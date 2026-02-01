Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic

- Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a câștigat finala de la Australian Open, după ce l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.
Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care și-a trecut în palmares toate cele patru turnee de Grand Slam.
Alcaraz i-a luat coroana lui Djokovic. Spaniolul, campion în premieră la Australian Open
Djokovic, poreclit și „Regele Melbourne-ului”, a luat primul set cu 6-2 după un joc foarte bun, A servit aproape perfect, a pierdut foarte puține puncte pe serviciu și l-a împins constant pe Alcaraz în defensivă.
A făcut un break rapid, s-a desprins la 3-1 și apoi la 5-2, iar în ultimul game a dominat din nou schimburile și a închis setul fără emoții, după 34 de minute.
În setul doi, Alcaraz a intrat mult mai bine în joc, a returnat mai agresiv și l-a plimbat pe Djokovic pe tot terenul.
Spaniolul a câștigat setul cu 6-2, după 37 de minute, profitând și de faptul că ritmul lui Djokovic a scăzut, iar sârbul a comis mai multe greșeli.
Imediat după setul doi, Alcaraz s-a enervat și i-a cerut explicații arbitrului de scaun, după ce organizatorii au început să tragă acoperișul în timpul meciului.
Liderul mondial a protestat pentru că jucătorii nu au fost anunțati de organizatorii Australian Open, așa cum prevede regulamentul.
În setul trei, Alcaraz a fost din nou jucătorul mai bun. A acoperit excelent terenul și l-a forțat pe Djokovic să greșească mai des, iar liderul mondial a închis setul cu 6-3 și a trecut în avantaj, 2-1 la seturi, după 52 de minute.
Ultimul set a fost unul dramatic. Djokovic a început bine, și-a ținut serviciul și a arătat că încă mai are energie, chiar dacă se vedea oboseala. Alcaraz, cu 16 ani mai tânăr, a fost mai proaspăt, a alergat după toate mingile și a pus constant presiune pe sârb.
S-a mers cap la cap până spre final, 4-4, 5-5, dar în ultimele game-uri s-a simțit că Alcaraz e mai agresiv și mai clar în lovituri, în timp ce Djokovic a început să greșească tot mai mult.
În cele din urmă, Alcaraz a profitat de cele două mingi de meci și, la a doua, Djokovic a trimis forehandul în aut. Așa a închis Alcaraz setul cu 7-5.
Carlos Alcaraz, cel mai tânăr jucător care a câștigat cele patru turnee de Grand Slam
Carlos Alcaraz are acum șapte titluri de Grand Slam: două la US Open (2022 și 2025), două la Wimbledon (2023 și 2024), două la Roland Garros (2024 și 2025) și Australian Open (2026).
Astfel, spaniolul și-a completat Career Grand Slam-ul, ceea ce înseamnă că a câștigat toate cele patru turnee majore
Lista cu jucătorii care și-au completat Career Grand Slam-ul și vârsta pe care o aveau când au reușit asta:
- Rafael Nadal – US Open 2010, la vârsta de 24 de ani și 88 de zile
- Roger Federer – Roland Garros 2009, la vârsta de 27 de ani și 290 de zile
- Novak Djokovic – Roland Garros 2016, la vârsta de 29 de ani și 1 zi
- Andre Agassi – Roland Garros 1999, la vârsta de 29 de ani și 25 de zile
- Rod Laver – US Open 1969, la vârsta de 31 de ani și 18 zile. Reușise deja aceeași performanță în 1962, pe vremea când sportul era încă în perioada de amatori