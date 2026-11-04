„Am zis da, vreau acolo 100%” Cum a ajuns fostul junior al Barcelonei să semneze cu Dinamo +18 foto
Ianis Tarbă
Superliga

„Am zis da, vreau acolo 100%” Cum a ajuns fostul junior al Barcelonei să semneze cu Dinamo

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 10:05
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 10:51
  • Ianis Tarbă, 20 de ani, e la al doilea sezon cu Dinamo, unde a ajuns la începutul acestui an, și i-a impresionat deja pe fanii „câinilor” prin tehnica și dăruirea pe care le arată
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El îl are concurent pe post pe Danny Armstrong, unul dintre superstarurile Ligii 1, astfel că adună minute mai mult din postura de rezervă sau în meciurile de Cupă în care scoțianul e odihnit.

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Ianis Tarbă, de la Masia la Dinamo: „Nici nu am luat în considerare alte echipe”

Tarbă s-a născut în Spania, la Mollerusa, și a trecut prin academia Barcelonei, La Masia, unde a stat 4 ani. Apoi, a făcut pasul către Celta Vigo, iar din 2025 are contract cu Dinamo valabil până în 2028.

Când a fost ofertat de „câini”, Tarbă nu a stat pe gânduri, chiar dacă familia lui a rămas în Spania.

„Mi-aduc aminte că eram acasă cu familia și am văzut mesajul și m-am bucurat foarte mult. Nici nu am luat în considerare alte echipe. Când am văzut Dinamo am zis da, vreau acolo 100%.

Cel mai greu lucru a fost că am venit aici, în altă țară și am lăsat familia acolo. Până acum erau doar alături de mine și da, ăsta e un lucru mai greu”, a spus fotbalistul într-un material furnizat de agenția sportsnet.ro.

Tarbă a acumulat până acum 255 de minute în tricoul roș-albilor în 12 meciuri, oferind 3 pase de gol: „Mă bucur foarte mult când colegul meu înscrie, când echipa înscrie și mă bucur și că mi-ajut formația cu o pasă decisivă”.

Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (9).jpg
Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (9).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (1).jpg Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (2).jpg Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (3).jpg Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (4).jpg Dinamo, antrenament la Săftica, octombrie 2026 FOTO FB Dinamo (5).jpg
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Primele minute le-a prins pe 1 martie anul acesta, cu FC Argeș: „Îmi bătea inima tare, deși eu cât de cât eram învățat cu presiunea, dar când am auzit fanii a fost foarte, foarte frumos.

Se face pielea de găină când cântă fanii, ne ajută foarte mult, este un boost extra și în ultimele minute face diferența. E clar că fiind totul atât de frumos, câteodată îți vine și ție să cânți când îi auzi ce atmosferă fac”.

Tarbă a jucat pentru naționalele de juniori ale României, de la U16 la U20 și povestește că a fost extrem de surprins de prima convocare:

„Prima dată eu credeam că este o glumă, nu mă așteptam să fiu luat în lot și când am ajuns tot așa aveam un pic de emoții, să văd cum sunt colegii, dar a fost super.

Am învățat imnul până când am ajuns, iar acum nu am probleme”.

Naționala de seniori e un vis pentru toată lumea, așa că și eu sper să ajung să joc acolo Ianis Tarbă, extremă Dinamo

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