Criză depășită? Primăria spune că jucătorii de la Poli Iași își vor primi salariile restante » Peste un milion de euro din bani publici
Poli Iași. Foto: Sportpictures
Liga 2

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.12.2025, ora 18:34
alt-text Actualizat: 11.12.2025, ora 19:29
  • Jucătorii de la Poli Iași își vor primi salariile restante, după ce amenințaseră că nu vor intra la meciul cu Șelimbăr dacă nu primesc banii până de Sărbători.
  • Situația a fost rezolvată de Primăria Municipiului Iași, care a anunțat că a virat suma necesară în conturile clubului.

Primăria Iași spune că va trimite aproximativ 1,2 milioane de euro în conturile clubului, aflat în prezent în concordat financiar.

Jucătorii celor de la Poli Iași își vor primi salariile restante înainte de Sărbători

Poli Iași, ocupanta locului 10 în Liga 2, se va confrunta pe 13 decembrie cu Șelimbăr.

Jucătorii au anunțat că, dacă salariile restante nu vor fi achitate până de Sărbători, vor refuza să participe la partida din etapa #18 a ligii secunde, conform digisport.ro.

Conducerea le-a comunicat fotbaliștilor că plata va fi efectuată în câteva zile, imediat ce autoritățile locale vor debloca suma promisă.

Pe 10 decembrie, potrivit unui comunicat oficial al Primăriei Iași, echipa moldoveană a primit banii de care avea nevoie pentru a plăti salariile fotbaliștilor și a oamenilor din club.

Primăria Iași a precizat că întârzierea plății salariilor a fost cauzată de necesitatea clarificării situației juridice a clubului, aflat în insolvență.

6.615.000
este suma pe care a alocat-o Primăria, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de euro

Retrogradată din Superliga în sezonul anterior, Poli Iași și-a început parcursul în Liga 2 sub conducerea lui Tony da Silva, însă recent portughezul a fost înlocuit de fostul internațional Tibor Selymes.

Echipa are 25 de puncte și se află la cinci lungimi în spatele celor de la FC Voluntari, formație situată pe locul 6, ultimul care asigură accederea în play-off.

Comunicatul Primăriei Iași:

„Situația juridică a Asociației Clubul Sportiv Municipal (CSM) Politehnica Iași, care administrează clubul de fotbal FC Politehnica Iași, este în curs de clarificare. Această situație nu a fost generată de Primăria Municipiului Iași, care, dimpotrivă, a făcut și face eforturi pentru a lămuri o problemă creată chiar de club. Primăria Municipiului Iași poate vira fonduri necesare funcționării clubului doar în condiții de deplină legalitate și transparență și nu va utiliza banul public nici la presiunea echipei de fotbal, nici a presei.

Pe scurt, pe 15 iulie 2025 Primăria Municipiului Iași și Asociația CSM Politehnica Iași au încheiat un contract în valoare de 9.450.000 lei pentru derularea proiectului Susținerea activității echipei de fotbal Politehnica Iași în competițiile naționale care se desfăşoară în perioada 15 iulie – 15 decembrie 2025. În baza acestui contract o primă tranșă de 30% din suma menționată, respectiv 2.835.000 lei, a fost virată la sfârșitul lunii iulie, astfel încât clubul a putut începe actualul sezon.

Însă, pe 6 august 2025 Tribunalul Iași a decis, la solicitarea Asociației CSM Politehnica Iași, deschiderea procedurii generale a insolvenței a asociației. Totodată, după cum a arătat Capitol Insol SPRL – Filiala Iași, firmă cu calitate de administrator judiciar, Asociația CSM Politehnica Iași este în perioada de observație a procedurii generale, etapă menită să stabilizeze și să pregătească reorganizarea și nu este în faliment (lichidare).

Potrivit Regulamentului propriu al Primăriei de finanțare a activităților sportive, întocmit în baza Legii 350 / 2005 privind finanțarea proiectelor societății civile, solicitantul este neeligibil dacă este în insolvență, aspect care a ridicat semne de întrebare privind posibilitatea legală a Primăriei de a mai finanța clubul de fotbal.

În aceste condiții, pentru a elimina orice posibilă neclaritate sau dubiu privind utilizarea banului public, reprezentanții Primăriei au solicitat puncte de vedere altor instituții publice abilitate și au întreținut o corespondență amplă cu administratorul judiciar pentru lămurirea situației legale.

De asemenea, reprezentanții Primăriei au solicitat administratorului judiciar și un audit privind derularea contractului de finanțare, astfel încât să existe certitudinea că banul public este utilizat legal.

Subliniem faptul că această situație nu a fost generată din culpa Primăriei Municipiului Iași, ci de intrarea în insolvență a clubului de fotbal, iar toate procedurile legale menționate au scopul de a asigura utilizarea corectă și transparentă a banului public.

Chiar și în condiții economice mai dificile, atât timp cât legea este respectată, Primăria rămâne cel mai important partener și susținător al tuturor activităților sportive din Municipiul Iași”, a notat Primăria Iași într-un comunicat, conform liga2.prosport.ro.

