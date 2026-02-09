„Alcaraz și Sinner sunt de vină!” Un jucător de top susține că liderii din ATP sunt responsabili pentru calvarul prin care a trecut: „Împins la limită”
Carlos Alcaraz, Jack Draper și Jannik Sinner (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Tenis

„Alcaraz și Sinner sunt de vină!" Un jucător de top susține că liderii din ATP sunt responsabili pentru calvarul prin care a trecut: „Împins la limită"

Silviu Dumitru
Publicat: 09.02.2026, ora 19:10
Actualizat: 09.02.2026, ora 19:10
  • Jack Draper (24 de ani, #12 ATP) sugerează că Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) sunt parțial responsabili pentru accidentările pe care le-a suferit în 2025.

Joi, pe 5 februarie, Draper a disputat primul său meci oficial după o absență de cinci luni. Nu mai jucase de la US Open, când a fost nevoit să se retragă înainte de partida din turul 2.

Jack Draper dă vina pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner pentru accidentările sale: „O sursă de stres”

După ce l-a învins cu 6-2, 6-2 pe Viktor Durasovic (28 de ani, #311 ATP) în confruntarea câștigată de Marea Britanie în fața Norvegiei, 4-0 în Cupa Davis, Draper a vorbit despre problemele grave pe care le-a avut la umăr și la cot. A dezvăluit cum s-a ales cu ele și cum i-au afectat întregul braț.

„Scopul meu de anul trecut a fost să ajung la nivelul lui Carlos și Jannik, iar asta mi-a împins corpul la limită. Am încercat să lovesc mingea mai tare, să obțin puncte gratuite și să-mi schimb jocul atunci când nu eram pregătit fizic să fac asta.

Dorința de a reduce diferența față de ei a devenit o sursă de stres, așa că, într-un fel, ei sunt de vină pentru problemele mele fizice.

În timpul liber, am învățat multe despre mine și am făcut lucruri care mă vor ajuta să mă perfecționez anul acesta”, a mărturisit Draper, potrivit puntodebreak.com.

4 ATP
este cea mai bună clasare din cariera lui Jack Draper. A ocupat această poziție în iunie 2025

Jack Draper: „Sunt încrezător că voi gestiona bine situația”

Draper a afirmat că s-a confruntat cu edem osos la brațul stâng pentru că s-a străduit neîncetat să se ridice la standardele înalte ale rivalilor săi.

Acum e mai bine, dar are nevoie de timp pentru a reveni la nivelul pe care l-a arătat la începutul sezonului precedent.

„Osul trebuie să se regenereze și să se întărească puțin câte puțin. Cu cât joc mai mult și cu cât concurez mai mult, cu atât mă obișnuiesc mai mult cu solicitarea pe care o implică acest lucru asupra brațului meu.

Este firesc să simt un oarecare disconfort, dar știu că e timpul să revin și sunt pe deplin încrezător că voi gestiona bine situația”, a mai spus britanicul.

  • Edemul osos reprezintă o afecțiune a sistemului osteoarticular, caracterizat prin acumularea de lichid în interiorul oaselor (mai precis, în măduva osoasă), cauzând o simptomatologie preponderend dureroasă și un grad ridicat de disconfort, scrie kinetic.ro.

Jack Draper: „Acum sunt un jucător mai complet decât eram anul trecut”

Din cauza absenței îndelungate din circuitul ATP, Draper a rămas cu doar 2.790 de puncte și a părăsit top 10 mondial. Are de recuperat 10.360 de puncte față de Alcaraz, iar Sinner are 7.510 în plus.

„Ei sunt marii lideri ai tenisului, iar ceea ce îmi doresc cel mai mult este să ajung la nivelul lor. Voi face tot ce-mi stă în putință pentru a realiza acest lucru.

În această perioadă, pe care nu aș dori-o nimănui, am învățat lucruri la nivel personal și profesional care sunt convins că mă vor ajuta să devin un jucător de tenis mai bun.

Cred că, în acest moment, sunt un jucător mai complet și mai sigur decât eram în cele mai bune momente ale mele de anul trecut. Am văzut accidentarea ca pe o oportunitate, iar acum este momentul să arăt că am profitat de ea”, a conchis Draper.

8.443.805 de dolari
a câștigat Jack Draper din premiile din tenis, de-a lungul carierei. Are în palmares trei titluri ATP: Stuttgart, Viena (2024) și Indian Wells (2025)

accidentare ATP jannik sinner carlos alcaraz jack draper edem osos
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share