Chivu l-a „descifrat” pe Arteta Care sunt punctele forte ale „tunarilor”: „Încerc să învăț de la el”

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a analizat jocul lui Arsenal și a identificat atuurile echipei lui Mikel Arteta (43 de ani).

Inter primește vizita „tunarilor”, astăzi, de la ora 22:00, pe „Giuseppe Meazza”, în etapa #7 din faza principală a Ligii Campionilor, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Arsenal este lider în Premier League și în Liga Campionilor, iar în competiția continentală are un parcurs perfect: 6 victorii din 6 partide disputate.

Punctele forte ale lui Arsenal în duelul cu Inter

Pentru a-i răpune pe „tunari” în duelul de pe „Giuseppe Meazza”, Inter va trebui să contracareze principalele atuuri ale elevilor lui Mikel Arteta.

Arsenal a demonstrat că este periculoasă la fazele fixe, reușind să marcheze de nu mai puțin de 28 de ori din astfel de momente în actualul sezon, conform publicației italiene gazzettadellosport.it.

Cele mai multe reușite ale londonezilor au fost din cornere, 18, 6 goluri au fost marcate din lovituri libere și 4 din penalty-uri.

Majoritatea golurilor din loviturile de colț ale lui Arsenal au fost executate pe bara a doua.

De asemenea, Arsenal obișnuiește să practice un joc bazat pe posesie, care îi pune în valoare pe jucătorii ofensivi ai lui Mikel Arteta

60% este posesia pe care Arsenal a avut-o în sezonul precedent contra lui Inter, pe San Siro, 0-1

„Nerazzurrii” sunt sfătuiți să fie atenți la câțiva dintre jucătorii lui Arsenal. Pe lângă vedeta sosită în vara anului trecut de la Sporting, Viktor Gyokeres, „tunarii” pot crea pericol prin Eze, Bukayo Saka, Leandro Trossard și Declan Rice.

Cristi Chivu: „Încerc să învăț de la Arteta”

Întrebat despre ce au nevoie elevii săi pentru a învinge pe Arsenal, Cristi Chivu a numit mai multe aspecte de care trebuie să țină cont „nerazzurri”.

„Este nevoie de curaj și concentrare pentru a câștiga. Este esențial să facem cât mai puține greșeli.

Trebuie să ne comportăm responsabil în toate situațiile, mai ales ținând cont de calibrul adversarilor noștri.

Arsenal este foarte bună la fazele fixe, dar poate și ei sunt îngrijorați pentru că și noi marcăm goluri în felul acesta” , a spus antrenorul român, la conferința de presă premergătoare partidei, conform gazzettadellosport.it.

Cristi Chivu l-a lăudat pe Mikel Arteta pentru pentru parcursul lui Arsenal:

„Este un antrenor tânăr, dar este suficient de experimentat și ambițios. Îl admir pentru identitatea pe care a dat-o echipei sale.

Încerc să învăț de la el, ca de la toți colegii buni. Ei controlează jocul, verticalizează, joacă pe contraatac și marchează din «mingea a doua». Adevărul este că trebuie să fim foarte maturi ca să evităm să ne facă rău”.

Înfruntăm Arsenal, cea mai puternică echipă din Europa, alături de Bayern Cristi Chivu, antrenor Inter

În ultimele 4 meciuri directe, bilanțul dintre cele două echipe este echilibrat: Inter și-a adjudecat două victorii, la fel și Arsenal.

Clasament Liga Campionilor

Loc / Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Liverpool 6 18 2. Barcelona 6 15 3. Arsenal 6 13 4. Leverkusen 6 13 5. Aston Villa 6 13 6. Inter 6 13 7. Brest 6 13 8. Lille 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Dortmund 6 12 10. Bayern 6 12 11. Atl. Madrid 6 12 12. AC Milan 6 12 13. Atalanta 6 11 14. Juventus 6 11 15. Benfica 6 10 16. Monaco 6 10 17. Sporting 6 10 18. Feyenoord 6 10 19. Club Brugge 6 10 20. Real Madrid 6 9 21. Celtic 6 9 22. Manchester City 6 8 23. PSV 6 8 24.Din. Zagreb 6 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. PSG 6 7 26. Stuttgart 6 7 27. Șahtior 6 4 28. Sparta Praga 6 4 29. Sturm Graz 6 3 30. Girona 6 3 31. Steaua Roșie 6 3 32. Salzburg 6 3 33. Bologna 6 2 34. RB Leipzig 6 0 35. Slovan Bratislava 6 0 36. Young Boys 6 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport