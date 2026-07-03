Spania - Austria, show și în tribune FOTO: Cele trei vedete internaționale care i-au făcut pe regizorii transmisiunii TV să tot revină asupra lor. Ce au făcut aceștia

La meciul Spania - Austria 3-0, în tribunele stadionului SoFi din Inglewood, California, camerele TV au surprins în repetate rânduri trei dintre cele mai cunoscute personalități spaniole. Despre cine e vorba, în rândurile de mai jos.

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Nu doar fotbaliștii Spaniei au fost în centrul atenției la victoria categorică împotriva Austriei, în 16-imile Campionatului Mondial 2026.

I-au făcut pe regizorii transmisiunii TV să tot revină asupra lor în timpul meciului Spania - Austria

Trei personaje au fost arătate în mai multe rânduri, pe durata transmisiei TV, celebrând golurile, dansând, făcând cu mâna spectatorilor și trăind fiecare fază a meciului.

Este vorba despre actorii Penelope Cruz și Javier Bardem și cântăreața Rosalia.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale și au fost preluate de numeroase publicații internaționale.

Pe parcursul partidei, regizorii transmisiunii au revenit de mai multe ori asupra lojii în care se aflau cele trei vedete.

Penelope Cruz și Javier Bardem au fost văzuți zâmbind, discutând între ei și salutând spectatorii, în timp ce Rosalia a trăit fiecare moment cu entuziasm, celebrând la fluierul final alături de ceilalți suporteri spanioli.

New York Post a descris atmosfera drept una „demnă de Hollywood”.

Penelope Cruz este una dintre cele mai apreciate actrițe spaniole din toate timpurile și prima actriță din Spania recompensată cu Premiul Oscar (2009) pentru rolul din „Vicky Cristina Barcelona”.

Javier Bardem, soțul actriței, este și el laureat al Premiului Oscar, obținut pentru interpretarea din „No Country for Old Men” și este considerat unul dintre cei mai importanți actori ai generației sale.

Cei doi s-au cunoscut în 1992, pe platourile de filmare, însă relația lor a început câțiva ani mai târziu. Sunt căsătoriți din 2010 și au doi copii.

Rosalia este una dintre cele mai influente artiste spaniole ale ultimului deceniu. Câștigătoare a mai multor premii Grammy și Latin Grammy, interpreta a revoluționat muzica pop prin îmbinarea flamenco-ului cu producțiile moderne și este cunoscută la nivel mondial pentru piese precum „Malamente”, „Con Altura” și „Despechá”.

Spania s-a impus cu 3-0, grație „dublei” lui Mikel Oyarzabal și golului marcat de Pedro Porro. Ibericii s-au calificat în optimile Mondialului, unde vor întâlni Portugalia.

ROSALÍA celebrando la victoria de España contra Austria (3-0) junto a la actriz española Penélope Cruz y el actor Javier Bardem pic.twitter.com/yDUx1YthMh — ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) July 2, 2026

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