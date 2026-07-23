Înlocuitor surpriză pentru Borza Pancu se gândește la o reprofilare inedită pentru a acoperi plecarea titularului: „Tot din extremă a ajuns și Raț fundaș stânga”

Rapid l-a vândut pe Andrei Borza în Turcia, la nou-promovata FK Corum, în schimbul a 2,2 milioane de euro

Rezerva pentru postul de fundaș stânga din lot e Robert Sălceanu, însă Pancu deja a verificat și o altă variantă

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Rapid se va alege cu 2,2 milioane de euro de pe urma vânzării lui Borza în prima ligă din Turcia, unde va semna cu FK Corum, însă se alege și cu o problemă: cine îi va lua locul în echipă, ca fundaș stânga, dar și cine va fi fotbalistul care va bifa eligibilitatea pentru regula U21.

Borza, care în noiembrie va face 21 de ani, putea bifa legea până la finalul actualei generații, adică terminarea sezonului care tocmai a început.

Sălceanu n-a dat randament când a jucat

În lotul Rapidului, pentru poziția de fundaș stânga există Robert Sălceanu. Jucător de picior stâng, el a jucat foarte puțin sub comanda lui Gâlcă. Are avantajul că e de profil fundaș, dar și că e născut în 2004, deci rulează pe actuala generație a naționalei U21, deci se încadrează în legea FRF.

Dezavantajul major e că de fiecare când a jucat a făcut-o slab și foarte slab.

În schimb, dacă Rapid nu va căuta o altă soluție, pentru a transfera în regim de urgență, atunci Pancu are în vedere ca soluție și reprofilarea unui jucător dintre cei pe care deja îi are sub comandă.

E vorba despre un fotbalist de profil ofensiv, o extremă: Rareș Pop. E jucător de picior stâng, iar postul său de bază e extremă dreapta.

Rareș Pop în octombrie 2025 FOTO Sport Pictures

Argumentele lui Pancu

Pancu însă l-a încercat în cantonamentul din Austria ca fundaș stânga, încă de la primul amical cu Dinamo Kiev. Apoi a și oferit un exemplu de fotbalist român celebru care a urmat fix același traseu:

„Și Raț a început ca extremă, apoi s-a reprofilat ca fundaș stânga și a fost titular atâția ani la echipa națională. De ce nu ar putea și Pop la fel”, a spus Pancu.

Raț e unul dintre fotbaliștii emblematici al României, fiind depășit în clasamentul selecțiilor de doar 3 nume imense: Dorinel Munteanu, Hagi și Gică Popescu. Raț a bifat 113 meciuri în tricolor.

550 de mii de euro e cota la care e evaluat Rareș Pop pe Transfermarkt, fiind pe locul 15 în această ierarhie între jucătorii din actualul lot al Rapidului

Dezavantajul lui Pop: stă pe bară și următoarele două etape

Rareș Pop, care e născut 2005, e și el eligibil pe parcursul acestui sezon pentru regula U21.

Singura problemă pe care o are e că în următoarele două meciuri de campionat nu va avea drept de joc. Mai are de ispășit două dintre cele 3 etape de suspendare cu care s-a ales după cartonașul roșu încasat în ultima etapă de play-out, când a jucat pentru Petrolul în meciul cu Oțelul.

Rapid va juca în etapa a doua la Botoșani, iar în runda a treia va primi în Giulești vizita lui CFR Cluj. Pancu va fi nevoit să caute în aceste meciuri o soluție, care dacă va confirma, practic ar deveni favorită să rămână în continuare în primul 11, iar Rareș Pop să fie nevoit să mai aștepte.

Rapid l-a cumpărat pe Rareș Pop de la UTA, în urmă cu fix 2 ani, iar în schimbul său a achitat 700.000 de euro. El n-a reușit însă să confirme, motiv pentru care în ianuarie acest an a fost împrumutat la Petrolul, unde cifrele lui n-au fost deloc rele: 17 meciuri jucate, 3 goluri marcate și două pase decisive.

38 de selecții a bifat Rareș Pop în naționalele de juniori și tineret ale României, intervalul U16 - U21, în care a marcat 5 goluri

Rareș Pop e un fotbalist care a debutat în Liga 1 la o vârstă extrem de fragedă. Încă nu împlinise 17 ani, când a fost folosit pentru prima dată pe prima scenă, în mai 2022, într-un meci FCU Craiova - UTA 1-0.

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