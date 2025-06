„Pleci la Farul?” Ianis Zicu, răspuns după promovarea cu Metaloglobus: „Am avut discuții”

METALOGLOBUS - POLI IAȘI 1-0 (în tur 1-1). Ianis Zicu (41 de ani), antrenorul bucureștenilor, a vorbit despre plecarea la Farul Constanța, dar și de performața istorică obținută de echipa sa.

Gheorghe Hagi ar intenționa să ia o pauză în ceea ce privește antrenoratul, iar tehnicianul dorit de „Rege” la Farul ar fi chiar Ianis Zicu.

METALOGLOBUS - POLI IAȘI. Ianis Zicu: „Nu plec nicăieri”

Fostul mijlocaș a dezvăluit că a avut mai multe discuții cu echipe din Liga 1. Susține însă că va părăsi echipa din București doar în cazul în care va avea o ofertă care să-l ducă la următorul nivel.

„Nu plec nicăieri, acum mă duc cu băieții. Am avut discuții cu mai multe cluburi din Liga 1 și am considerat că trebuie să merg până la capăt. De mâine o să am timp să mă gândesc.

Pot să plec dacă am o ofertă care să mă ducă la alt nivel. Discuții au fost cu mai multe cluburi. Nu vreau să spun înainte”, a declarat Ianis Zicu la Digi Sport.

Ianis Zicu: „Am discutat cu ei în urma cu un an şi le-am spus ce trebuie să facem”

Zicu a vorbit și despre promovarea istorică obținută de echipa sa.

„Băieţii sunt primii care trebuie să primească felicitări. Am discutat cu ei în urma cu un an şi le-am spus ce trebuie să facem, iar ei au dus-o până la capăt.

Au demonstrat că vor, clubul a vrut atunci când şi-a luat licenţa de promovare şi, cu puţin noroc, am reuşit să promovăm. Aştept acum clubul să aibă grijă de jucători şi să le ofere o primă consistentă.

Am semnat contractul astă vară cu o singură condiţie, să rămână 14 jucători din lotul de anul trecut.

Înainte de meci, le-am spus jucătorilor că nimeni nu se gândea că PSG va învinge la cinci goluri pe Inter, azi nimeni nu crede că noi putem să învingem pe Poli, deci trebuie să învingem”, a mai spus Zicu.

VIDEO Ianis Zicu, în lacrimi la promovarea celor de la Metaloglobus

