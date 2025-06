Iasmin Latovlevici (39 de ani) a rememorat un episod din perioada în care a fost antrenat de Fatih Terim la Galatasaray.

Fostul jucător de la FCSB a vorbit despre calitățile tehnicianului și despre disciplina pe care acesta o impunea la echipă.

Iasmin Latovlevici și Fatih Terim au colaborat la Galatasaray în sezonul 2017-2018, iar românul a fost impresionat de caracterul tehnicianului turc.

Iasmin Latovlevici, îngrozit de Fatih Terim: „Atunci am înțeles de ce i se spune «Împăratul»”

Fostul fundaș de la FCSB a povestit un moment care l-a îngrozit la vremea respectivă, când l-a întâlnit pe Terim, care tocmai preluase echipa în timp ce el era accidentat.

„ Am înțeles încă de când a venit la Galatasaray de ce lui Fatih Terim i se spune «Împăratul». Îți dădea o stare de frică, dar într-un sens pozitiv. Era vorba de disciplină; nu mișca nimic sub el. Terim este un antrenor mare rău de tot și foarte respectat. Pe lângă, e și un super om. A fost ca un tată pentru noi.

Am o poveste care mi-a rămas în minte. Când am simțit frică. Fatih Terim revenise la Galata, eu încă mă recuperam după o accidentare. Într-o dimineață, trebuia să mă prezint la teren la 10:30. Pe la 10 fără un pic, m-am uitat la telefon ca să văd cât e ceasul. În momentul ăla, am văzut vreo 20 de apeluri pierdute din partea mai multor oameni din club. Nu exagerez! Eu încă nu știam că Terim venise la echipă.

Sun înapoi translatorul clubului: «Unde ești? Trebuie să vii repede. A venit Mister!». Eu eram în ghips, ce să fac, să alerg la antrenament?! Am ajuns la vestiar. Acolo, colegii mă întrebau unde am fost. «Nu era vorba să vin la 10:30?!». «Da, dar a venit Terim. Du-te și vorbește cu el!».

Terim era în timpul unei ședințe. Am mers la el și mi-am cerut scuze pentru întârziere. La cum mi l-a descris lumea, mă așteptam să mă răstoarne cu tot cu scaunl! Totuși, mi-a răspuns pe un ton calm: «Stai liniștit, du-te și fă-ți treaba, avem timp să vorbim».

Oamenii din jur erau tare agitați. Se aplică vorba aia: chiar dacă nu aveau nimic de făcut, angajații se făceau că ștergeau, curățau ceva, se ocupau cu orice numai ca să pară că nu stau degeaba când apărea Terim”, a spus Latovlevici, potrivit gsp.ro.

Cluburile la care a evoluat Iasmin Latovlevici

Poli Timișoara

CFR Timișoara

Gloria Bistrița

FCSB

Genclerbirligi

Karabukspor

Galatasaray

Bursaspor

Kisvarda

CFR Cluj

FC Argeș

Petrolul Ploiești

