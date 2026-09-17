Stema clubului, aruncată la gunoi Identitatea unui club de tradiție, ștearsă de pe tricouri
Foto: Facebook CS USV CSM Iași 2020
Liga 3

Stema clubului, aruncată la gunoi Identitatea unui club de tradiție, ștearsă de pe tricouri

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 21:46
  • CS USV CSM Iași 2020 a aruncat la coș stema celor de la Poli Iași, de pe tricourile folosite la antrenamente.
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Intrată în insolvență în vara lui 2025, ACSM Politehnica Iași, club de drept privat finanțat în ultimii ani și din bani publici, a evoluat în sezonul trecut în Liga 2.

Cu datorii care se apropiau de 4 milioane de euro, nu a mai putut continua în eșalonul secund și nu a mai fost înscrisă în noua stagiune.

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Stema lui Poli Iași, aruncată la gunoi

În acest context, CSM Iași 2020, clubul aflat în subordinea Primăriei Municipiului Iași, a început început o colaborare cu ACS USV Iași, formație care evoluează în Liga 3 și care are pe stemă culorile roșu și verde.

„Pepenii verzi” au pus mâna pe tricourile celor de la Poli Iași, le-au dat jos stema cu cei doi căluți și le folosesc la antrenamente, informează ziaruldeiasi.ro.

Gruparea din Liga 3 a făcut totul vizibil prin mai multe postări pe pagina de Facebook.

În locul stemei tradiționale ale clubului pe tricou a rămas un loc gol/ Foto: Facebook @CS USV CSM Iași 2020 - montaj GOLAZO.ro În locul stemei tradiționale ale clubului pe tricou a rămas un loc gol/ Foto: Facebook @CS USV CSM Iași 2020 - montaj GOLAZO.ro
În locul stemei tradiționale ale clubului pe tricou a rămas un loc gol/ Foto: Facebook @CS USV CSM Iași 2020 - montaj GOLAZO.ro

CS USV CSM Iași 2020 a evoluat în prima etapă a noului sezon, 2-1 cu Târgu Secuiesc, în tricouri Joma albe, cu inserții bleu și bleu-marin, fără ca echipamentul să aibă vreo legătură cu tradiționalele culori ale clubului: roșu și verde.

În schimb, antrenorul secund Irinel Ionescu a purtat un tricou verde pe care era inscripționată denumirea „USV Iași CSM 2020”, în timp ce alți membri ai staffului aveau trecut pe echipament doar „USV Iași”.

ACS USV Iași a apărut s-a format după preluarea locului din Liga a IV-a de la ACS Flacăra Erbiceni.

Deși este o structură de drept privat, gruparea va beneficia, numai în ultimele cinci luni ale acestui an, de cel puțin 450.000 de euro din fonduri publice, bani alocați din bugetul local prin CSM Iași 2020.

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