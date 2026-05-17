Ianis Stoica, mesaj pentru contestatari VIDEO. Evitarea retrogradării i-a dat curaj: „Toți spuneau că vin împrumut după 6 luni. Am terminat titular și am salvat echipa"
Publicat: 17.05.2026, ora 09:07
Actualizat: 17.05.2026, ora 09:08
  • Transferat vara trecută la Estrela Amadora, Ianis Stoica a încheiat primul sezon din străinătate cu salvarea dramatică de la retrogradare și un mesaj pentru cei care nu îi dădeau șanse în Portugalia.

Salvată dramatic de la retrogradare după 2-2 cu Braga, în ultima etapă din Portugalia, Estrela Amadora a încheiat încă un sezon la limită, pe locul 15, primul deasupra liniei roșii.

Ianis Stoica, după primul sezon în Portugalia: „A fost foarte, foarte greu”

Printre oamenii importanți ai echipei s-a numărat și Ianis Stoica, titular 68 de minute în meciul decisiv.

Atacantul român de 23 de ani a tras linie după primul sezon în străinătate și a transmis un mesaj clar legat de viitorul său: nu ia în calcul revenirea în Superligă, deși este dorit de CFR Cluj, FCSB și Dinamo.

Transferat în vara lui 2025 de la Hermannstadt pentru 1,3 milioane de euro, Ianis Stoica a bifat 34 de meciuri în toate competițiile pentru Estrela, cu 3 goluri și 3 assist-uri. În campionat a adunat 33 de partide, dintre care 20 ca titular, și 1.674 de minute.

Din informațiile GOLAZO.ro, clubul portughez are deja oferte pentru fotbalistul intrat în vederile selecționerului Gheorghe Hagi, însă nu vrea să-l vândă deocamdată, chiar dacă traversează o perioadă financiară complicată.

Estrela nu a achitat încă suma transferului către Hermannstadt și a început o procedură de reorganizare financiară pentru a evita falimentul.

E incredibil și mulțumesc lui Dumnezeu

La finalul partidei cu Braga, Ianis Stoica a vorbit pentru site-ul GOLAZO.ro despre experiența trăită în Portugalia și despre cât de dificil a fost sezonul pentru o echipă care s-a luptat până în ultima etapă pentru supraviețuire.

„Sunt foarte fericit. Am reușit să îmi îndeplinesc obiectivul la primul meu sezon în străinătate și mai ales cu un gol la ultima fază. E incredibil și mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut-o în așa fel încât să nu mergem la baraj.

Mister (n.r. antrenorul Cristiano Bacci) ne-a spus să stăm focusați de la început până la final, să nu o lăsăm mai moale. Ne bucurăm că am luptat până în ultimul minut și am reușit să obținem acest punct care ne salvează direct”, a spus decarul Estrelei Amadora.

250.000 de euro
este salariul anual al lui Ianis Stoica la Estrela Amadora. Are contract până la 30 iunie 2028

Atacant cu sarcini defensive

Folosit ca al doilea vârf, tricolorul a făcut mai mult faza defensivă, ajungând în unele momente și în postura de fundaș stânga.

Cu toate astea, fostul internațional de tineret a contribuit cu o centrare de calitate, din lovitură liberă, la faza din care Estrela a deschis scorul în minutul 6.

În minutul 67, Ianis a fost aproape să marcheze pe contraatac, dar mingea șutată spre vinclu, de la marginea careului, a trecut la o palmă de bară.

Primul sezon în afara României a fost o adevărată probă de maturitate pentru Ianis Stoica. Concluzia atacantului după experiența din Portugalia:

A fost foarte, foarte greu pentru că aici suntem echipă mică. Și trebuie foarte mult să muncim, să ne apărăm și pot spune că a fost un sezon foarte greu, dar am terminat cu bine și mă bucur pentru asta. Ianis Stoica, atacant Estrela Amadora

Obiectivul lui Ianis Stoica: „Focusul meu este să joc în străinătate

Deși numele său este vehiculat ca fiind pe lista mai multor cluburi importante din Superliga, CFR Cluj, FCSB și Dinamo, Ianis Stoica anunță că prioritatea sa este să joace în continuare în străinătate.

„Nu m-a contactat nimeni din România. Focusul meu este să joc în străinătate, în continuare, mai ales că am terminat sezonul titular și pot să zic că perioada de acomodare a trecut”.

Atacantul a dezvăluit și că oficialii Estrelei Amadora i-au transmis că vor să-l păstreze și pentru sezonul viitor:

„Mi s-a spus că se bazează în continuare și anul viitor pe mine. Normal, în fotbal nu se știe niciodată, dar eu îmi fac treaba acolo unde sunt”.

Despre convocarea la națională: „N-am putut să mă bucur pentru că echipa era sub presiune”

Evoluțiile din Portugalia l-au adus pe Ianis Stoica și în atenția selecționerului României, Gheorghe Hagi, care l-a inclus pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla amicală cu Georgia și Țara Galilor din luna iunie.

„Am fost fericit, dar n-am putut să mă bucur pentru că situația la echipă era una sub presiune și n-am putut să mă bucur pe deplin.

Mă bucur că sunt acolo. Acum vom vedea dacă sunt și în lista finală sau nu. Este important că am intrat în circuitul echipei naționale”, a declarat atacantul.

Mesaj pentru contestatari: „Toți spuneau că vin împrumut după 6 luni. Am terminat titular și am salvat echipa”

Fotbalistul este mulțumit că a reușit să se impună în Portugalia: „Este important că am jucat aici meci de meci și cred că lumea nu s-a așteptat să joc.

Toți, când am venit aici, la Estrela Amadora, spuneau că vin împrumut după șase luni. Mă bucur că am terminat titular și am reușit și să salvez echipa”.

Cristiano Bacci: „Ianis poate crește enorm prin muncă și mentalitate pozitivă”

Italianul Cristiano Bacci (50 de ani), fost secund al lui Răzvan Lucescu la PAOK și Al Hilal, a preluat-o pe Estrela cu trei etape înainte de final și a reușit salvarea de la retrogradare.

După meciul cu Braga, tehnicianul a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Ianis Stoica.

„Sunt foarte fericit pentru Ianis, pentru că a arătat, încă din primul moment, o mare disponibilitate. Iar efortul lui, atât cu mingea, cât și fără minge, s-a îmbunătățit foarte mult, a crescut mult în aceste trei meciuri.

De asemenea, sunt foarte mândru de el pentru că știu că va merge la echipa națională a României.

Cred că are calitate, foarte multă calitate, și încă mai cred că poate progresa foarte mult prin muncă și mentalitate.

Pentru că, în ceea ce privește mentalitatea, cred că este un jucător care trebuie să îmbunătățească acest aspect, legat de o mentalitate pozitivă. Cred că aceasta este situația în cazul lui”, a declarat Cristiano Bacci pentru GOLAZO.ro.

