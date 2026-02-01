Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic +9 foto
Carlos Alcaraz. Foto: Imago
Tenis

Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 13:57
alt-text Actualizat: 01.02.2026, ora 15:30
  • Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a câștigat finala de la Australian Open, după ce l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care și-a trecut în palmares toate cele patru turnee de Grand Slam.

A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Citește și
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Citește mai mult
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan

Alcaraz i-a luat coroana lui Djokovic. Spaniolul, campion în premieră la Australian Open

Djokovic, poreclit și „Regele Melbourne-ului”, a luat primul set cu 6-2 după un joc foarte bun, A servit aproape perfect, a pierdut foarte puține puncte pe serviciu și l-a împins constant pe Alcaraz în defensivă.

A făcut un break rapid, s-a desprins la 3-1 și apoi la 5-2, iar în ultimul game a dominat din nou schimburile și a închis setul fără emoții, după 34 de minute.

Galerie foto (9 imagini)

Novak Djokovic, după primul set câștigat în finala Australian Open. Foto: Captură „X” @AustralianOpen Novak Djokovic, după primul set câștigat în finala Australian Open. Foto: Captură „X” @AustralianOpen Novak Djokovic, după primul set câștigat în finala Australian Open. Foto: Captură „X” @AustralianOpen Novak Djokovic, după primul set câștigat în finala Australian Open. Foto: Captură „X” @AustralianOpen Novak Djokovic, după primul set câștigat în finala Australian Open. Foto: Captură „X” @AustralianOpen
+9 Foto
labels.photo-gallery

În setul doi, Alcaraz a intrat mult mai bine în joc, a returnat mai agresiv și l-a plimbat pe Djokovic pe tot terenul.

Spaniolul a câștigat setul cu 6-2, după 37 de minute, profitând și de faptul că ritmul lui Djokovic a scăzut, iar sârbul a comis mai multe greșeli.

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago)
Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago)

Galerie foto (9 imagini)

Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago) Vedete la meciul Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, din finala Australian Open 2026 Vedete la meciul Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, din finala Australian Open 2026 Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago) Carlos Alcaraz - Novak Djokovic în finala Australian Open 2026 (foto: Imago)
+9 Foto
labels.photo-gallery

Imediat după setul doi, Alcaraz s-a enervat și i-a cerut explicații arbitrului de scaun, după ce organizatorii au început să tragă acoperișul în timpul meciului.

Liderul mondial a protestat pentru că jucătorii nu au fost anunțati de organizatorii Australian Open, așa cum prevede regulamentul.

Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Citește și
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Citește mai mult
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!

În setul trei, Alcaraz a fost din nou jucătorul mai bun. A acoperit excelent terenul și l-a forțat pe Djokovic să greșească mai des, iar liderul mondial a închis setul cu 6-3 și a trecut în avantaj, 2-1 la seturi, după 52 de minute.

Ultimul set a fost unul dramatic. Djokovic a început bine, și-a ținut serviciul și a arătat că încă mai are energie, chiar dacă se vedea oboseala. Alcaraz, cu 16 ani mai tânăr, a fost mai proaspăt, a alergat după toate mingile și a pus constant presiune pe sârb.

S-a mers cap la cap până spre final, 4-4, 5-5, dar în ultimele game-uri s-a simțit că Alcaraz e mai agresiv și mai clar în lovituri, în timp ce Djokovic a început să greșească tot mai mult.

În cele din urmă, Alcaraz a profitat de cele două mingi de meci și, la a doua, Djokovic a trimis forehandul în aut. Așa a închis Alcaraz setul cu 7-5.

3 ore și 4 minute
a durat meciul dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz, iar ultimul set a fost cel mai lung: o oră și un minut

Carlos Alcaraz, cel mai tânăr jucător care a câștigat cele patru turnee de Grand Slam

Carlos Alcaraz are acum șapte titluri de Grand Slam: două la US Open (2022 și 2025), două la Wimbledon (2023 și 2024), două la Roland Garros (2024 și 2025) și Australian Open (2026).

Astfel, spaniolul și-a completat Career Grand Slam-ul, ceea ce înseamnă că a câștigat toate cele patru turnee majore

Lista cu jucătorii care și-au completat Career Grand Slam-ul și vârsta pe care o aveau când au reușit asta:

  • Rafael Nadal – US Open 2010, la vârsta de 24 de ani și 88 de zile
  • Roger Federer – Roland Garros 2009, la vârsta de 27 de ani și 290 de zile
  • Novak Djokovic – Roland Garros 2016, la vârsta de 29 de ani și 1 zi
  • Andre Agassi – Roland Garros 1999, la vârsta de 29 de ani și 25 de zile
  • Rod Laver – US Open 1969, la vârsta de 31 de ani și 18 zile. Reușise deja aceeași performanță în 1962, pe vremea când sportul era încă în perioada de amatori
10 turnee Australian Open
a câștigat Djokovic în cariera sa: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023

Citește și

Nistor încântat de rapidiști Fotbalistul de la U Cluj abia așteaptă să revină pe Giulești: „Fani senzaționali, chiar dacă m-au înjurat tot meciul”
Superliga
10:26
Nistor încântat de rapidiști Fotbalistul de la U Cluj abia așteaptă să revină pe Giulești: „Fani senzaționali, chiar dacă m-au înjurat tot meciul”
Citește mai mult
Nistor încântat de rapidiști Fotbalistul de la U Cluj abia așteaptă să revină pe Giulești: „Fani senzaționali, chiar dacă m-au înjurat tot meciul”
„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii”  Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp”
Superliga
09:41
„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii” Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp”
Citește mai mult
„Asta a făcut ca Rapid să nu aibă ocazii”  Cristi Săpunaru o laudă pe U Cluj + E îngrijorat în privința lui Moruțan și Paraschiv: „Nu mai e timp”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
tenis Australian Open novak djokovic carlos alcaraz
Știrile zilei din sport
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
Superliga
01.02
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
Citește mai mult
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
Superliga
01.02
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
Citește mai mult
„Nenorocit! A vrut să-mi ia viața” Gigi Becali, jigniri la foc automat după victoria cu Csikszereda: „Facem cerere să fie scos din arbitraj!”
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Superliga
01.02
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Citește mai mult
FCSB - Csikszereda 1-0 Trei puncte vitale în lupta pentru play-off, pentru campioană
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Liga 3
01.02
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Citește mai mult
Scandalos Doi jucători de la Poli Timișoara, acuzați că au bătut un adolescent » Plângere pentru tentativă de omor! Reacția clubului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
PAOK, o mare de torțe Despărțire emoționantă de fanii dispăruți în accidentul din România, la primul meci al alb-negrilor la Salonic
PAOK, o mare de torțe Despărțire emoționantă de fanii dispăruți în accidentul din România, la primul meci al alb-negrilor la Salonic
23:33
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile
I-a răspuns după 2 luni! Becali și Rădoi, discuție despre transferuri: „Era și pe lista lui la Craiova!” + de ce îi respingea apelurile
22:22
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
CU SUFLETUL LA GURĂ Debutul lui Matei Popa, văzut de la stadion. Ce a făcut tatăl său: emoții, indicații și o îmbrățișare după un final fericit
23:17
„Era cam gata fără victorie” VIDEO. Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic”
 „Era cam gata fără victorie”  VIDEO.  Tănase a tremurat serios după ce a ratat penalty-ul cu Csikszereda: „Nu mai vedeam nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Top stiri din sport
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Superliga
01.02
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Citește mai mult
Cisotti, din nou decisiv VIDEO. Italianul a recidivat după reușita cu Fenerbahce și a adus prima victorie din 2026 pentru FCSB!
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Stranieri
01.02
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
Citește mai mult
Tottenham - Manchester City 2-2 FOTO. Radu Drăgușin, eroare la primul meci ca titular după un an! Echipa sa a revenit spectaculos
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Stranieri
01.02
Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are 10 victorii în ultimele 11 etape din Serie A!
Citește mai mult
&nbsp;Chivu e pe val VIDEO. Inter a trecut și de Cremonese și are&nbsp; 10 victorii &icirc;n ultimele 11 etape din Serie A!
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Campionate
01.02
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid
Citește mai mult
Rațiu, ce șansă irosită! FOTO: Românul a scăpat singur cu Thibaut Courtois, dar a ratat uluitor! Final incediar la Madrid

Echipe/Competiții

fcsb 100 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 29 rapid 22 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
02.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share