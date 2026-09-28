„Să le fie rușine!” Protest în direct al comentatorului, pe tema televizării meciului România - Bosnia

România - Bosnia. Comentatorul sportiv Igor Kristic a criticat dur conducerea țării, din cauza situației incerte în care a ajuns serviciul public de radiodifuziune și televiziune din Bosnia.

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Transmiterea partidei de la București de către postul local BHT 1 a fost incertă, din cauza situației dificile în care se află televiziunea din țară.

Comentatorul Igor Kristic, critici înaintea meciului România - Bosnia: „Să le fie rușine!”

Postul TV din Bosnia și Herțegovina a ajuns în colaps financiar din cauza nerespectării legii, lucru confirmat inclusiv în cadrul unor litigii juridice.

Angajații BHRT muncesc fără să își primească salariile, contribuțiile sociale și fără asigurare medicală.

Problema a apărut în momentul în care serviciul public de radiodifuziune și televiziune (RTRS) a decis să nu mai distribuie fondurile provenite din taxa radio-TV, deși este obligat prin lege să facă acest lucru.

Comentatorul Igor Kristic a vorbit despre această situație înaintea transmisiunii meciului cu România:

„Trebuie să spun de la început că televiziunea din Bosnia și Herțegovina a reușit să realizeze această transmisiune în ciuda numeroaselor probleme.

După cum știți, conturile noastre au fost blocate de mult timp, iar situația reprezintă doar o imagine a modului în care oamenii aflați la putere din Bosnia și Herțegovina tratează serviciul nostru public de radio și televiziune, nu doar televiziunea, ci toate instituțiile de importanță națională.

Toți acei miniștri și cei care ocupă funcții de decizie și hotărăsc soarta noastră, dar își primesc salariile din bugetul de stat, să le fie rușine și să se gândească bine de ce s-a ajuns în această situație, astfel încât o întreagă națiune așteaptă meciul echipei naționale, iar transmiterea partidei din România a fost incertă.

Și nu este vorba doar despre meciul din România, ci și despre celelalte”, a transmis Kristic, conform vijesti.ba.

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