Tragedia de pe E70 Imagini cu puternic impact emoțional: Momentul în care cei șapte suporteri PAOK și-au pierdut viața

Zece fani ai echipei PAOK Salonic au fost victimele unui accident tragic marți pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.

Șapte persoane și-au pierdut viața, alte trei au fost rănite, iar imaginile sunt greu de privit.

Cei zece fani ai echipei PAOK Salonic călătoreau spre Franța pentru a urmări meciul echipei antrenate de Răzvan Lucescu împotriva lui Olympique Lyon, în Europa League.

Șapte suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața

În incident au fost implicate un camion, o cisternă, un monovolum și un autoturism.

Conceput pentru 8+1 persoane, minivanul transporta 10 fani PAOK, iar forța impactului a făcut ca vehiculul să fie pur și simplu spulberat.

Pe imaginile surprinse de un șofer cu camera de bord se vede cum mașina Peugeot în care se aflau suporterii este complet distrusă, fragmentată în mai multe bucăți, iar victimele sunt proiectate pe șosea și în exteriorul acesteia.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Potrivit relatărilor, șoferul monovolumului ar fi încercat o depășire riscantă a unei cisterne, pe care a acroșat-o ușor, a mers câțiva metri pe axul drumului, apoi a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion.

Amintirea unei tragedii din 1999

Tragedia din România a readus în memorie fanilor PAOK o altă pierdere dureroasă, petrecută pe 4 octombrie 1999.

În acea seară, șase suporteri ai clubului și-au pierdut viața într-un accident de autocar, după ce vehiculul în care se întorceau de la Atena a părăsit șoseaua și a căzut într-o prăpastie în zona Tempi.

Numele celor șase, Charalampos, Dimitris, Christina, Anastasios, Giorgos și Kyriakos, au devenit simboluri ale memoriei galeriei PAOK, iar suporterii îi comemorează constant.

Momentul în care cei șapte suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața în România:

