriu o altă poveste” , a spus Ianis Hagi.

La Alanya, Hagi Jr va fi coleg cu Umit Akdag (21 de ani), fundaș care a jucat pentru România U21 la EURO 2025.

Viitorul Constanța, Fiorentina, Genk și Alaves sunt celălalte echipe la care a mai jucat mijlocașul român, de-a lungul carierei.

1.500.000 de euro este cota lui Ianis Hagi, potrivit transfermarkt.ro

