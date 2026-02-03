„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Ilie Năstase (Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Tenis

„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 03.02.2026, ora 16:31
alt-text Actualizat: 03.02.2026, ora 16:37
  • WTA este mai tare decât ATP, este mai bine organizată, avertizează primul lider mondial din era computerizată a tenisului
  • Și observă ceva nemaivăzut la Carlos Alcaraz
Cristian Geambașu Le vedeți jucând 5 seturi?
Citește și
Cristian Geambașu Le vedeți jucând 5 seturi?
Citește mai mult
Cristian Geambașu Le vedeți jucând 5 seturi?

Bună ziua, domnule Năstase! A apărut o propunere revoluționară, acum, imediat după Australian Open. Îi aparține directorului turneului, Craig Tiley. Cum că de la ediția viitoare ar trebui să joace și fetele în sistemul 3 din 5 seturi. Pentru creșterea intensității meciurilor și a interesului publicului, susține el. Ce ziceți?

În primul rând nu cred că o să accepte WTA așa ceva.

Asta este previzibil.

Păi, în condițiile în care băieții și ATP-ul, organizația care îi reprezintă, au fost de acord cu ani în urmă să fie aceleași prize money, în condițiile în care ele joacă 2 din 3, nu văd cum ar fi dispuse să accepte schimbarea.

„Bravo lor, au fost mai inteligente!”

Dar nu ar fi mai echitabil să joace toată lumea după formatul 3 din 5?

Dacă ele au fost inteligente și au făcut să ia aceiași bani ca bărbații jucând mai puțin, asta e. Bravo lor!

Dar știți că există cel puțin un precedent, Turneul Campioanelor, unde finala s-a jucat în sistemul 3 din 5 între 1984 și 1998.

Da, dar aceea a fost o excepție. Hai să vă mai spun ceva!

Vă rog!

Nu cred că o să se întâmple schimbarea pentru că ele sunt mai puternice decât băieții. Politic, ele sunt mai puternice, WTA este mai puternică decât ATP. Fetele sunt mai organizate decât băieții. Că efortul din teren nu se compară, asta e altceva. Eu însă aș propune altceva.

Pierzi la zero, nu iei bani!

Ce anume?

Sunt destule meciuri în circuitul feminin care se termină cu scoruri de 6-0, 6-0. Aș propune că dacă pierzi 6-0, 6-0 să nu îți mai dea premiul. Cum adică, iei aceeași bani ca unul care joacă 5 ore? Nu prea e fair, tu ai jucat jumătate de oră, ăla a jucat 5 ore cu 5 seturi?!

Mai aducea în discuție tipul ăsta, Craig Tiley, posibil viitor director al US Open, să fie eliminat nețul la serviciul care intră în teren și să se renunțe la încălzirea dinaintea partidei.

Asta cu eliminarea încălzirii nu mi se pare că ar ajuta, acolo se pierd doar 2, 3 minute. Ideea dinamizării jocului cu renunțarea la nețul din serviciu e bună, s-a mai propus, dar nu s-a întâmplat nimic.

Poate că acum se va face, Tiley propune o dezbatere cu toți cei implicați. Organizatori, jucători.

Vezi, până acum pe jucători nu prea i-a întrebat nimeni ce își doresc, ce părere au. Că până la urmă ei produc show-ul, ei sunt primii beneficiari sau, după caz, defavorizați de niște schimbări de regulament.

„La ăsta micu' e dragoste!”

V-a plăcut finala băieților? (n. red, câștigată de Carlos Alcaraz în 4 seturi cu Novak Djokovic).

Domnule, mie mi s-a părut că dacă Djokovic lua setul 4, în setul 5 se putea întâmpla orice. Nu mi s-a părut chiar atât de obosit Djokovic cum auzeam în comentariile TV. Dacă ajungi să joci 4 seturi și alea disputate înseamnă că mai ai energie. De fapt, a fost foarte strâns meciul în pofida a ceea ce arată scorul seturilor, cu seturi scurte.

Alcaraz cum vi se pare?

Mie îmi place de ăsta micu’ că are ceva ce nu am mai văzut demult. Când pierde un punct, el râde mereu. Pe fața lui este zâmbet. Eu nu am mai văzut un jucător de când sunt eu, de mult, de tot, să zâmbească atunci când pierde un punct. Pe cuvânt. Ați observat? El e fericit și când pierde și când câștigă.

Asta înseamnă că joacă din plăcere, nu?

El face treaba asta nu cu plăcere, o face cu dragoste. Dragoste înseamnă asta, nu iubire. Iubirea-i mică, dragostea e o chestie mai mare.

Too bad, you lost! Ce păcat, ai pierdut!

Dar a apelat și Alcaraz la time-out medical când i-a fost greu cu Zverev. Știți că am mai avut discuția asta legată de pauzele medicale pe care și le iau jucătorii.

Unii folosesc asta ca să-l deranjeze pe adversar, alții le folosesc că sunt accidentați, că trebuie să meargă la toaletă, nu știu. Nu ați văzut la box? Te-am pus jos, gata! Așa și aici, înseamnă că te-am bătut cu fizicul dacă chiar te-ai accidentat. Too bad, you lost, cum zic americanii.

Spre epoca uriașilor?

E și tehnic, dar e și foarte fizic tenisul lui Carlos. La fel al lui Sinner. Cât vor rezista?

Rezistă, sunt tineri. Alcaraz oricum folosește fizicul foarte mult, se deplasează stânga, dreapta, în față în spate, are schimburi lungi de mingi, dreapta, stânga, lob, adică se joacă altceva. E alt joc acum, se joacă mai repede, mai în forță.

Și viitorul cum arată?

Probabil că în viitor va apărea unul de 2 metri și 10 centimetri și câștigă toate punctele din serviciu.

Din fericire, Alcaraz are 1,83 metri și e numărul 1 mondial și îi bate și pe cei mai înalți cu 15-20 de centimetri decât el. Mulțumesc!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
tenis Australian Open wta ATP Ilie Nastase Cristian Geambasu carlos alcaraz Craig Tiley
Știrile zilei din sport
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Nationala
03.02
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Citește mai mult
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Tenis
03.02
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Citește mai mult
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Campionate
03.02
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca  nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Tenis
03.02
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Citește mai mult
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca  nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:06
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”
10:13
I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”
I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”
11:19
Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor”
 Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor”
10:39
„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!”
„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Top stiri din sport
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Superliga
03.02
Vassaras a dat verdictul Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Nationala
03.02
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Citește mai mult
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Superliga
03.02
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Citește mai mult
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Special
02.02
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”

Echipe/Competiții

fcsb 96 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 25 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 14

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
04.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share