„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”

PSG - Bayern 5-4, un meci cu 9 goluri din 13 șuturi pe poartă care a magnetizat lumea: „Antidotul perfect la fotbalul conservator”.

Turul semifinalei Ligii, acest PSG - Bayern 5-4 de la Paris, a fost uimitor.

„Meciul pe care visăm să-l jucăm când suntem copii”, l-a descris cel mai bine Marquinhos, căpitanul parizienilor.

PSG și Bayern, „cel mai frumos meci din istoria Ligii”

Echipele care au înscris cele mai multe goluri în actuala ediție de Champions au făcut spectacol pe „Parc des Princes”.

PSG e prima, cu 43 de reușite, Bayern e a doua, cu 42. Atletico e a treia, cu 34!

Dembele a dat de multe ori impresia că plutește deasupra terenului. MVP la PSG - Bayern. Foto: Imago

Marți seară, au înscris împreună 9 goluri din 13 șuturi pe poartă!

Mulți specialiști și fani din lumea întreagă îl consideră „jocul secolului”.

30,3% dintre cititorii site-ului revistei olandeze Voetbal International au ales PSG - Bayern 5-4 cel mai frumos meci al istoriei Ligii, urmat de finala din 2005, Milan - Liverpool 3-3, 2-3 la penaltyuri

Thierry Henry: „Ne plângem că fotbalul a devenit plictisitor”

Presa europeană a fost sedusă. „Antidotul perfect la fotbalul conservator care a dominat sportul rege în ultimii doi ani”, a comentat The Sun.

Legendele fotbalului nu vorbesc decât de miracolul din „Orașul Luminilor”.

„Ne plângem că fotbalul a devenit plictisitor. Acest meci a fost orice altceva decât plictisitor.

"We’ve been complaining for a year now that football is boring… I enjoyed myself, and I think everybody at home enjoyed themselves."



M-am distrat de minune și cred că toți de acasă au simțit la fel”, a afirmat Thierry Henry la CBS Sports Golazo.

Prima repriză a fost ca un meci de box. Ambele echipe au făcut schimb de lovituri Bixente Lixarazu, ex-internațional francez

Thierry Henry: „Unii se gândesc să nu piardă meciul în loc să-l câștige. Nu acum”

Francezul a continuat: „Am văzut multe echipe care nu își asumă riscuri. Extreme care nu driblează, jucători care nu atacă și se gândesc să nu piardă meciul în loc să-l câștige. În seara asta, nu”.

Jocul de atac a fost nebunesc pe alocuri. Am văzut multe situații riscante. Dacă te gândești la asta și privești din apărare, înnebunești. Nu-mi pasă! N-au fost apărările bune? Nu-mi pasă! Thierry Henry, fost mare jucător francez

