 Swiatek, victorie la Cincinnati! VIDEO. Iga revine pe locul 2 mondial chiar înainte de  US Open
Iga Swiatek a câștigat turneul de la Cincinatti/ Foto: IMAGO
Tenis

Swiatek, victorie la Cincinnati! VIDEO. Iga revine pe locul 2 mondial chiar înainte de US Open

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.08.2025, ora 14:33
alt-text Actualizat: 19.08.2025, ora 14:35
  • Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA) a câștigat, în premieră, turneul WTA 1000 de la Cincinnati.
  • Sportiva din Polonia a învins-o pe italianca Jasmine Paolini (29 de ani, #8WTA), scor 7-5, 6-4.

Swiatek a reușit să pună mâna pe titlu la Cincinnati. În ultimii doi ani, poloneza a ajuns până în semifinale, dar a fost eliminată de fiecare dată de viitoarele campioane a ale turneului, Coco Gauff (2023) și Aryna Sabalenka (2024).

Swiatek, campioană, în premieră la Cincinnati

Condusă cu 0-3 în startul partidei, Swiatek a reușit să revină incredibil pe tabelă și să preia conducerea. Iga a servit pentru câștigarea setului inaugural la scorul de 5-4, însă Paolini a făcut break-ul, iar primul set a intrat în prelungiri.

În cele din urmă, după 57 de minute, setul i-a revenit polonezei.

Actul secund a fost și el destul de echilibrat. Iga a avut din nou nervii mai tari și a închis partida într-o oră și 57 de minute.

Swiatek a câștigat toate cele șase întâlniri împotriva lui Paolini, pierzând doar un set în acele meciuri.

La festivitatea de premiere, Iga a oferit și o scurtă reacție:

„Trofeul asta înseamnă mult pentru mine. Anul acesta mi l-am dorit foarte mult. Sunt foarte fericită. E plăcut să bifez de pe listă încă un turneu pe care nu îl câștigasem. Am prieteni aici. E un turneu plăcut și relaxant înainte de New York”, a declarat poloneza, potrivit apnews.com.

11
trofee de categoria WTA 1.000 a câștigat Iga Swiatek

În drumul spre trofeul de la Cincinnati, Swiatek a eliminat-o, în optimi, pe Sorana Cîrstea (35 de ani, #54 WTA), scor 6-4, 6-3.

 752.275 de dolari
este suma cu care s-a ales poloneza, după succesul de la Ohio

Grație acestui succes, sportiva din Polonia revine pe locul 2 mondial, devansând-o pe Coco Gauff.

A împărțit avionul cu Carlos Alcaraz, în drumul spre US Open

La scurt timp de la terminarea ultimului act, Iga Swiatek a plecat spre New York, unde va debuta la competiția de dublu mixt. Sportiva din Polonia nu a fost singură. A fost însoțită de Carlos Alcaraz, campionul turneului de la masculin.

tenis wta cincinnati iga swiatek jasmine paolini carlos alcaraz
