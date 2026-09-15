Peste Timofte, Panduru și Șumudică Ianis Stoica are cel mai bun start de sezon al unui român în Portugalia: 4 goluri, două pase decisive în 6 etape

GOLAZO.ro a comparat startul excelent de sezon al lui Ianis Stoica cu cele ale lui Ioan Timofte, Basarab Panduru și Marius Șumudică, trei dintre cei mai cunoscuți marcatori români din campionatul Portugaliei.

lui Ianis Stoica cu cele ale lui Ioan Timofte, Basarab Panduru și Marius Șumudică, trei dintre cei mai cunoscuți marcatori români din campionatul Portugaliei. Niciunul nu a avut realizările extremei de la Estrela Amadora în primele 6 etape.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ianis Stoica (23 de ani) are cel mai bun moment al carierei sale în Portugalia. Extrema stângă de la Estrela Amadora a ajuns la 4 goluri și două pase decisive după primele șase etape din Liga Portugal, iar bilanțul său general în campionatul portughez a urcat la 7 goluri și 4 assisturi.

Ianis Stoica, cel mai bun start de sezon al unui român în Portugalia: 4 goluri și două assisturi

Este al doilea sezon în Portugalia pentru internaționalul român. În primul, 2025/26, a marcat 3 goluri și a oferit două pase decisive în 33 de partide.

Acum, după numai șase etape, are deja mai multe goluri decât în întregul sezon precedent și a egalat numărul de assisturi.

Startul excelent l-a dus pe Ianis Stoica în zona fotbaliștilor ofensivi care contează în Liga Portugal.

Prestianni, singura extremă din Portugalia cu mai multe goluri decât Ianis Stoica

Cele patru goluri, unul din penalty, îl plasează pe locul 8 în clasamentul marcatorilor din campionat, dominat de atacantul grec Vangelis Pavlidis, de la Benfica, cu 8 reușite.

În ierarhia extremelor, Stoica este depășit doar de argentinianul Gianluca Prestianni (20 de ani), tot de la Benfica, autor a 5 goluri. Românul este la egalitate cu coechipierul său de la Estrela Amadora, Abraham Marcus.

Ianis Stoica se află în lotul extins al naționalei României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor.

FOTO. Faza golului marcat de Ianis Stoica în meciul Rio Ave - Estrela Amadora 3-3

Peste Ioan Timofte, Basarab Panduru și Marius Șumudică

Ianis Stoica intră astfel pe lista marcatorilor români care au lăsat urme în fotbalul portughez, alături de Ioan Timofte (58 de ani), Basarab Panduru (56 de ani) și Marius Șumudică (55 de ani).

GOLAZO.ro a analizat starturile celor trei foști mari fotbaliști și comparația arată cât de puternic este începutul actual al lui Ianis Stoica.

Nici Ioan Timofte, nici Basarab Panduru și nici Marius Șumudică nu au ajuns la 4 goluri și două pase decisive în primele șase etape ale vreunui sezon disputat în Portugalia.

Ioan Timofte, de două ori câte trei goluri în primele șase etape

Ioan Timofte este cel mai prolific marcator român din fotbalul portughez. Fostul mijlocaș ofensiv de la FC Porto și Boavista a înscris 61 de goluri și a dat 9 pase decisive în 215 de meciuri de campionat, în cele nouă sezoane petrecute în Portugalia, între 1991 și 2000.

Transferat în Portugalia de la Poli Timișoara, „Tim” a marcat de 37 de ori pentru Boavista, în timp ce pentru FC Porto a reușit 24 de goluri.

Timofte este și cel mai apropiat de ritmul lui Ianis Stoica în ceea ce privește startul de sezon. A avut două începuturi în care a înscris câte 3 goluri în primele șase etape, în 1991/92, când a cucerit primul titlu cu Porto, și 1995/96, în tricoul Boavistei.

În primul dintre ele a terminat sezonul cu 9 goluri în 25 de meciuri, iar în al doilea cu 7 goluri și o pasă decisivă în 24 de partide.

În total, Ioan Timofte a marcat 76 de goluri în toate competițiile din Portugalia: 34 pentru Porto și 42 pentru Boavista.

8 trofee a câștigat Ioan Timofte în Portugalia: 6 cu FC Porto - două titluri de campion, o Cupă și trei Supercupe - și două cu Boavista - o Cupă și o Supercupă

Basarab Panduru: 62 de meciuri, 8 goluri și 5 pase decisive în Liga Portugal

Basarab Panduru a ajuns în Portugalia în 1995, la Benfica, după ce se remarcase la Steaua.

Mijlocaș ofensiv cu o tehnică impresionantă și cu un rol important în construcția atacurilor, Panduru a petrecut cinci sezoane în fotbalul portughez, la Benfica, FC Porto și Salgueiros.

Cel mai bun start l-a avut în cel de-al doilea sezon la Benfica, 1996-97, când a înscris două goluri și a oferit o pasă decisivă în primele șase runde.

În cele cinci sezoane petrecute în Portugalia, Panduru a adunat 62 de meciuri în campionat, reușind opt goluri și cinci pase decisive.

Ianis Stoica are acum șapte goluri și patru assisturi, după 39 de meciuri în campionatul portughez.

Panduru, șapte goluri pentru Benfica, niciunul pentru Porto

Basarab Panduru a marcat de șapte ori pentru Benfica în campionat și o dată pentru Salgueiros, iar toate cele 5 assisturi au fost realizate în tricoul Benficăi.

În total, Panduru a marcat 12 goluri pentru Benfica în toate competițiile.

Fostul internațional are în palmares un titlu de campion al Portugaliei, cucerit cu FC Porto în sezonul 1998/99, stagiune în care a evoluat doar 6 meciuri.

„Multe lucruri au mers prost pentru mine la FC Porto”, a dezvăluit Basarab Panduru în presa lusitană.

Marius Șumudică: 7 goluri în 50 de meciuri pentru Maritimo Funchal

Marius Șumudică a jucat două sezoane la Maritimo Funchal, între 1999 și 2001. Fostul atacant a marcat șapte goluri în 50 de meciuri de campionat.

În ambele sezoane a înscris câte un gol în primele șase etape: în 1999/2000 a încheiat campionatul cu 4 goluri în 28 de meciuri, iar în 2000/2001 a terminat cu 3 goluri în 22 de partide.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport