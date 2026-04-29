Nimeni în camera VAR FOTO. Moment bizar în timpul unui meci, atunci când arbitrul s-a dus să revadă o fază

Un moment din timpul meciului dintre Persiba Balikpapan și PSS Sleman, de duminică, din Indonesia, a devenit viral pe internet.

Arbitrul s-a dus să verifice o fază la monitorul de la marginea terenului, în timp ce în camera VAR nu se afla nimeni.

În ciuda faptului că pe reluări s-a văzut clar că nu se afla niciun arbitru în camera VAR, Ferry Paulus, directorul executiv al Ligii 1 din Indonesia, a negat întreaga situație.

FOTO. Nimeni în camera VAR

În minutul 50 al partidei de duminică dintre Persiba Balikpapan și PSS Sleman, scor 1-1, arbitrul Naufal Aditya a mers la marginea terenului pentru a revedea o fază în care a acordat un cartonaș galben unui jucător al gazdelor pentru un fault.

În timp ce arbitrul verifica faza la monitorul amplasat la marginea terenului, pe imagini s-a putut observa că în camera VAR nu se afla nimeni, fiind complet goală.

Arbitrul Naufal Aditya a revenit asupra deciziei sale inițiale, în urma verificărilor. A anulat cartonașul galben acordat lui Rical Vieri și l-a eliminat direct pe fundașul lui Persiba Balikpapan.

Partida din etapa 26 din campionatul Indonesiei s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar PSS Sleman se menține pe primul loc, cu 53 de puncte, la egalitate cu Persipura, ocupanta locului secund.

De cealaltă parte, Persiba Balikpapan se poziționează pe penultimul loc, cu 19 puncte.

Ferry Paulus: „Întregul proces VAR s-a desfășurat conform standardelor și protocoalelor în vigoare”

Ferry Paulus, directorul executiv al Ligii 1 din Indonesia, a intervenit și a negat această situație. Acesta a precizat că imaginile transmise nu erau din timp real și arbitrii din camera VAR se aflau la posturile lor.

„I League garantează că întregul proces VAR s-a desfășurat conform standardelor și protocoalelor în vigoare. Nu au existat probleme în luarea deciziilor pe teren.

În ceea ce privește imaginile care circulă online, am identificat o eroare de sistem în partea de difuzare, astfel încât imaginile afișate nu reprezintă situația în timp real din camera VAR”, a declarat Ferry Paulus, conform cnnindonesia.com.

Până în prezent nu au fost publicate dovezi clare care să confirme că arbitrii din camera VAR se aflau la locurile lor.

