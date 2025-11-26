Iarna aceasta, fiecare oprire la Rompetrol poate aduce bucurii pentru tine sau cei dragi ție”

Când vine iarna, drumurile par mai lungi, opririle mai dese și atmosfera mai caldă.

Și dacă la fiecare oprire ți s‑ar oferi nu doar combustibil, ci și șansa de a câștiga un premiu? Asta e exact ce propune în această iarnă Rompetrol cu promoția „Bucuriile iernii”.

Drumul tău. Șansa ta. Momentul potrivit.

Alimentează sau cumpără de minimum 200 lei în stațiile Rompetrol și înscrie codul promo de pe bon pe www.rompetrol.ro,în aplicaţia Rompetrol Go sau prin SMS, la 1814.. Afli pe loc dacă ai prins unul dintre premiile puse in joc: gadget-uri de ultimă generație, vouchere pentru stilul tău, , sau bucurii pentru întreaga familie.

Marele premiu la final de campanie

Dar miza urcă: pe lângă premiilepe care le poți câștiga prin momentele norocoase, la finalul campaniei te poate aștepta o surpriză de proporţii: poți pleca acasă cu un Volkswagen Multivan. In plus, clienții Rompetrol Go au șanse duble la marele premiu.

Aplicația Rompetrol Go – mai mult decât bonusuri

Te întrebi ce câștigi acum? La fiecare 400 lei acumulați în aplicaţie, primești garantat 10 lei reducere la următoarea alimentare, prin voucher digital. Simplu, fără extrageri. Și între timp, restul de suprize încă rulează.

Concluzia? Participă. Joacă‑te. Câștigă.

Pentru că iarna aceasta nu e doar despre frig sau trafic. E despre momente care contează, pentru tine și pentru cei dragi.

Intră pe www.rompetrol.ro şi află cum fiecare oprire se poate transforma în bucurie.

Perioadă campanie: 10 noiembrie 2025 – 9 ianuarie 2026

Detalii & termeni: vizitează https://www.rompetrol.ro/bucuriileseimpartlarompetrol

Acest advertorial este realizat în colaborare editorială cu Rompetrol, pentru platforma GOLAZO.ro.