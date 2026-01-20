Chivu l-a „descifrat” pe Arteta Care sunt punctele forte ale „tunarilor”: „Încerc să învăț de la el”
Arsenal FOTO: IMAGO
Liga Campionilor

Chivu l-a „descifrat” pe Arteta Care sunt punctele forte ale „tunarilor”: „Încerc să învăț de la el”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 11:59
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 11:59
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”, a analizat jocul lui Arsenal și a identificat atuurile echipei lui Mikel Arteta (43 de ani).
  • Inter primește vizita „tunarilor”, astăzi, de la ora 22:00, pe „Giuseppe Meazza”, în etapa #7 din faza principală a Ligii Campionilor, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Arsenal este lider în Premier League și în Liga Campionilor, iar în competiția continentală are un parcurs perfect: 6 victorii din 6 partide disputate.

„Am discutat cu conducerea” De ce nu îl poate transfera Marius Șumudică pe Horațiu Moldovan la Al-Okhdood 
Citește și
„Am discutat cu conducerea” De ce nu îl poate transfera Marius Șumudică pe Horațiu Moldovan la Al-Okhdood
Citește mai mult
„Am discutat cu conducerea” De ce nu îl poate transfera Marius Șumudică pe Horațiu Moldovan la Al-Okhdood 

Punctele forte ale lui Arsenal în duelul cu Inter

Pentru a-i răpune pe „tunari” în duelul de pe „Giuseppe Meazza”, Inter va trebui să contracareze principalele atuuri ale elevilor lui Mikel Arteta.

Arsenal a demonstrat că este periculoasă la fazele fixe, reușind să marcheze de nu mai puțin de 28 de ori din astfel de momente în actualul sezon, conform publicației italiene gazzettadellosport.it.

Cele mai multe reușite ale londonezilor au fost din cornere, 18, 6 goluri au fost marcate din lovituri libere și 4 din penalty-uri.

Majoritatea golurilor din loviturile de colț ale lui Arsenal au fost executate pe bara a doua.

De asemenea, Arsenal obișnuiește să practice un joc bazat pe posesie, care îi pune în valoare pe jucătorii ofensivi ai lui Mikel Arteta

60%
este posesia pe care Arsenal a avut-o în sezonul precedent contra lui Inter, pe San Siro, 0-1

„Nerazzurrii” sunt sfătuiți să fie atenți la câțiva dintre jucătorii lui Arsenal. Pe lângă vedeta sosită în vara anului trecut de la Sporting, Viktor Gyokeres, „tunarii” pot crea pericol prin Eze, Bukayo Saka, Leandro Trossard și Declan Rice.

Cristi Chivu: „Încerc să învăț de la Arteta”

Întrebat despre ce au nevoie elevii săi pentru a învinge pe Arsenal, Cristi Chivu a numit mai multe aspecte de care trebuie să țină cont „nerazzurri”.

„Este nevoie de curaj și concentrare pentru a câștiga. Este esențial să facem cât mai puține greșeli.

Trebuie să ne comportăm responsabil în toate situațiile, mai ales ținând cont de calibrul adversarilor noștri.

Arsenal este foarte bună la fazele fixe, dar poate și ei sunt îngrijorați pentru că și noi marcăm goluri în felul acesta”, a spus antrenorul român, la conferința de presă premergătoare partidei, conform gazzettadellosport.it.

Cristi Chivu l-a lăudat pe Mikel Arteta pentru pentru parcursul lui Arsenal:

„Este un antrenor tânăr, dar este suficient de experimentat și ambițios. Îl admir pentru identitatea pe care a dat-o echipei sale.

Încerc să învăț de la el, ca de la toți colegii buni. Ei controlează jocul, verticalizează, joacă pe contraatac și marchează din «mingea a doua». Adevărul este că trebuie să fim foarte maturi ca să evităm să ne facă rău”.

Înfruntăm Arsenal, cea mai puternică echipă din Europa, alături de Bayern Cristi Chivu, antrenor Inter

În ultimele 4 meciuri directe, bilanțul dintre cele două echipe este echilibrat: Inter și-a adjudecat două victorii, la fel și Arsenal.

Clasament Liga Campionilor

Loc / EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Liverpool618
2. Barcelona615
3. Arsenal613
4. Leverkusen613
5. Aston Villa613
6. Inter613
7. Brest613
8. Lille613
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Dortmund612
10. Bayern612
11. Atl. Madrid612
12. AC Milan612
13. Atalanta611
14. Juventus611
15. Benfica610
16. Monaco610
17. Sporting610
18. Feyenoord610
19. Club Brugge610
20. Real Madrid69
21. Celtic69
22. Manchester City68
23. PSV68
24.Din. Zagreb68
Zona echipelor eliminate⤵️
25. PSG67
26. Stuttgart67
27. Șahtior64
28. Sparta Praga64
29. Sturm Graz63
30. Girona63
31. Steaua Roșie63
32. Salzburg63
33. Bologna62
34. RB Leipzig60
35. Slovan Bratislava60
36. Young Boys60

Citește și

„Urmează să semneze” Andrei Nicolescu a anunțat un nou transfer la Dinamo
Superliga
10:39
„Urmează să semneze” Andrei Nicolescu a anunțat un nou transfer la Dinamo
Citește mai mult
„Urmează să semneze” Andrei Nicolescu a anunțat un nou transfer la Dinamo
Transfer de top la CSM  O jucătoare din naționala Suediei, la București din sezonul viitor
Superliga
10:20
Transfer de top la CSM O jucătoare din naționala Suediei, la București din sezonul viitor
Citește mai mult
Transfer de top la CSM  O jucătoare din naționala Suediei, la București din sezonul viitor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
Liga Campionilor arsenal Inter Milano Cristi Chivu Mikel Arteta
Știrile zilei din sport
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Superliga
20.01
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Citește mai mult
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Handbal
20.01
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Citește mai mult
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Campionate
20.01
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Citește mai mult
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Special
20.01
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Citește mai mult
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:15
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii
„Vreau titlul cu Dinamo!” Matteo Duțu a ajuns la București și a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu alb-roșiii
14:44
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
Se schimbă fotbalul la Mondial Ce s-a decis legat de VAR. Plus cronometru anti-tragere de timp la 3 faze ale jocului. Noul ofsaid, testat
13:49
Depresie, pizza și whiskey Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”
Depresie, pizza și whiskey  Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”
14:18
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
„E ultimul avertisment al lui Dumnezeu” Un tânăr s-a filmat dând foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Apoi a postat imaginile
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Superliga
20.01
Pleacă de la Rapid Anunțul lui Victor Angelescu: „Vrem să rezolvăm”
Citește mai mult
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Tenis
20.01
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Citește mai mult
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Superliga
20.01
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Citește mai mult
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Diverse
20.01
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Citește mai mult
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
21.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share