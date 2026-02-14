FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală,  în instanțele civile și sportive” +31 foto
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală, în instanțele civile și sportive”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 13:26
alt-text Actualizat: 14.02.2026, ora 13:34
  • FC Argeș a emis un comunicat oficial după eroarea gravă de arbitraj din meciul cu Petrolul, 1-2
  • Radu Petrescu a fluierat înainte ca piteștenii să marcheze, iar golul nu a fost validat

După partidă, Comisia Centrală a Arbitrilor a admis că a fost vorba de o greșeală a „centralului” și că „arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore”.

„Decizie eronată" CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!"
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie validat!”
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”

Comunicat oficial al piteștenilor: „Erorile voastre au un cost, iar FC Argeș nu este dispusă să plătească”

„Clubul FC Argeș își exprimă protestul vehement față de maniera de arbitraj de la partida disputată împotriva echipei Petrolul Ploiești, meci al cărui rezultat final a fost viciat decisiv de o eroare flagrantă a brigăzii conduse de Radu Petrescu.

Transmitem un mesaj clar și neechivoc: nu acceptăm nicio formă de imixtiune în stabilirea echipelor calificate în Play-Off.

Lupta trebuie să se dea exclusiv pe gazon, între competitoare, nu să fie decisă de arbitri sau prin alte influențe externe.

Nu vrem un arbitraj care să «echilibreze» artificial campionatul, ci unul care să aplice regulamentul. Nu cerem favoruri. Cerem doar ca meciurile să se joace exclusiv pe teren, iar ierarhiile să fie stabilite de valoarea jucătorilor.

Dacă tot se fac analize ale prestației brigăzii, solicităm să fie complete, nu selective! Cerem transparență totală: publicarea comunicărilor audio dintre arbitrul central Radu Petrescu și ceilalți membri ai brigăzii.

Totodată, de ce s-a trecut cu vederea faultul evident în atac de la golul egalizator (1-1) al gazdelor, pe care centralul, surprinzător, nu l-a observat?

Petrolul - FC Argeș, golul lui Hanca. Captură Prima Sport
Petrolul - FC Argeș, golul lui Hanca. Captură Prima Sport

Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport
Considerăm că decizia din minutul 86 depășește sfera erorii umane. O spunem răspicat: a fost rea-voință! A fost o decizie care nu are nicio legătură cu spiritul fair-play-ului sau cu arbitrajul modern.

Cine privește atent reluările poate observa poziționarea complet nefirească a asistentului și a centralului la o fază de acest tip, o poziționare care trădează intenția de a interveni și de a opri acțiunea cu orice preț.

Decizia centralului Radu Petrescu de a opri jocul înainte ca mingea să intre în poartă a anulat, practic, intervenția sistemului VAR, lăsând echipa noastră fără posibilitatea de a-și apăra dreptatea.

Lista viciilor de arbitraj împotriva noastră se mărește. Să nu uităm episodul recent din meciul cu UTA, când centralul Chivulete a ignorat un fault grosolan asupra lui Moldoveanu în careu.

Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad
Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad

Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad
Cerem transparență totală și în acest caz: publicarea comunicărilor audio dintre arbitrul central Andrei Chivulete și ceilalți membri ai brigăzii (faza se petrece la scorul de 0-0, în finalul primei reprize).

Privind succesiunea evenimentelor și ușurința cu care suntem dezavantajați, ne punem o întrebare legitimă: Prezența echipei FC Argeș în Play-Off deranjează?

Nu putem ignora faptul că ultimele două sezoane ale Superligii au fost dominate de un număr record de faze controversate și decizii care au influențat clasamente.

Cu toate acestea, președintele CCA, Kýros Vassaras, a ales o tăcere complice, ieșind cu explicații publice doar în momentele în care presiunea media a devenit insuportabilă.

Chiar și atunci, analizele oferite au fost superficiale și, de multe ori, prezentate cu aroganță, limitându-se la chestiuni simple, fără a aborda cauzele reale ale colapsului din arbitraj.

În fața acestei lipse de asumare, clubul FC Argeș întreabă public și răspicat: Domnule Vassaras, dacă interveniți doar forțat și fără soluții concrete, care mai este, de fapt, rolul și plusvaloarea adusă de dumneavoastră fotbalului românesc?

Ca să nu demonstrați că ignorați cerințele cluburilor partenere competiției, de ce nu delegați arbitrii din județul Argeș la meciurile echipei noastre?

Cerem conducerii Federației Române de Fotbal să intervină direct pentru a stopa acest fenomen. Numărul erorilor grave a depășit orice limită a suportabilului, iar FRF are obligația să supervizeze CCA și să impună sancțiuni exemplare acolo unde CCA a eșuat lamentabil.

Nu ne mai încălzesc scuzele sterile și nici analizele tardive care constată vicierea rezultatului, dar nu ne returnează punctele.

În situația în care FC Argeș va rata calificarea în Play-Off la finalul sezonului regular din cauza acestei vicieri de rezultat, clubul nostru se va îndrepta pe cale legală, în instanțele civile și sportive, direct împotriva arbitrului Radu Petrescu și a Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Nu vom ezita să solicităm, cu titlu de daune-interese, suma exactă reprezentând diferența financiară dintre locul de Play-Off pe care ne puteam clasa cu această victorie și poziția pe care o vom ocupa în clasament la finalul sezonului regular.

Erorile voastre au un cost, iar FC Argeș nu este dispusă să plătească pentru incompetența sau rea-voința altora.

Vom imputa inclusiv prejudiciile grave de imagine aduse brandului nostru prin aceste decizii, dar și prejudiciile aduse jucătorilor, staff-ului și tuturor celor implicați în activitatea sportivă a clubului.

Rapiditatea cu care Comisia a admis greșeala flagrantă confirmă proporțiile dezastrului: este, probabil, cea mai mare eroare de arbitraj din istoria modernă a Superligii.

În fața unei asemenea evidențe, jumătățile de măsură sunt inutile. Cerem excluderea arbitrului Radu Petrescu și a tuturor celor vinovați de la acest meci. Doar o astfel de decizie radicală poate spăla rușinea acestei partide și poate dovedi că în fotbalul românesc mai există onoare.

Dacă cineva crede că ne poate scoate din joc prin decizii nedrepte, se înșală amarnic. VOM LUPTA PÂNĂ LA CAPĂT!”, au scris piteștenii pe pagina oficială de Facebook.

FOTO Radu Petrescu a fluierat înainte de golul lui Sierra, în Petrolul - FC Argeș

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
Brigada de la Petrolul - FC Argeș

  • Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti)
  • Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)
  • VAR: Iulian Dima (Bucureşti), AVAR: Stelian Slabu (Braşov)

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2743
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8FCSB2640
9UTA Arad2638
10Oțelul2637
11Farul2634
12Petrolul2728
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2611

FRF liga 1 CCA fc arges Radu Petrescu comunicat
