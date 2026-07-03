Taylor Swift și Travis Kelce, gest fabulos înainte de nuntă! Au donat 26 de milioane de dolari către peste 20 de organizații caritabile!
Taylor Swift și Travis Kelce (foto: Imago)
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Taylor Swift și Travis Kelce, gest fabulos înainte de nuntă! Au donat 26 de milioane de dolari către peste 20 de organizații caritabile!

alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 09:39
  • Taylor Swift (36 de ani) și Travis Kelce(36 de ani) au făcut una dintre cele mai mari acțiuni filantropice realizate de un cuplu celebru în ultimii ani, donând în total 26 de milioane de dolari către peste 20 de organizații caritabile din Statele Unite.
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Donațiile au fost făcute în săptămâna premergătoare nunții dintre cântăreața americană și jucătorul de fotbal american.

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Taylor Swift și Travis Kelce, donație de 26 de milioane de dolari către peste 20 de organizații caritabile!

Gestul nu reprezintă o premieră pentru Taylor Swift, artista fiind cunoscută de ani buni pentru activitatea sa filantropică.

Potrivit unui comunicat transmis de reprezentanții artistei și citat de Associated Press, fondurile au fost direcționate către organizații care activează în domenii precum combaterea foametei, sănătatea copiilor, educația, muzica și protecția animalelor.

Multe dintre organizațiile beneficiare au confirmat public primirea donațiilor și au precizat că acestea vor finanța milioane de mese pentru familii vulnerabile, programe educaționale și servicii medicale pentru copii.

Cui au donat Taylor Swift și Travis Kelce 26 de milioane de dolari

Printre beneficiari anunțați se numără:

  • Feeding America, cea mai mare rețea de bănci de alimente din Statele Unite, care luptă împotriva lipsei de alimente la nivel național.
  • City Harvest și Food Bank For New York City, două organizații esențiale pentru distribuirea hranei persoanelor vulnerabile din New York.
  • New York Cares, cea mai mare organizație de voluntariat din New York, implicată în programe educaționale și sociale.
  • Children's Mercy Hospital din Kansas City, unul dintre cele mai importante spitale pediatrice din regiune.
  • Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK Kids), centru de referință în tratamentul cancerului pediatric.
  • ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), una dintre cele mai vechi și importante organizații americane dedicate protecției animalelor.
  • Dolly Parton's Imagination Library, program internațional care oferă gratuit cărți copiilor pentru a încuraja lectura încă din primii ani de viață.
  • Education Through Music și Grammy In The Schools, organizații care susțin accesul copiilor la educația muzicală.
  • Harvesters - The Community Food Network din Kansas City.
  • Los Angeles Regional Food Bank.
  • The Store, organizație fondată de artistul Brad Paisley și soția sa, Kimberly Williams-Paisley, care oferă alimente gratuit familiilor aflate în dificultate.

Taylor Swift, recunoscută pentru generozitatea ei

Gestul nu reprezintă o premieră pentru Taylor Swift, artista fiind cunoscută de ani buni pentru activitatea sa filantropică.

În timpul turneului mondial The Eras Tour, Swift a făcut donații consistente către bănci de alimente în aproape fiecare oraș în care a concertat.

Ea a sprijinit anterior organizații precum Feeding America, a oferit bonusuri în valoare de peste 55 de milioane de dolari membrilor echipei sale de turneu și a donat milioane de dolari pentru victimele dezastrelor naturale și ale tornadelor din Statele Unite.

Travis Kelce este și el implicat constant în proiecte caritabile. Jucătorul echipei Kansas City Chiefs conduce fundația Eighty-Seven & Running, prin care finanțează programe educaționale și oportunități pentru tinerii din comunități defavorizate.

De-a lungul carierei sale, fundația a investit milioane de dolari în proiecte dedicate copiilor și adolescenților.

Carierele lui Taylor Swift și Travis Kelce

Taylor Swift este una dintre cele mai de succes artiste din istoria muzicii. Câștigătoare a 14 premii Grammy și autoarea unor albume de referință precum Fearless, 1989, Folklore, Midnights și The Tortured Poets Department, ea este recunoscută atât pentru succesul comercial, cât și pentru influența sa culturală.

Turneul The Eras Tour a devenit primul din istorie care a depășit încasări de două miliarde de dolari.

Travis Kelce este unul dintre cei mai valoroși jucători din NFL, evoluând pentru Kansas City Chiefs. De trei ori câștigător al Super Bowl și multiplu selecționat în Pro Bowl, Kelce este considerat unul dintre cei mai buni jucători din istorie pe postul său (tight end).

În afara terenului, este implicat în numeroase proiecte caritabile și este co-prezentator al popularului podcast „New Heights”, realizat împreună cu fratele său, Jason Kelce, și el o legendă din NFL.

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