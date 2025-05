„S-a văzut că ne dorim” Ianis Zicu,  după remiza cu Poli Iași din barajul pentru menținere/promovare în Liga 1: „Nu suntem noi favoriți, nu sunt nici ei”

Poli Iași - Metaloglobus 1-1. Ianis Zicu (41 de ani) a vorbit despre rezultatul important obţinut de echipa sa în meciul tur al barajului pentru menținere/promovare în Liga 1.

Ieșenii au deschis scorul în minutul 12, prin Ștefanovici. Totuși, în minutul 86, elevii lui Zicu au dat lovitura, prin Huiban, cu un șut superb de la marginea careului.

Poli Iași - Metaloglobus 1-1 . Ianis Zicu: „Nu suntem noi favoriți, nu sunt nici ei”

„Dacă înainte de joc mulți credeau că Iași e echipa favorită, pe drept, pentru că erau în prima ligă, eu le-am zis jucătorilor că erau 50-50 (n.r. – șanse) și înainte de joc. Au rămas 50-50 și acum. Nu suntem noi favoriți, nu sunt nici ei.

Fotbalul înseamnă toate momentele din cadrul unui joc. Pot să zic și eu că au avut noroc la gol, jucătorul nostru a vrut să respingă și… așa se întâmplă. Au ratat penalty, nu e primul meci în care se ratează un penalty.

Important e că noi am crezut, am alergat, s-a văzut că ne dorim să egalăm. Nu am încercat să jucăm mingea lungă sau să ne apărăm jos.

Am făcut lucrurile pe care le-am făcut și în Liga 2, nu am schimbat nimic”, a declarat Ianis Zicu, antrenorul celor de la Metaloglobus, la Prima Sport.

Avem 12 sau 13 jucători „under” (n.r. - Under 21), la noi înseamnă 2004 sau 2006, mai mici decât cei din Liga 1. Sunt și jucători cu experiență, unii sunt la această echipă de foarte mulți ani, alții au venit din vara trecută. Au înțeles că se poate și muncesc în fiecare zi pentru asta. Ianis Zicu

Metaloglobus luptă pentru promovare de pe locul cinci în Liga 2

Bucureştenii luptă pentru promovare, deși au încheiat pe locul 5 în Liga 2, datorită faptului că că Steaua, clasată pe poziția a doua, nu are drept de acces în prima ligă.

Promovăm de pe un loc care ne-a trimis la baraj. Nu suntem noi de vină că Steaua nu are drept de promovare. Noi suntem pe cinci, ăsta e regulamentul. Am venit datorită locului pe care l-am ocupat, peste echipa din spate, Reșița, care avea drept de promovare. E meritul nostru, regulamentul nu-l fac eu. Ianis Zicu

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2:

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 FC Argeș 10 57 2 Steaua 10 55 3 Csikszereda 10 54 4 Voluntari 10 47 5 Metaloglobus 10 46 6 CSM Reșița 10 45

Returul barajului de calificare va avea loc duminica viitoare, de la ora 21:00.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro şi în direct pe Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.

Cine este Ianis Zicu

Ianis Zicu este un fost fotbalist, considerat unul dintre cei mai talentați ai generației sale.

În cariera sa de jucător, Zicu a evoluat ca mijlocaș ofensiv și a debutat la Dinamo. A mai jucat pentru echipe precum Rapid București, Politehnica Timișoara, CSKA Sofia (Bulgaria), Pohang Steelers și Gangwon FC (Coreea de Sud), precum și pentru Parma, în Italia.

De asemenea, a fost golgheterul Ligii I în sezonul 2010–2011, cu 18 goluri marcate pentru Politehnica Timișoara.

La nivel internațional, Zicu a bifat 12 selecții și un gol pentru echipa națională a României între 2003 și 2011, reușind să înscrie un singur gol.

După retragerea din activitatea de jucător în 2017, Zicu a început o carieră de antrenor, conducând echipe precum Farul Constanța, Unirea Constanța, Concordia Chiajna și, din 2023, Metaloglobus.

