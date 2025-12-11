Cădere teribilă Legendarul ciclist a suferit „cel mai grav accident pe care l-am avut vreodată” + Ce spune despre diagnosticul de cancer
Chris Hoy FOTO: IMAGO
Ciclism

Cădere teribilă Legendarul ciclist a suferit „cel mai grav accident pe care l-am avut vreodată” + Ce spune despre diagnosticul de cancer

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 11.12.2025, ora 19:39
  • Chris Hoy (49 de ani), legendarul ciclist britanic, și-a rupt piciorul într-un accident extrem de grav, în timp ce se plimba cu bicicleta.
  • Ce spune Hoy despre starea sa de sănătate, după ce a fost diagnosticat cu cancer în fază terminală, în rândurile de mai jos.

Deși este nevoit să meargă în cârje după accidentul pe care l-a avut, Chris Hoy este optimist că se va recupera rapid.

Hoy a anunțat că își dorește să ajungă la finala Campionatului Mondial de Darts din luna Ianuarie, el fiind un împătimit al acestui sport.

Criză depășită? Primăria spune că jucătorii de la Poli Iași își vor primi salariile restante » Peste un milion de euro din bani publici
Citește și
Criză depășită? Primăria spune că jucătorii de la Poli Iași își vor primi salariile restante » Peste un milion de euro din bani publici
Citește mai mult
Criză depășită? Primăria spune că jucătorii de la Poli Iași își vor primi salariile restante » Peste un milion de euro din bani publici

Chris Hoy a suferit un accident oribil

Legendarul sportiv a vorbit despre momentul în care a căzut de pe bicicletă, ceea ce a dus la cea mai gravă accidentare din viața sa, conform propriilor spuse.

„Mi-am rupt piciorul pe bicicleta de munte, este cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat recent. Pur și simplu nu mai reacționezi așa cum o făceai când erai mai tânăr.

Acum mă simt mai bine, încă folosesc cârje, mă mișc șchiopătând, dar până când voi pleca la finala de darts din 3 ianuarie sper să fiu puțin mai mobil.

Chris Hoy FOTO: IMAGO Chris Hoy FOTO: IMAGO
Chris Hoy FOTO: IMAGO

Se întâmplă lucruri și mai rele în viață. Merg cu bicicleta de 43 de ani și este cel mai grav accident pe care l-am avut vreodată. Sunt destul de norocos totuși că este cel mai grav accident pe care l-am avut în toți acești ani de mers cu bicicleta.

Poți să te împiedici urcând treptele până la ușa din fața casei și să te rănești. Ideea e că nu sunt o persoană care își asumă riscuri uriașe, dar vreau să-mi trăiesc viața și vreau să profit la maximum de ea”, a declarat Chris Hoy, conform thesun.co.uk.

Chris Hoy, despre problemele sale de sănătate

În septembrie 2023, Chris Hoy a fost diagnosticat cu cancer la prostată în fază terminală. La acel moment, acesta a fost anunțat că mai are de trăit între doi și patru ani, acesta fiind cel mai greu moment al vieții sale.

„Odată ce ai trecut de diagnostic, care pentru mine a fost acum mai bine de doi ani, prima parte este destul de sumbră, până începi tratamentul.

Apoi, dacă ești norocos ca mine, răspunzi bine la tratament și intri într-o perioadă e stabilitate.

Nu este complet stabil, există momente când reapare și apoi trebuie să schimbi tratamentul, dar, din fericire pentru mine în situația mea, există o serie de tratamente diferite, așa cum există pentru orice bărbat cu cancer de prostată”, a mai spus Chris Hoy.

Am încredere în știință și știu că, chiar acum, oamenii din întreaga lume lucrează la noi medicamente, noi tratamente, și cu siguranță într-o zi se va termina totul. Chris Hoy

Cine este Chris Hoy

Hoy a câştigat şase medalii olimpice de aur în perioada 2004-2012. De asemenea, el este de 11 ori campion mondial şi al doilea cel mai decorat ciclist olimpic din toate timpurile.

Britanicul a câştigat argintul olimpic la sprintul pe echipe la Sydney 2000 şi primul său aur în proba de 1 km contratimp la Atena 2004, înainte de a obţine trei medalii de aur la Beijing 2008 şi alte două la Londra 2012.

El s-a retras din ciclism în 2013, palmaresul său de 17 titluri mondiale în patru discipline făcându-l cel mai de succes ciclist pe pistă din toate timpurile.

Doar Jason Kenny, cu şapte, a câştigat mai multe medalii olimpice pentru Marea Britanie decât Hoy, care a fost făcut cavaler în 2009.

Citește și

Nu e impresionată de „Bătălia Sexelor” Billie Jean King, despre meciul dintre Sabalenka și Kyrgios: „Al nostru a fost despre schimbare socială, acesta nu”
Tenis
19:07
Nu e impresionată de „Bătălia Sexelor” Billie Jean King, despre meciul dintre Sabalenka și Kyrgios: „Al nostru a fost despre schimbare socială, acesta nu”
Citește mai mult
Nu e impresionată de „Bătălia Sexelor” Billie Jean King, despre meciul dintre Sabalenka și Kyrgios: „Al nostru a fost despre schimbare socială, acesta nu”
Atacați în Polonia  Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Conference League
18:31
Atacați în Polonia Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Atacați în Polonia  Suporterii spanioli, bătuți cu ciocane și bâte pe autostradă » Ce s-a întâmplat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
ciclism cancer DIAGNOSTIC chris hoy
Știrile zilei din sport
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Europa League
00:15
FCSB a renăscut din frică Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Citește mai mult
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Conference League
00:12
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Citește mai mult
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Europa League
00:01
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Superliga
11.12
Goal line technology la FCSB - Feyenoord Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Citește mai mult
Goal line technology la FCSB - Feyenoord  Golul lui Toma a fost validat instant: semnul făcut de arbitru
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:35
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu  a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”
10:19
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
Ce se întâmplă cu Lixandru Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul ieșit accidentat de pe teren » Pe cine a remarcat în victoria cu Feyenoord
09:30
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
Arestat pe aeroport Fotbalistul făcut „nesimțit” de Valeriu Iftime a cerut peste 100.000 de euro la FIFA, după ce a fost interzis în România
09:00
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Top stiri din sport
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Superliga
11.12
Noul stadion Dinamo Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo  Imagini de ultimă oră: cum va arăta și ce facilități va avea arena din centrul Capitalei
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Conference League
11.12
U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
Citește mai mult
 U Craiova - Sparta Praga 1-2 Coelho suferă prima înfrângere pe banca oltenilor » Lovitura de calibru a lui Nsimba nu a fost suficientă
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Stranieri
00:18
Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Citește mai mult
 Gol spectaculos în Conference Răzvan Marin a contribuit la victoria lui AEK printr-o execuție impresionantă din lovitură liberă
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”
Diverse
11.12
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți cât mai multe microfoane”
Citește mai mult
Gardoș, despre „Justiția capturată” Fostul fundaș de la FCSB, după scandalul iscat de documentarul Recorder: „Să aveți  cât mai multe microfoane”

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 32 rapid 15 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share