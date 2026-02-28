Transfer din Italia Prima mutare realizată de U Cluj după calificarea în play-off  +9 foto
U Cluj l-ar fi transferat definitiv pe Andrei Coubiș (22 de ani), după calificarea în play-off-ul Superligii. Foto: sportpictures.eu
Superliga

Transfer din Italia Prima mutare realizată de U Cluj după calificarea în play-off

Publicat: 28.02.2026, ora 17:52
Actualizat: 28.02.2026, ora 17:52
  • U Cluj l-ar fi transferat definitiv pe Andrei Coubiș (22 de ani), după calificarea în play-off-ul Superligii.

Ardelenii s-ar fi mișcat rapid după ce au obținut pentru al doilea an consecutiv biletele pentru lupta la titlu.

Andrei Coubiș, transferat definitiv după calificarea lui U Cluj în play-off

Conform Prima Sport, contractul de împrumut al lui Coubiș de la Sampdoria conținea și o clauză pentru un transfer definitiv dacă ardelenii termină sezonul regulat pe unul din primele șase locuri.

Acest lucru s-a întâmplat vineri seară, după victoria categorică în fața Oțelului, scor 4-0. Astfel, „șepcile roșii” ar trebui să le plătească italienilor 125.000 de euro pentru fundaș.

U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (8).jpg
U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (8).jpg

Galerie foto (9 imagini)

U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (1).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (2).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (3).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (4).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Coubiș, eficiență maximă

Coubiș a bifat până acum doar 6 meciuri oficialeîn tricoul lui U Cluj, însă a reușit să se remarce instant.

Fundașul a marcat două goluri, ambele cu Oțelul, unul în Cupă (2-0) și unul în campionat (4-0), și a oferit un assist la victoria cu Botoșani de săptămâna trecută, scor 3-1.

Vrea să joace din nou pentru România

La prima sa conferință de presă din postura de jucător al ardelenilor, fostul jucător al celor de la AC Milan a dezvăluit că este pregătit să joace din nou pentru România și i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu.

„Eu aștept chemarea lui Lucescu. Sunt sută la sută disponibil să joc la echipa națională.

Am făcut cum am făcut ca să am dublu pașaport pentru a putea fi convocat atât de Italia, cât și de România.

Nu am închis porțile nimănui. Și dacă regret, și dacă nu regret, s-a întâmplat. Asta e”, a declarat Coubiș.

După mai multe selecții adunate pentru echipele U19, U20 și U21 ale României, fostul căpitan al lui Milan Primavera a ales să reprezinte Italia în 2023. N-a fost însă convocat de azzurrii.

sampdoria transfer u cluj play-off andrei coubis
