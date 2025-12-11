Inter - Liverpool 0-1. Walter Zenga (65 de ani), fost portar al „nerazzurrilor”, a criticat dur decizia arbitrilor de a acorda un penalty controversat „cormoranilor” în partida din runda #4 a Ligii Campionilor.

În minutul 85 al duelului de pe San Siro, Florian Wirtz a căzut în careu după un contact cu Bastoni. „Centralul” Felix Zwayer a acordat un penalty pe care Dominik Szoboszlai l-a transformat.

Walter Zenga, după înfrângerea lui Inter în fața celor de la Liverpool: „Decizia rămâne lipsită de logică”

„Singura greșeală a lui Bastoni a fost că l-a lăsat puțin să plece, dar decizia arbitrului rămâne lipsită de logică

Nu știu cum se antrenează arbitrii și ce gândesc când trebuie să judece la monitor, dar este grav să nu intuiești anumite situații.

Nu poți să ceri ca fundașii din careu să se comporte ca figurinele din fotbalul de masă. Este normal să existe contact, să te ții de tricou.

Cum poți da penalty pentru o ținere de tricou pentru care jucătorul cade abia cinci secunde mai târziu?”, a spus Zenga, potrivit tuttomercatoweb.com.

Este al doilea meci pe care Inter îl pierde în ultimele minute, în Liga Campionilor.

La precedenta partidă, cea cu Atletico Madrid, scor 1-2, „nerazzurrii” au primit gol în minutul 90+3 și au plecat fără niciun punct din capitala Spaniei.

Cristi Chivu: „Trebuie să luptăm și împotriva injustiției”

La capătul duelului, Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter, a explicat de ce crede că decizia lui Felix Zwayer de a acorda penalty a fost una greșită.

„Eu nu am obiceiul să discut deciziile arbitrilor. Am văzut că arbitrul a apreciat corect în dinamica fazei și nu a fluierat 11 metri, apoi a intervenit VAR-ul.

După părerea mea, VAR-ul nu a avut elemente din care să judece corect dinamica fazei. Din păcate trebuie să luptăm și împotriva injustiției din fotbal și să încercăm să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat Cristi Chivu, la finalul partidei, la Sky Sports.

E greu să pierzi un meci ca acesta, mai ales cu o lovitură de pedeapsă acordată în acest fel... Manuel Akanji, fundaș Inter

Inter ocupă locul șase în Liga Campionilor, cu 12 puncte după cele șase meciuri disputate.

Echipa antrenată de Cristi Chivu va întâlni Arsenal pe 20 ianuarie 2026, iar până atunci va juca șapte meciuri în Serie A și mai are programat un meci în Supercupa Italiei, cu Bologna, pe 19 decembrie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport