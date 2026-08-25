Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!” +76 foto
Ilie Năstase
Diverse

Ilie Năstase, atac la politicieni Fostul mare tenismen a răbufnit: „Nu avem guvern de patru luni! Noi nu existăm ca țară!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 22:15
  • Ilie Năstase (80 de ani) a lansat critici dure la adresa clasei politice din România, exprimându-și nemulțumirea față de situația actuală a țării.
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Fostul mare tenismen a avut un mesaj categoric, în contextul în care România continuă să nu aibă un Guvern cu puteri depline, la patru luni de la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, pe 5 mai.

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Ilie Năstase, atac la adresa politicienilor din România

Fostul lider ATP a taxat și lipsa de reacție a cetățenilor, care aleg să nu iasă în stradă și să protesteze.

„N-avem guvern de patru luni! Nu e normal! Cine să ne bage în seamă? Suntem niște amărâți! Nu putem să facem un guvern de patru luni. Ce înseamnă asta? E incredibil câți bani se pierd!

Oamenii nu o să ne mai bage în seamă, în nicio țară! Ăia care nu au guvern de patru luni… cine sunt măscăricii ăia, frate?

Oamenii nu se revoltă, oamenii discută pe la colțuri, pe telefon, pe Facebook, dar niciunul nu iese în stradă, domne! Vorbim, vorbim și iar vorbim”, a declarat Ilie Năstase, citat de prosport.ro.

Acasă la Ilie Năstase FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Acasă la Ilie Năstase FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

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Ilie Năstase: „Noi nu existăm ca țară!”

Năstase susține că actuala clasă politică nu dorește binele României.

„Ăia pot să facă guvernul peste un an. Noi nu avem guvern un an de zile?! Vă dați seama cum se uită străinii la noi? Noi nu existăm ca țară, dacă n-avem guvern. Dacă nu ai guvern, nu ești țară!

Păi, când faci partidele, le faci în interesul oamenilor. Cum să nu se pună de acord atâtea partide pentru a avea un guvern, pentru binele oamenilor? Nu se vrea binele acestei țări!”, a concluzionat fostul #1 ATP.

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