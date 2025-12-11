Cădere teribilă Legendarul ciclist a suferit „cel mai grav accident pe care l-am avut vreodată” + Ce spune despre diagnosticul de cancer

Chris Hoy (49 de ani), legendarul ciclist britanic, și-a rupt piciorul într-un accident extrem de grav, în timp ce se plimba cu bicicleta.

Ce spune Hoy despre starea sa de sănătate, după ce a fost diagnosticat cu cancer în fază terminală, în rândurile de mai jos.

Deși este nevoit să meargă în cârje după accidentul pe care l-a avut, Chris Hoy este optimist că se va recupera rapid.

Hoy a anunțat că își dorește să ajungă la finala Campionatului Mondial de Darts din luna Ianuarie, el fiind un împătimit al acestui sport.

Chris Hoy a suferit un accident oribil

Legendarul sportiv a vorbit despre momentul în care a căzut de pe bicicletă, ceea ce a dus la cea mai gravă accidentare din viața sa, conform propriilor spuse.

„Mi-am rupt piciorul pe bicicleta de munte, este cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat recent. Pur și simplu nu mai reacționezi așa cum o făceai când erai mai tânăr.

Acum mă simt mai bine, încă folosesc cârje, mă mișc șchiopătând, dar până când voi pleca la finala de darts din 3 ianuarie sper să fiu puțin mai mobil.

Chris Hoy FOTO: IMAGO

Se întâmplă lucruri și mai rele în viață. Merg cu bicicleta de 43 de ani și este cel mai grav accident pe care l-am avut vreodată. Sunt destul de norocos totuși că este cel mai grav accident pe care l-am avut în toți acești ani de mers cu bicicleta.

Poți să te împiedici urcând treptele până la ușa din fața casei și să te rănești. Ideea e că nu sunt o persoană care își asumă riscuri uriașe, dar vreau să-mi trăiesc viața și vreau să profit la maximum de ea”, a declarat Chris Hoy, conform thesun.co.uk.

Chris Hoy, despre problemele sale de sănătate

În septembrie 2023, Chris Hoy a fost diagnosticat cu cancer la prostată în fază terminală. La acel moment, acesta a fost anunțat că mai are de trăit între doi și patru ani, acesta fiind cel mai greu moment al vieții sale.

„Odată ce ai trecut de diagnostic, care pentru mine a fost acum mai bine de doi ani, prima parte este destul de sumbră, până începi tratamentul.

Apoi, dacă ești norocos ca mine, răspunzi bine la tratament și intri într-o perioadă e stabilitate.

Nu este complet stabil, există momente când reapare și apoi trebuie să schimbi tratamentul, dar, din fericire pentru mine în situația mea, există o serie de tratamente diferite, așa cum există pentru orice bărbat cu cancer de prostată”, a mai spus Chris Hoy.

Am încredere în știință și știu că, chiar acum, oamenii din întreaga lume lucrează la noi medicamente, noi tratamente, și cu siguranță într-o zi se va termina totul. Chris Hoy

Cine este Chris Hoy

Hoy a câştigat şase medalii olimpice de aur în perioada 2004-2012. De asemenea, el este de 11 ori campion mondial şi al doilea cel mai decorat ciclist olimpic din toate timpurile.

Britanicul a câştigat argintul olimpic la sprintul pe echipe la Sydney 2000 şi primul său aur în proba de 1 km contratimp la Atena 2004, înainte de a obţine trei medalii de aur la Beijing 2008 şi alte două la Londra 2012.

El s-a retras din ciclism în 2013, palmaresul său de 17 titluri mondiale în patru discipline făcându-l cel mai de succes ciclist pe pistă din toate timpurile.

Doar Jason Kenny, cu şapte, a câştigat mai multe medalii olimpice pentru Marea Britanie decât Hoy, care a fost făcut cavaler în 2009.

