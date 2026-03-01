„Sper să-l suspende 20-30 de etape!” Ianis Zicu, extrem de nervos după Farul - CFR Cluj: „Un arbitraj anormal, e inexplicabil”

FARUL - CFR CLUJ 1-2. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul „marinarilor”, a criticat dur deciziile de arbitraj luate de „centralul” Florin Andrei și de cei aflați în camera VAR.

La finalul meciului, Zicu a cerut ca arbitrii să fie aspru sancționat, după ce a refuzat să acorde două lovituri de la 11 metri în favoarea grupării constănțene.

FARUL - CFR CLUJ 1-2 . Ianis Zicu: „Am avut două penalty-uri clare”

Extrem de deranjat la finalul partidei, Ianis Zicu a declarat:

„Încep cu jocul, pentru că asta e problema noastră, și o să termin cu ce trebuie. A fost o partidă pe care am început-o bine, am fost peste adversar în primele 15 minute. Din păcate, la primul moment, adversarul a marcat. Le-am oferit spațiu prea mare și calitatea lor a făcut ca lucrurile să fie în favoarea lor.

La 1-0, ne-am deschis un pic, ne-am pierdut capul și am primit și al doilea gol. Apoi am controlat, am încercat să jucăm, nu e ușor când adversarul se apără în propria treime. Am revenit după pauză, am marcat și am avut și cele două penalty-uri clare.

Cât ne pricepem noi la fotbal, cred că le înțelegem foarte bine. Dar, din păcate, cei din camera VAR nu au avut bunăvoința să-l cheme pe central să revadă și el”, a declarat Ianis Zicu, la Prima Sport.

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în minutul 69:

Ianis Zicu: „Sper că-l suspendă pe cel din camera VAR. 20-30 de etape, câte vor”

Zicu cere ca Iulian Călin să fie aspru sancționat pentru că nu l-a chemat pe „centralul” Florin Andrei la monitorul VAR.

„Măcar dacă venea și-și asuma și lua el decizia că nu sunt (n.r. penalty-uri), să-l fi suspendat pentru 30 de etape. Așa, îl suspendă pe cel din camera VAR, sper, 20, 30 (de etape,) câte vor ei.

Nu e normal să fie două momente de maniera aceasta și să nu fie chemat să se uite la nici măcar la unul dintre ele. Nu la amândouă, la unul cel puțin. E inexplicabil.

Pare rea intenție. Nu împotriva noastră direct, noi suntem victime colaterale pentru, probabil, alte lucruri care sunt mai sus și care ne depășesc, cu echipe care produc audiență mai mare.

Sperăm că la următoarele meciuri să avem VAR, că azi nu am avut VAR. Ianis Zicu, antrenor Farul Constanța

Ianis Zicu: „Nu suntem căzuți din cer”

Antrenorul „marinarilor” l-a luat la țintă și pe „centralul” Florin Andrei.

„A fost un arbitraj care a fost... anormal, să nu vorbesc și să spun ceva greșit.

A dat trei minute de prelungire, în condițiile în care s-a stat cât s-a stat. Mă anunță după că a dat patru. Păi n-ai dat patru, ai dat că ai oprit jocul la momentul respectiv, unde era penalty, ai așteptat două minute, după care ai mai dat un minut sau 48 de secunde, când a vrut el.

Lucrurile astea le vedem și noi, nu suntem căzuți din cer și am venit aici să vedem fotbal pentru prima dată. Da, putem să vorbim că noi, ca parte tehnică, am primit două goluri”, a mai spus antrenorul Farului.

FOTO: Penalty-ul cerut de Farul în prelungiri:

Zicu a reamintit și de meciul cu FC Argeș, când consideră că Mario Tudose ar fi trebuit să fie eliminat în prima repriză, când scorul încă era 0-0.

„Deja se repetă o greșeală în defavoarea noastră, cum a fost și cea de la Pitești (n.r. Mioveni, 0-1 cu FC Argeș), unde, cu un om în plus, poate făceam 0-0 și luăm un punct, luam și astăzi și aveam 39, la înjumătățire 20.

Poate altfel porneam și noi și reușeam să trecem mai sus în play-out, să terminăm pe locurile 7-8. Acum, trebuie să muncim mai mult”, a concluzionat tehnicianul.

