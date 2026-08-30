Ianis Stoica, gest emoționant  I-a dedicat primul gol din acest sezon lui Quevin Castro, jucătorul care a murit pe teren sub privirile sale +10 foto
Ianis Stoica (captură video Sport TV)
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Ianis Stoica, gest emoționant I-a dedicat primul gol din acest sezon lui Quevin Castro, jucătorul care a murit pe teren sub privirile sale

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 30.08.2026, ora 19:59
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 00:13
  • Ianis Stoica a fost titular și a jucat 71 de minute pentru Estrela Amadora în succesul cu 3-2 de pe terenul lui Nacional Madeira, în etapa a 4-a din campionatul Portugaliei.
  • Fotbalistul român a marcat primul său gol al sezonului și a dedicat reușita lui Castro Quevin, jucător decedat pe teren la 25 de ani.
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Ianis Stoica (23 de ani) a înscris duminică, 30 august, primul său gol din acest sezon pentru Estrela Amadora, în victoria spectaculoasă obținută pe terenul lui Nacional Madeira, scor 3-2.

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Ianis Stoica, primul gol al sezonului, dedicat lui Quevin Castro

Atacantul român a fost titular, a avut o prestație bună și a jucat până în minutul 71. Stoica a înscris chiar înainte de pauză, din penalty, într-un moment important al partidei.

Nacional a început perfect partida și a deschis scorul în minutul 3, prin Wesley Gasolina. Estrela a încercat să revină, iar egalarea a venit chiar înainte de pauză.

În minutul 45, Robinho a fost împins în careu de Ze Vítor, iar arbitrul a acordat penalty pentru formația lui Ianis Stoica.

Ianis Stoica a egalat din penalty, cu un șut în forță

Fostul internațional de tineret și-a asumat execuția. A așezat mingea la punctul cu var și, în minutul 45+1, a trimis-o în plasă cu un șut extrem de puternic, cu piciorul drept.

A fost primul gol al lui Stoica în acest sezon și unul important pentru Estrela, care a intrat la cabine la 1-1 și avea să întoarcă ulterior partida, câștigând cu 3-2.

Quevin Castro a murit pe teren într-un amical Real Sport Clube - Estrela Amadora

Românul i-a dedicat reușita lui Quevin Castro, fotbalistul în vârstă de 25 de ani care a murit cu doar opt zile înainte.

Castro s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci amical disputat pe 22 august între Real Sport Clube, echipă din liga a 4-a portugheză, și Estrela Amadora. Stoica se afla atunci pe teren pentru Estrela și a fost martor la tragedie.

Estrela Amadora a disputat acel meci de pregătire după ce partida de campionat cu Braga a fost amânată, la solicitarea formației adversare, din cauza problemelor de lot acuzate.

Castro era jucătorul lui Real Sport Clube și revenise în Portugalia după ce evoluase în fotbalul englez, inclusiv la West Bromwich Albion.

Galerie foto (10 imagini)

Ianis Stoica i-a dedicat golul lui Quevin Castro, jucător decedat pe teren (FOTO: captură Sport TV) Ianis Stoica i-a dedicat golul lui Quevin Castro, jucător decedat pe teren (FOTO: captură Sport TV) Ianis Stoica i-a dedicat golul lui Quevin Castro, jucător decedat pe teren (FOTO: captură Sport TV) Ianis Stoica i-a dedicat golul lui Quevin Castro, jucător decedat pe teren (FOTO: captură Sport TV) Ianis Stoica i-a dedicat golul lui Quevin Castro, jucător decedat pe teren (FOTO: captură Sport TV)
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Ianis Stoica are oferte din China. Estrela cere 2,5 milioane de euro

Golul vine într-un moment în care viitorul lui Ianis Stoica este urmărit cu atenție și în afara Portugaliei.

Publicația Record a scris că internaționalul român are oferte din China, iar Estrela Amadora ar fi stabilit un preț de 2,5 milioane de euro pentru transferul său.

Stoica a ajuns la Estrela în vara lui 2025, de la Hermannstadt. Portughezii au plătit aproximativ 1,3 milioane de euro pentru atacant, iar clubul sibian păstrează 20% dintr-o eventuală viitoare vânzare.

În primul său sezon în Portugalia, Stoica a evoluat în 34 de partide pentru Estrela, marcând trei goluri și oferind două pase decisive, contribuind la menținerea echipei în prima ligă.

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