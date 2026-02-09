Ce s-a întâmplat cu Lindsey Vonn Final de carieră după „totul sau nimic” la Jocuri. Altă accidentare gravă. Reacția antrenorului și a rivalelor +8 foto
Lindsey Vonn a debutat în Cupa Mondială pe 18 noiembrie 2000, la 16 ani. A fost retrasă între 2019 și 2024 Foto: Imago
Jocurile Olimpice

Ce s-a întâmplat cu Lindsey Vonn Final de carieră după „totul sau nimic” la Jocuri. Altă accidentare gravă. Reacția antrenorului și a rivalelor

Theodor Jumătate
Publicat: 09.02.2026, ora 12:08
Actualizat: 09.02.2026, ora 12:08
  • Lindsey Vonn (41 de ani) a fost operată duminică noapte la Treviso, suferind o fractură la același picior la care avea ruptură a ligamentului încrucișat anterior. 
  • Cum a reacționat antrenorul faimoasei schioare americane când a fost întrebat dacă n-ar fi trebuit să o convingă să nu concureze. 
  • La 41 de ani, aproape un sfert de secol de la prima participare la Jocuri, cariera lui Vonn e la final.

Cu o zi înaintea cursei de coborâre de la Cortina, Lindsey Vonn părea relaxată, deloc îngrijorată de accidentarea gravă de la genunchiul stâng.

Suferise pe 30 ianuarie, la Crans Montana, o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, dar nu voia să renunțe la Jocuri. Era „totul sau nimic”.

Lindsey Vonn: „Câștigam concursuri când ele nici nu se născuseră încă”

Într-un interviu pentru BBC Sport, americanca glumea: „Am mult mai multă experiență decât sportivele de 20 de ani. Câștigam concursuri când ele nici nu se născuseră încă”. A râs.

Duminică, a participat cu o orteză la genunchiul stâng. La genunchiul drept avea proteză de titan după altă leziune gravă.

5 participări
la Jocurile Olimpice are Lindsey Vonn: 2002, 2006, 2010, 2018, 2026

Lindsey Vonn a fost operată pentru fractură la piciorul stâng

La 41 de ani, la 26 de la debut, la 24 de la JO 2022, prima sa Olimpiadă, la 16 de la unica ei medalie de aur, în 2010, a riscat și a suferit altă accidentare, după doar 13 secunde.

A fost luată cu elicopterul și transportată de urgență la un spital din Cortina d’Ampezzo, unde i s-a pus diagnosticul, fractură la piciorul stâng, același cu ruptura de ligamente.

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă
Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă

Galerie foto (8 imagini)

Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Fotografii: capturi TV Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă Lindsey Vonn, lacrimi de durere după o accidentare extremă
+8 Foto
labels.photo-gallery

A fost mutată ulterior la un spital din Treviso și operată duminică noapte, scriu L’Equipe și Gazzetta dello Sport.

Aproape sigur, aceasta a fost ultima cursă a carierei sale.

În februarie 2019, ea s-a retras, dar a revenit pe pârtie în noiembrie 2024, cu gândul la această ediție a Jocurilor.

Antrenorul și fizioterapeutul lui Lindsey Vonn nu au oprit-o!

Aksel Lund Svindal, antrenorul lui Vonn, a fost întrebat dacă ea putea să concureze accidentată grav și dacă el nu trebuia să o convingă să nu intre în cursă.

„M-am întrebat și eu: să o oprim? Pentru mine, probabil că nu”, a răspuns acesta, potrivit L’Equipe.fr.

Așa a fost transportată Vonn până la spital, după accidentare Foto: Imago Așa a fost transportată Vonn până la spital, după accidentare Foto: Imago
Așa a fost transportată Vonn până la spital, după accidentare Foto: Imago

„Dar acesta este mai mult rolul fizioterapeuților. Am vorbit cu Andi Mitterfellner și mi-a spus că nu ar trebui să o oprim, că totul merge bine, cu condiția să avem un plan bun, o strategie clară de la început”.

A lovit însă poarta cu umărul drept, dezechilibrându-se înainte de a se răsuci în aer și de a cădea. Un accident teribil.

Campioana, despre Lindsey Vonn: „Știu cum e să vezi că visul tău moare”

Rivalele din cursă au fost întrebate și ele despre drama lui Lindsey.

„La Jocurile Olimpice, vrei mereu să fii la limită, iar ea a fost puțin peste limită”, a declarat sportiva norvegiană Kajsa Vickhoff Lie (27 de ani).

Vonn a riscat și a lovit poarta cu umărul drept. Momentul care a declanșat accidentul de duminică Foto: Imago Vonn a riscat și a lovit poarta cu umărul drept. Momentul care a declanșat accidentul de duminică Foto: Imago
Vonn a riscat și a lovit poarta cu umărul drept. Momentul care a declanșat accidentul de duminică Foto: Imago

Americanca Breezy Johnson, 30 de ani, câștigătoarea cursei de duminică, aur la a doua sa participare la JO, a spus: „Știu cum e să fii aici, să lupți pentru o medalie olimpică și să vezi cum acea luptă te epuizează, să vezi cum visul tău moare”.

Clasamentul medaliilor după primele două zile la JO 2026

Ce s-a întâmplat cu Lindsey Vonn Final de carieră după „totul sau nimic” la Jocuri. Altă accidentare gravă. Reacția antrenorului și a rivalelor Ce s-a întâmplat cu Lindsey Vonn Final de carieră după „totul sau nimic” la Jocuri. Altă accidentare gravă. Reacția antrenorului și a rivalelor

