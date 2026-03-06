Csikszereda - Farul 1-0. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul constănțenilor, s-a abținut cu greu să nu le reproșeze jucătorilor eșecul din ultima etapă a sezonului regulat.

Dobrogenii au încheiat prima parte a sezonului pe locul 11 și vor evolua din nou în play-out.

Farul a ajuns la 3 înfrângeri consecutive și riscă să aibă emoții în privința menținerii în Liga 1 la finalul sezonului.

Ianis Zicu a apărut nervos la interviul de după meci și a încercat să nu scape prea multe reproșuri la adresa elevilor săi.

„În momentul acesta e mult de vorbit și n-aș vrea să spun lucruri pe care poate ar fi mai bine să le țin pentru mine. Din păcate, am pierdut un joc pe care în mod normal, la cum am început, ar fi trebuit să obținem un rezultat pozitiv.

Le-am oferit acel penalty, moment în care au căpătat încredere. A venit și golul dintr-o fază fixă, deși am vorbit și lucrat toată săptămâna despre momentele astea. Le-am spus că e cea mai periculoasă echipă din Liga 1 la fazele fixe, mai ales la ei acasă”, a spus Ianis Zicu la Prima Sport.

Apoi, tehnicianul a dezvăluit și ce le-a transmis jucătorilor săi imediat după finalul meciului:

„Le-am spus-o și în vestiar, nu mai există gândul decât la următorul joc. Eu nu văd mai departe de următorul joc acum. Doar la acel joc mă gândesc, pentru că are o importanță maximă, capitală, pentru ce urmează să facem. Ori rămânem jos și ne batem acolo, ori sperăm la mai mult.

Este o cădere. Încercăm să găsim soluții, dar n-am găsit nici astăzi. Momentul acesta este delicat și foarte important. Nu mă leg de absențe. Îmi doresc ca jucătorii să nu aibă astfel de alibiuri. Nu poți să câștigi dacă nu dai la poartă. E greu când ai un singur șut pe poartă”.

Întrebat despre evoluția lui Rafael Munteanu, tânărul portar de numai 20 de ani, care a apărat un penalty la Miercurea Ciuc, Zicu i-a „înțepat” pe veteranii echipei: „Jucătorii cu experiență trebuie să fie înaintea lui Rafa”.

7 meciuri a bifat Rafael Munteanu la Farul, 4 în Superliga și 3 în Cupă

