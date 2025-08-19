Carlos Alcaraz, campion la Cincinnati VIDEO. Jannik Sinner a abandonat după 23 de minute » Mesajul emoționant transmis de spaniol

Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP) a câștigat turneul Masters 1000 de la Cincinnati, după o finală foarte scurtă.

Oponentul său Jannik Sinner (24 de ani,#1 ATP) a abandonat în primul set, la scorul de 0-5.

Așteptată de toți fanii tenisului cu sufletul la gură, finala turneului de la Cincinnati dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner a avut parte de un deznodământ nefericit pentru unul dintre protagoniști.

Carlos Alcaraz, campion la Cincinnati. Jannik Sinner a abandonat

După doar 23 de minute, la scorul de 0-5 pentru spaniol, liderul ATP a abandonat.

„Îmi pare foarte rău. Am încercat, dar nu mai pot”, a afirmat Sinner după o scurtă discuție cu staff-ul medical. Problemele italianului au fost cauzate de căldura excesivă de la ora meciului, informează gazzeta.it.

Alcaraz a dat dovadă de un gest de mare campion. L-a consolat pe Sinner, iar apoi a scris pe camera video: „Îmi pare rău, Jannik”.

La discursul de la festivitatea de premiere, Sinner a explicat ce s-a întâmplat.

„De obicei încep cu adversarul, astăzi (n.r. - luni) încep cu voi.

Îmi pare rău că vă dezamăgesc, dar deja de ieri nu mă simțeam bine. Am încercat să ies pe teren și să fac măcar un meci mai scurt, dar nu am mai putut.

Îmi pare rău pentru că mulți dintre voi s-ar putea să fie nevoiți să muncească sau să facă alte lucruri luni. Carlos, felicitări, nu așa voiai să câștigi. Ai un sezon grozav, continuă tot așa, îți doresc tot binele pentru restul sezonului”, a spus Sinner pentru sursa citată.

Carlos Alcaraz: „Ești un mare campion și te vei întoarce și mai puternic”

Replica tenismenului spaniol nu a întârziat să apară:

„Nu am vrut să câștig așa, îmi pare rău. Înțeleg cum te simți acum, nu pot spune nimic din ce nu știi deja. Ești un mare campion și te vei întoarce și mai puternic, așa cum ai făcut-o întotdeauna”, a spus proaspătul campion de la Cincinnati.

9-5 este raportul victorii-înfrângeri a lui Carlos Alcaraz în duelurile cu Jannik Sinner

Carlos Alcaraz revine pe locul 1 în lume dacă se impune la US Open

După înfrângerea de la Cincinnati, Jannik Sinner își vede amenințată poziția de lider mondial, iar următoarele săptămâni sunt cruciale pentru tenismenul italian.

În clasamentul live al ATP, Alcaraz se află la doar 1.890 de puncte în spatele lui Sinner. Jannik are 11.480 puncte, în timp ce Carlos 9.590.

Pentru a se asigura că rămâne pe primul loc, unde se află de 63 de săptămâni, sportivul în vârstă de 24 de ani trebuie să câștige US Open.

Nici finala nu ar fi suficientă pentru Sinner, în cazul în care Alcaraz ar câștiga-o. Dacă cei doi se vor întâlni în finală, iar Carlos se impune, îl va depăși pe Jannik.

Acest lucru se datorează faptului că, la începutul săptămânii viitoare, Sinner va pierde cele 2.000 de puncte câștigate în urma victoriei sale, de anul trecut.

Prin urmare, la finalul US Open, Sinner poate ajunge la un maxim de 11.480 de puncte. Pierderea finalei i-ar reduce scorul cu 700 de puncte, coborând la 10.780, în spatele lui Alcaraz. Iar dacă spaniolul câștigă al șaselea turneu de Grand Slam din carieră, ar ajunge la 11.540 puncte.

Pentru a fi sigur că îl va depăși pe Sinner, Alcaraz are nevoie să obțină aceleași rezultate ca sportivul italian până în semifinale.

20 de săptămâni a fost lider mondial Carlos Alcaraz, în perioada 12 septembrie 2022- 29 ianuarie 2023

US Open 2025 va avea loc în perioada 24 august - 7 septembrie, la Flushing Meadows.

