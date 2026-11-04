„Am zis da, vreau acolo 100%” Cum a ajuns fostul junior al Barcelonei să semneze cu Dinamo

Ianis Tarbă, 20 de ani, e la al doilea sezon cu Dinamo, unde a ajuns la începutul acestui an, și i-a impresionat deja pe fanii „câinilor” prin tehnica și dăruirea pe care le arată

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El îl are concurent pe post pe Danny Armstrong, unul dintre superstarurile Ligii 1, astfel că adună minute mai mult din postura de rezervă sau în meciurile de Cupă în care scoțianul e odihnit.

Ianis Tarbă, de la Masia la Dinamo: „Nici nu am luat în considerare alte echipe”

Tarbă s-a născut în Spania, la Mollerusa, și a trecut prin academia Barcelonei, La Masia, unde a stat 4 ani. Apoi, a făcut pasul către Celta Vigo, iar din 2025 are contract cu Dinamo valabil până în 2028.

Când a fost ofertat de „câini”, Tarbă nu a stat pe gânduri, chiar dacă familia lui a rămas în Spania.

„Mi-aduc aminte că eram acasă cu familia și am văzut mesajul și m-am bucurat foarte mult. Nici nu am luat în considerare alte echipe. Când am văzut Dinamo am zis da, vreau acolo 100%.

Cel mai greu lucru a fost că am venit aici, în altă țară și am lăsat familia acolo. Până acum erau doar alături de mine și da, ăsta e un lucru mai greu”, a spus fotbalistul într-un material furnizat de agenția sportsnet.ro.

Tarbă a acumulat până acum 255 de minute în tricoul roș-albilor în 12 meciuri, oferind 3 pase de gol: „Mă bucur foarte mult când colegul meu înscrie, când echipa înscrie și mă bucur și că mi-ajut formația cu o pasă decisivă”.

Primele minute le-a prins pe 1 martie anul acesta, cu FC Argeș: „Îmi bătea inima tare, deși eu cât de cât eram învățat cu presiunea, dar când am auzit fanii a fost foarte, foarte frumos.

Se face pielea de găină când cântă fanii, ne ajută foarte mult, este un boost extra și în ultimele minute face diferența. E clar că fiind totul atât de frumos, câteodată îți vine și ție să cânți când îi auzi ce atmosferă fac”.

Tarbă a jucat pentru naționalele de juniori ale României, de la U16 la U20 și povestește că a fost extrem de surprins de prima convocare:

„Prima dată eu credeam că este o glumă, nu mă așteptam să fiu luat în lot și când am ajuns tot așa aveam un pic de emoții, să văd cum sunt colegii, dar a fost super.

Am învățat imnul până când am ajuns, iar acum nu am probleme”.

Naționala de seniori e un vis pentru toată lumea, așa că și eu sper să ajung să joc acolo Ianis Tarbă, extremă Dinamo

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