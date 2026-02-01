Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic

Liderul mondial Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a câștigat finala de la Australian Open, după ce l-a învins pe Novak Djokovic (38 de ani, #4 ATP), scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

Alcaraz a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care și-a trecut în palmares toate cele patru turnee de Grand Slam.

Alcaraz i-a luat coroana lui Djokovic. Spaniolul, campion în premieră la Australian Open

Djokovic, poreclit și „Regele Melbourne-ului”, a luat primul set cu 6-2 după un joc foarte bun, A servit aproape perfect, a pierdut foarte puține puncte pe serviciu și l-a împins constant pe Alcaraz în defensivă.

A făcut un break rapid, s-a desprins la 3-1 și apoi la 5-2, iar în ultimul game a dominat din nou schimburile și a închis setul fără emoții, după 34 de minute.

În setul doi, Alcaraz a intrat mult mai bine în joc, a returnat mai agresiv și l-a plimbat pe Djokovic pe tot terenul.

Spaniolul a câștigat setul cu 6-2, după 37 de minute, profitând și de faptul că ritmul lui Djokovic a scăzut, iar sârbul a comis mai multe greșeli.

Imediat după setul doi, Alcaraz s-a enervat și i-a cerut explicații arbitrului de scaun, după ce organizatorii au început să tragă acoperișul în timpul meciului.

Liderul mondial a protestat pentru că jucătorii nu au fost anunțati de organizatorii Australian Open, așa cum prevede regulamentul.

În setul trei, Alcaraz a fost din nou jucătorul mai bun. A acoperit excelent terenul și l-a forțat pe Djokovic să greșească mai des, iar liderul mondial a închis setul cu 6-3 și a trecut în avantaj, 2-1 la seturi, după 52 de minute.

Ultimul set a fost unul dramatic. Djokovic a început bine, și-a ținut serviciul și a arătat că încă mai are energie, chiar dacă se vedea oboseala. Alcaraz, cu 16 ani mai tânăr, a fost mai proaspăt, a alergat după toate mingile și a pus constant presiune pe sârb.

S-a mers cap la cap până spre final, 4-4, 5-5, dar în ultimele game-uri s-a simțit că Alcaraz e mai agresiv și mai clar în lovituri, în timp ce Djokovic a început să greșească tot mai mult.

În cele din urmă, Alcaraz a profitat de cele două mingi de meci și, la a doua, Djokovic a trimis forehandul în aut. Așa a închis Alcaraz setul cu 7-5.

3 ore și 4 minute a durat meciul dintre Novak Djokovic și Carlos Alcaraz, iar ultimul set a fost cel mai lung: o oră și un minut

Carlos Alcaraz, cel mai tânăr jucător care a câștigat cele patru turnee de Grand Slam

Carlos Alcaraz are acum șapte titluri de Grand Slam: două la US Open (2022 și 2025), două la Wimbledon (2023 și 2024), două la Roland Garros (2024 și 2025) și Australian Open (2026).

Astfel, spaniolul și-a completat Career Grand Slam-ul, ceea ce înseamnă că a câștigat toate cele patru turnee majore

Lista cu jucătorii care și-au completat Career Grand Slam-ul și vârsta pe care o aveau când au reușit asta:

Rafael Nadal – US Open 2010, la vârsta de 24 de ani și 88 de zile

– US Open 2010, la vârsta de 24 de ani și 88 de zile Roger Federer – Roland Garros 2009, la vârsta de 27 de ani și 290 de zile

– Roland Garros 2009, la vârsta de 27 de ani și 290 de zile Novak Djokovic – Roland Garros 2016, la vârsta de 29 de ani și 1 zi

– Roland Garros 2016, la vârsta de 29 de ani și 1 zi Andre Agassi – Roland Garros 1999, la vârsta de 29 de ani și 25 de zile

– Roland Garros 1999, la vârsta de 29 de ani și 25 de zile Rod Laver – US Open 1969, la vârsta de 31 de ani și 18 zile. Reușise deja aceeași performanță în 1962, pe vremea când sportul era încă în perioada de amatori

10 turnee Australian Open a câștigat Djokovic în cariera sa: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023

