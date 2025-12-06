Mihai Lixandru (24 de ani) și Adrian Șut (26 de ani), jucătorii celor de la FCSB, au prefațat partida cu Dinamo.

Derby de România se joacă astăzi, de la ora 20:30, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo se află pe locul 3, cu 34 de puncte și are un avantaj de 10 puncte față de FCSB, campioana en-titre, care ocupă locul 9, cu 24 de puncte.

FCSB - Dinamo. Mihai Lixandru: „Cele mai importante sunt cele trei puncte, nu cum le vom obține”

FCSB nu și-a folosit titularii în meciul din Cupa României, ceea ce le-a oferit jucătorilor de bază un răgaz înaintea derby-ului.

„Nu știu ce să zic despre faptul că am fi mult mai «fresh»… Noi avem mult mai multe meciuri decât toate echipele din campionat. Dar, într-adevăr, noi am avut săptămâna asta, care a fost una cu ciclu normal.

Sperăm să arătăm bine în derby. E clar că avem absenți: Dawa, Mihai Popescu, Bîrligea, Baba Alhassan este suspendat. Mulți jucători importanți care ne lipsesc.

Acum fiecare putea aduce un plus. Noi, jucătorii care suntem sănătoși, trebuie să ne punem pe orice poziție vom fi folosiți și să ne ridicăm la nivelul jocului”, a declarat Lixandru, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul de drepturi TV pentru Superliga.

Meciul tur de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a lui Dinamo (4-3).

Da, a fost un derby frumos pentru spectatori și telespectatori. E frumos să vadă cât mai multe goluri. Noi încercăm în primul și în primul rând să facem un fotbal bun, să se bucure și oamenii de acasă, dar cel mai important pentru noi este să câștigăm. E un meci, să zic așa, frumos și pentru noi. Dar dacă e să ne întrebi, probabil cele mai important la finalul meciului sunt cele trei puncte și nu neapărat cum le vom lua Mihai Lixandru

Adrian Șut: „Nu este vorba de o revanșă”

Întrebat dacă partida ar putea fi o revanșă după rezultatul din meciul tur, Adrian Șut, mijlocașul roș-albaștrilor, a răspuns:

„Nu, nu cred că e vorba de o revanșă, e vorba despre noi. Avem nevoie de puncte și cred că trebuie să ne ridicăm nivelul ca să câștigăm meciuri, în primul rând, pentru suporterii noștri, care au nevoie de o victorie poate mult mai mult decât noi.

Știu că am trecut printr-o perioadă grea, avem nevoie de susținerea lor. Pe această cale îi rugăm să vină alături de noi, chiar dacă rezultatele nu au fost cele mai bune.

Și sperăm să ne bucurăm împreună la finalul meciului, așa cum am făcut-o de cele mai multe ori. Se zice că este cel mai tare derby din România”.

Șut a comentat și forma adversarei, care a înregistrat rezultate tot mai bune după promovarea din sezonul 2022-2023.

„Nu cred că este o surpriză. Au jucat un fotbal frumos și sezonul trecut. Este o echipă care joacă un fotbal ofensiv. Chiar au o posesie foarte bună și au, cred eu, un antrenor bun și o echipă unită. Și cred că poate să se bată sus.

În momentul acesta avem nevoie de puncte. Nu contează adversarul și nu contează cu cine jucăm, doar cele trei puncte contează pentru noi.

Pentru că obiectivul este să intrăm în play-off și la o distanță cât mai mică de locul unu, ca să putem să ne luptăm acolo sus”, a mai spus Șut.

