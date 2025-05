Poli Iași - Metaloglobus 1-1 Egal nesperat pentru bucureșteni, în turul barajului pentru menținere/promovare în Liga 1

Poli Iași - Metaloglobus 1-1. Echipa lui Zicu a obținut un rezultat important în meciul tur al barajului pentru menținere/promovare în Liga 1.

Ștefanovici a fost marcatorul golului pentru ieșeni, iar Huiban a marcat pentru oaspeți. Returul, săptămâna viitoare.

Metaloglobus a început curajos partida de la Iași, bifând prima mare ocazie în minutul 3. Irimia a șutat pe jos, de la 25 de metri, iar mingea a fost respinsă cu greu de Fernandez.

Poli Iași - Metaloglobus 1-1 . Egal nesperat pentru bucureșteni

În minutul 12 a venit replica ieșenilor, care au deschis scorul prin Ștefanovici. Acesta a trimis în poartă din câțiva metri, printr-o deviere în urma unui șut al lui Roman.

A doua jumătate a primei reprize a fost dominată de echipa lui Miriuță, însă fără faze periculoase de poartă.

Partea secundă a început tot cu moldovenii în atac, Alin Roman având ocazia de a majora avantajul din lovitură de la 11 metri, însă Nedelcovici a apărat incredibil.

După o perioadă fără ocazii foarte mari, Skuka a ratat și el șansa de a dubla avantajul, în minutul 77. Acesta a driblat un jucător la marginea careului, a trecut și de portar, însă șutul său a fost scos de pe linia porții.

În minutul 86, Metaloglobus a dat lovitura prin Huiban, cu un șut superb de la marginea careului, fără șanse pentru Fernandez.

Returul se joacă duminica viitoare, pe 1 iunie.

Poli Iași - Metaloglobus 1-1

Final de meci.

Min. 87 - Iese Huiban, intră Gheorghe.

Min. 86 - Gol Metaloglobus! Huiban restabilește egalarea cu un șut superb de la 16 metri, fără șanse pentru Fernandez.

Min. 77 - Ocazie imensă pentru Skuka. Acesta a driblat un jucător la marginea careului, a trecut și de portar, însă șutul său este scos de pe linia porții.

Min. 71 - Galben pentru Boben.

Min. 69 - Iese Roman, intră Amaral.

Min. 67 - Galben pentru Roman.

Min. 64 - Iese Tailson, intră Skuka.

Min. 63 - Iese Sârbu, intră Visic.

Min. 58 - Penalty ratat de Alin Roman.

Min. 57 - Galben pentru Kouadio.

Min. 56 - Ies Dumitru și A. Irimia, intră Issah și D. Irimia.

Min. 55 - Galben pentru Adăscăliței.

Min. 46 - Iese Zakir, intră Milea.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză la Iași.

Min. 40 - Poli Iași domină jocul, fără ocazii foarte mari la poarta bucureștenilor.

Min. 12 - Gol pentru Iași! Ștefanovici trimite în poartă din câțiva metri, printr-o deviere în urma unui șut al lui Roman.

Min. 3 - Ocazie pentru Metaloglobus. Irimia șutează pe jos, de la 25 de metri, iar mingea este respinsă cu greu de Fernandez.

Min. 1 - Start de partidă la Iași.

Poli Iași - Metaloglobus, echipele probabile

Poli Iași: J. Fernandez – Guilherme, C. Silva, Boben, Ispas - Diakhaby, Bordeianu, Marchioni, Ștefanovici - Camara, Skuka

J. Fernandez – Guilherme, C. Silva, Boben, Ispas - Diakhaby, Bordeianu, Marchioni, Ștefanovici - Camara, Skuka Antrenor : Vasile Miriuță

: Vasile Miriuță Metaloglobus: Nedelcovici - Manca Kouadio, Adrian Cosmin, Caramalău, Sava - Yassine, Junior Morais, Georgian Honciu, Huiban - Sandu Daniel, Sârbu Marian

Nedelcovici - Manca Kouadio, Adrian Cosmin, Caramalău, Sava - Yassine, Junior Morais, Georgian Honciu, Huiban - Sandu Daniel, Sârbu Marian Antrenor: Ianis Zicu

Ianis Zicu Arbitru: Istvan Kovacs, Asistenți: Mihai Marica, VAR: Viorel Cojocaru, AVAR: Eugen Gheorghe

Istvan Kovacs, Mihai Marica, Viorel Cojocaru, Eugen Gheorghe Stadion: „Emil Alexandrescu”, Iași

Vasile Miriuță: „Nu avem altă alternativă decât victoria”

„Avem un meci foarte greu cu Metaloglobus. Toată lumea spune că-s de Liga 2. Nu e așa! I-am analizat zilele acestea foarte bine, au un antrenor bun, tânăr, am auzit lucruri frumoase despre Ianis Zicu, echipa joacă fotbal. I-am văzut și cu Piteștiul, și cu Steaua și cu Csikszereda, și cu Voluntari. Au o echipă bună, cu jucători experimentați, care au jucat la Divizia A.

Nu avem altă alternativă decât victoria duminică. De aceea, trebuie să tratăm barajul cu cea mai mare seriozitate, nu că vine o echipă de Liga 2 și o batem cu 2 sau 3 la 0. Dacă unii gândesc așa, avem o problemă. Dar nu cred că gândește nimeni așa. Ne-am fi dorit cu toții să fim în vacanță.

Din păcate, la ultimele două jocuri, la Sibiu și cu Petrolul, nu am reușit să scoatem minim un punct, ceea ce însemna scăparea directă de la retrogradare. Dumnezeu ne-a mai dat o șansă, pentru că, Doamne ferește, puteam fi în locul lui Sepsi. Trebuie să profităm cu toții de această șansă, eu și băieții”, a declarat Vasile Miriuță, potrivit digisport.ro.

Marius Burcă: „Aș vrea să cred că șansele sunt 50-50 ”

Antrenorul Ianis Zicu a refuzat să ofere declarații înaintea partidei, astfel că președintele Marius Burcă a fost cel care a prefațat partida.

„Pur și simplu cred că este un meci cu două reprize de câte 90 de minute. Eu aș vrea să cred că șansele sunt 50-50, dar trebuie să recunoaștem că prin experiența, prin valoarea lotului și nu numai, Poli Iași pleacă cu ceva mai multe șanse. Este normal, de altfel. Dar la prima strigare nu este o diferență foarte mare.

Am încredere foarte mare în echipă. Noi am crescut de la meci la meci în campionatul regular, iar în play-off am început ceva mai greu, ne-am revenit și cred că acum suntem pe o pantă ascendentă. Nu știu de ce am început mai greu în play-off, nu aș putea spune că din cauza presiunii, pur și simplu cred că băieții au încălzit mai greu motoarele.

La bugetul pe care îl avem, pentru că sunt multe echipe de Liga a 3-a care au bugete mai mari decât al nostru, cred că ar fi o performanță poate chiar unică. Nu știu dacă e un cuvânt prea mare, dar ar fi o mare performanță, greu de egalat de către alte echipe de nivelul nostru și cu bugetul nostru”, potrivit liga2.ro.

