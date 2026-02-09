L-a uluit pe Djokovic! VIDEO. Nole și-a pus mâinile în cap când a văzut că Ilia Malinin a făcut ceva ce a fost interzis aproape 50 de ani +13 foto
L-a uluit pe Djokovic! VIDEO. Nole și-a pus mâinile în cap când a văzut că Ilia Malinin a făcut ceva ce a fost interzis aproape 50 de ani

Publicat: 09.02.2026, ora 21:00
Actualizat: 10.02.2026, ora 00:30
  • Ilia Malinin (21 de ani) a executat un element care a fost interzis timp de 47 de ani, duminică, la Jocurile Olimpice de iarnă, Milano-Cortina.
  • Patinatorul a ajutat echipa SUA să se impună în concursul pe echipe. Și l-a uimit pe Novak Djokovic (38 de ani, #3 ATP).

SUA și Japonia erau la egalitate înaintea ultimelor evoluții la masculin, însă starul Malinin a rezistat sub presiune și a fost decisiv.

Backflip reușit de Ilia Malinin la Jocurile Olimpice de iarnă. Novak Djokovic, uimit

Deși nu a strălucit sâmbătă, când programul său scurt a fost unul nesigur, Malinin a impresionat în cel mai important moment.

Americanul a executat un program cu cinci dintre săriturile sale cvadruple brevetate și a surprins în momentul în care a hotărât să facă un backflip (salt pe spate)!

Aflat în tribunele arenei din Milano, Novak Djokovic a rămas uimit când a văzut elementul reușit de Malinin. Și-a pus mâinile în cap și le-a ținut acolo până la finalul prestației lui Malinin, când s-a ridicat pentru a-l aplauda.

Săritura lui Ilia Malinin l-a uluit pe Novak Djokovic (FOTO: captură TNT Sports)
Săritura lui Ilia Malinin l-a uluit pe Novak Djokovic (FOTO: captură TNT Sports)

Malinin a obținut 200.03 de puncte și a dus SUA pe prima poziție, însă ultimul care a intrat pe gheață a fost Sato Shun.

Deși a bifat cel mai bun punctaj al carierei, 194.86, niponul nu a reușit să-l prindă din urmă pe american. Bronzul a fost obținut de echipa Italiei.

Ilia Malinin: „Am auzit că Djokovic și-a pus mâinile în cap”

Executat de Terry Kubicka în 1976, la JO de la Innsbruck, saltul pe spate a fost interzis un an mai târziu, fiind considerat mult prea periculos pentru siguranța patinatorului. A fost permis din nou în competiții începând cu 2024, însă nu punctează ca element tehnic.

Malinin este primul patinator din istorie care a reușit un backflip curat pe o singură lamă. Acesta a vorbit despre performanța de la Milano.

„L-am văzut pe Djokovic. E atât de ireal. Am auzit că, după ce am aterizat, el era cu mâinile în cap. E incredibil. E un moment unic în viață, să văd un jucător de tenis faimos urmărindu-mi performanța. Sunt absolut uimit”, a afirmat Malinin, fiul a doi patinatori care au reprezentat Uzbekistan, potrivit independent.co.uk.

Înainte de programul liber masculin, știam că scorul era egal. Știam că eu eram factorul decisiv. Mi-am spus: „Acesta este momentul tău. Este totul sau nimic”. Am lăsat nervozitatea deoparte și am încercat să mă distrez. Dacă nu ne-am fi ajutat reciproc, nu am fi reușit să facem asta. Totul s-a redus la energia și sprijinul întregii echipe. Ilia Malinin, patinator american

Un salt asemănător a fost executat de Surya Bonaly în 1998, la Jocurile Olimpice de la Nagano, sub formă de protest pentru ceea ce considera că fusese un scor nedrept acordat de arbitri pentru programul scurt pe care îl efectuase anterior. A fost penalizată, elementul fiind interzis la acel moment, scrie marca.com.

VIDEO. Novak Djokovic, uimit de săritura reușită de Ilia Malinin

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share