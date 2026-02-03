WTA este mai tare decât ATP, este mai bine organizată, avertizează primul lider mondial din era computerizată a tenisului

Și observă ceva nemaivăzut la Carlos Alcaraz

Bună ziua, domnule Năstase! A apărut o propunere revoluționară, acum, imediat după Australian Open. Îi aparține directorului turneului, Craig Tiley. Cum că de la ediția viitoare ar trebui să joace și fetele în sistemul 3 din 5 seturi. Pentru creșterea intensității meciurilor și a interesului publicului, susține el. Ce ziceți?

În primul rând nu cred că o să accepte WTA așa ceva.

Asta este previzibil.

Păi, în condițiile în care băieții și ATP-ul, organizația care îi reprezintă, au fost de acord cu ani în urmă să fie aceleași prize money, în condițiile în care ele joacă 2 din 3, nu văd cum ar fi dispuse să accepte schimbarea.

„Bravo lor, au fost mai inteligente!”

Dar nu ar fi mai echitabil să joace toată lumea după formatul 3 din 5?

Dacă ele au fost inteligente și au făcut să ia aceiași bani ca bărbații jucând mai puțin, asta e. Bravo lor!

Dar știți că există cel puțin un precedent, Turneul Campioanelor, unde finala s-a jucat în sistemul 3 din 5 între 1984 și 1998.

Da, dar aceea a fost o excepție. Hai să vă mai spun ceva!

Vă rog!

Nu cred că o să se întâmple schimbarea pentru că ele sunt mai puternice decât băieții. Politic, ele sunt mai puternice, WTA este mai puternică decât ATP. Fetele sunt mai organizate decât băieții. Că efortul din teren nu se compară, asta e altceva. Eu însă aș propune altceva.

Pierzi la zero, nu iei bani!

Ce anume?

Sunt destule meciuri în circuitul feminin care se termină cu scoruri de 6-0, 6-0. Aș propune că dacă pierzi 6-0, 6-0 să nu îți mai dea premiul. Cum adică, iei aceeași bani ca unul care joacă 5 ore? Nu prea e fair, tu ai jucat jumătate de oră, ăla a jucat 5 ore cu 5 seturi?!

Mai aducea în discuție tipul ăsta, Craig Tiley, posibil viitor director al US Open, să fie eliminat nețul la serviciul care intră în teren și să se renunțe la încălzirea dinaintea partidei.

Asta cu eliminarea încălzirii nu mi se pare că ar ajuta, acolo se pierd doar 2, 3 minute. Ideea dinamizării jocului cu renunțarea la nețul din serviciu e bună, s-a mai propus, dar nu s-a întâmplat nimic.

Poate că acum se va face, Tiley propune o dezbatere cu toți cei implicați. Organizatori, jucători.

Vezi, până acum pe jucători nu prea i-a întrebat nimeni ce își doresc, ce părere au. Că până la urmă ei produc show-ul, ei sunt primii beneficiari sau, după caz, defavorizați de niște schimbări de regulament.

„La ăsta micu' e dragoste!”

V-a plăcut finala băieților? (n. red, câștigată de Carlos Alcaraz în 4 seturi cu Novak Djokovic).

Domnule, mie mi s-a părut că dacă Djokovic lua setul 4, în setul 5 se putea întâmpla orice. Nu mi s-a părut chiar atât de obosit Djokovic cum auzeam în comentariile TV. Dacă ajungi să joci 4 seturi și alea disputate înseamnă că mai ai energie. De fapt, a fost foarte strâns meciul în pofida a ceea ce arată scorul seturilor, cu seturi scurte.

Alcaraz cum vi se pare?

Mie îmi place de ăsta micu’ că are ceva ce nu am mai văzut demult. Când pierde un punct, el râde mereu. Pe fața lui este zâmbet. Eu nu am mai văzut un jucător de când sunt eu, de mult, de tot, să zâmbească atunci când pierde un punct. Pe cuvânt. Ați observat? El e fericit și când pierde și când câștigă.

Asta înseamnă că joacă din plăcere, nu?

El face treaba asta nu cu plăcere, o face cu dragoste. Dragoste înseamnă asta, nu iubire. Iubirea-i mică, dragostea e o chestie mai mare.

Too bad, you lost! Ce păcat, ai pierdut!

Dar a apelat și Alcaraz la time-out medical când i-a fost greu cu Zverev. Știți că am mai avut discuția asta legată de pauzele medicale pe care și le iau jucătorii.

Unii folosesc asta ca să-l deranjeze pe adversar, alții le folosesc că sunt accidentați, că trebuie să meargă la toaletă, nu știu. Nu ați văzut la box? Te-am pus jos, gata! Așa și aici, înseamnă că te-am bătut cu fizicul dacă chiar te-ai accidentat. Too bad, you lost, cum zic americanii.

Spre epoca uriașilor?

E și tehnic, dar e și foarte fizic tenisul lui Carlos. La fel al lui Sinner. Cât vor rezista?

Rezistă, sunt tineri. Alcaraz oricum folosește fizicul foarte mult, se deplasează stânga, dreapta, în față în spate, are schimburi lungi de mingi, dreapta, stânga, lob, adică se joacă altceva. E alt joc acum, se joacă mai repede, mai în forță.

Și viitorul cum arată?

Probabil că în viitor va apărea unul de 2 metri și 10 centimetri și câștigă toate punctele din serviciu.

Din fericire, Alcaraz are 1,83 metri și e numărul 1 mondial și îi bate și pe cei mai înalți cu 15-20 de centimetri decât el. Mulțumesc!

