Mulți n-au recunoscut-o Sportiva care a adus mingea pe teren la Spania - Austria, la CM 2026,  are o medalie olimpică și e una dintre cele mai cunoscute din lume +13 foto
Ilona Maher (foto: Instagram)
Campionatul Mondial

Mulți n-au recunoscut-o Sportiva care a adus mingea pe teren la Spania - Austria, la CM 2026, are o medalie olimpică și e una dintre cele mai cunoscute din lume

alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 12:47
alt-text Actualizat: 03.07.2026, ora 14:22
  • Mingea de meci pentru partida dintre Spania și Austria (3-0), de la CM 2026, a fost adusă de o jucătoare cu performanțe fantastice, însă mulți dintre spectatori și telespectatori n-au recunoscut-o. Despre cine e vorba, în rândurile de mai jos.
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Personajul care a adus mingea pe teren înainte de Spania - Austria nu a fost ales întâmplător.

Este vorba despre Ilona Maher (29 de ani), una dintre cele mai cunoscute sportive din lume și cea mai populară figură a rugby-ului la nivel global.

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Sportiva care a adus mingea pe teren la Spania - Austria are o medalie olimpică și e una dintre cele mai cunoscute din lume

Înaintea meciului dintre Spania și Austria, organizatorii au invitat-o pe Ilona Maher să aducă mingea de joc pe teren, într-un moment simbolic menit să promoveze rugby-ul și sportul feminin pe cea mai mare scenă fotbalistică a lumii.

Imaginile cu sportiva americană, mai puțin cunoscută publicului european, au stârnit curiozitatea microbiștilor.

Mingea pentru Spania - Austria 3-0 a fost adusă de Ilona Maher, cea mai populară figură a rugby-ului la nivel global
Mingea pentru Spania - Austria 3-0 a fost adusă de Ilona Maher, cea mai populară figură a rugby-ului la nivel global

Galerie foto (13 imagini)

Mingea pentru Spania - Austria 3-0 a fost adusă de Ilona Maher, cea mai populară figură a rugby-ului la nivel global Mingea pentru Spania - Austria 3-0 a fost adusă de Ilona Maher, cea mai populară figură a rugby-ului la nivel global Mingea pentru Spania - Austria 3-0 a fost adusă de Ilona Maher, cea mai populară figură a rugby-ului la nivel global Mingea pentru Spania - Austria 3-0 a fost adusă de Ilona Maher, cea mai populară figură a rugby-ului la nivel global Mingea pentru Spania - Austria 3-0 a fost adusă de Ilona Maher, cea mai populară figură a rugby-ului la nivel global
+13 Foto
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Americanca de 29 de ani este componentă a naționalei de rugby în șapte a Statelor Unite și a devenit un fenomen internațional după ce a cucerit medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, performanță care a adus prima medalie olimpică la rugby feminin pentru SUA după o pauză de aproape un secol.

Dincolo de performanțele sportive, Maher a devenit un adevărat ambasador al rugby-ului. Cu o comunitate de milioane de urmăritori pe rețelele sociale și apariții constante în emisiuni TV, campanii de promovare și evenimente internaționale, ea este considerată una dintre cele mai influente personalități din sportul mondial.

Popularitatea sa depășește de mult granițele rugby-ului, iar mulți o descriu drept cel mai recognoscibil jucător de rugby al momentului, indiferent de gen.

La nivel individual, Ilona Maher a fost desemnată cea mai bună jucătoare universitară de rugby din Statele Unite și, în ultimii ani, a primit numeroase distincții pentru impactul avut asupra dezvoltării și popularizării acestui sport.

Cele mai importante performanțe obținute de Ilona Maher

  • Medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, cu naționala feminină de rugby în șapte a SUA. Prima medalie olimpică din istoria rugby-ului feminin american. Maher a înscris eseuri în toate cele trei meciuri din faza grupelor și a fost una dintre vedetele echipei.
  • Participantă la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, unde SUA a încheiat pe locul 6.
  • De două ori semifinalistă la Cupa Mondială de rugby în șapte (2018 și 2022), alături de reprezentativa Statelor Unite.
  • Medalie de aur la Jocurile Panamericane din 2023, cu naționala SUA de rugby în șapte.
  • MA Sorensen Award (2017) – premiul acordat celei mai bune jucătoare universitare de rugby din Statele Unite.
  • De trei ori campioană universitară NIRA cu Quinnipiac University și de trei ori inclusă în echipa All-American.

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