Nu pleacă de teama războiului Motivul pentru care Cristiano Ronaldo ar urma să zboare la Madrid: „A fost mai serios decât ne așteptam”

Cristiano Ronaldo foto: IMAGO
Campionate

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 19:39
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 19:39
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani), starul celor de la Al-Nassr, va părăsi Arabia Saudită și va merge la Madrid.
  • Motivul nu ar avea legătură cu teama de război sau cu tensiunile din Orientul Mijlociu, așa cum se speculase inițial.

În urmă cu câteva zile, presa din Spania și Anglia a scris că avionul privat al lui Cristiano Ronaldo ar fi aterizat marți, 2 martie, la Madrid, însă jurnalistul Fabrizio Romano a clarificat că starul lusitan nu a părăsit țara.

Cristiano Ronaldo s-a accidentat și va călători la Madrid: „A fost mai serios decât ne așteptam”

Deși atunci nu a părăsit Arabia Saudită pentru a fugi de război, acum ar urma să fie nevoit să plece din cauza unei accidentări care s-a dovedit a fi mai gravă decât se credea inițial.

„În urma testelor, am constatat că accidentarea suferită de Cristiano Ronaldo a fost mai serioasă decât ne așteptam.

Cristiano va călători acum în Spania, la fel ca alți jucători care au mers la tratament atunci când au fost accidentați.

Accidentarea lui necesită tratament la Madrid, cu terapeutul său personal, iar noi sperăm să revină repede și să ajute echipa”, a spus Jorge Jesus, citat de același Fabrizio Romano.

Al Nassr a anunțat, printr-un comunicat, că atacantul lusitan a suferit o accidentare la mușchii ischiogambieri în meciul cu Al Fayha, câștigat cu 3-1.

În acel meci, în care Ronaldo a ratat un penalty în minutul 11, lusitanul a fost înlocuit în minutul 81 cu Abdullah Al Hamdan.

Principala îngrijorare vizează acum Campionatul Mondial din 2026, unul dintre ultimele mari obiective din cariera lui Cristiano Ronaldo.

Timpul de recuperare după o accidentare la ischiogambieri depinde de gravitate: o întindere ușoară îl poate scoate din circuit până la 3 săptămâni, iar în cel mai rău caz, o ruptură completă îl poate ține departe de teren până la 6 luni, conform beinsports.com.

