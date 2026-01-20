„Am discutat cu conducerea” De ce nu îl poate transfera Marius Șumudică pe Horațiu Moldovan la Al-Okhdood 
Horațiu Moldovan FOTO: IMAGO
„Am discutat cu conducerea” De ce nu îl poate transfera Marius Șumudică pe Horațiu Moldovan la Al-Okhdood

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 20.01.2026, ora 10:40
Actualizat: 20.01.2026, ora 10:40
  • Marius Șumudică (54 de ani), antrenorul lui Al-Okhdood, a spus de ce nu îl poate transfera pe Horațiu Moldovan (27 de ani), după ce presa din Arabia Saudită a scris despre posibilul transfer al portarului care aparține de Atletico Madrid.

Cumpărat de Atletico Madrid de la Rapid la începutul anului 2024 pentru 800.000 de euro, Moldovan nu a reușit să se impună în Spania și a fost împrumutat deja la două echipe, la Sassuolo și Real Oviedo.

La formația nou-promovată în La Liga, Moldovan nu a reușit să se impună, acesta evoluând într-o singură partida, în Cupa Spaniei.

De ce nu îl poate transfera Șumudică pe Horațiu Moldovan

După ce jurnaliștii saudiți au scris despre un posibil transfer al lui Horațiu Moldovan la Al-Okhdood, Marius Șumudică a vorbit despre acest subiect și a explicat de ce nu îl poate lua pe portarul român la echipa sa.

„Nu îmi doresc să iau niciun român. Sunt doar speculații. Noi mai sperăm să aducem un mijlocaș și doi localnici. Tu, când începi jocul, trebuie să ai pe foaia de joc 8 străini și obligatoriu 12 localnici.

Am și discutat cu conducerea clubului. Nu vreau să intru în discuții despre jucători români”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

Știrea inițială:

Horațiu Moldovan ar urma să semneze cu Al-Okhdood

Portarul cu 16 meciuri jucate în tricoul echipei naționale ar putea să ajungă în această iarnă la Al-Okhdood, formație al cărei antrenor este Marius Șumudică.

Conform sport.ro, gruparea saudită ar urma să îl legitimeze pe Moldovan în perioada următoare, după ce negocierile dintre părți se vor finaliza, acesta fiind doar unul dintre transferurile cerute de Șumudică, cel care are ca obiectiv să salveze echipa de la retrogradare.

Saudiții ar intenționa să îl transfere definitiv pe Moldovan în această perioadă de mercato, însă, dacă acest lucru nu va fi posibil, Al-Okhdood ar fi de acord și cu un împrumut pe 6 luni cu opțiune de cumpărare, așa cum anunță saudiții de la slaati.com.

2 milioane de euro
este cota lui Horațiu Moldovan, conform Transfermarkt

De la plecarea sa la Atletico Madrid, în ianuarie 2024, Moldovan a mai evoluat constant doar la Sassuolo, formație pentru care a jucat în sezonul trecut.

La gruparea italiană, portarul român a bifat 27 de meciuri, punând umărul decisiv la promovarea echipei în Serie A. Ulterior, acesta a fost împrumutat la Real Oviedo, echipă la care are doar statutul de rezervă.

La Atletico Madrid, unde fusese adus pentru a fi rezerva lui Jan Oblak, Moldovan nu a jucat niciun meci.

Marius Șumudică a cerut întăriri la Al-Okhdood

După înfrângerea la scor din ultima etapă, 1-4 cu Al-Khaleej, tehnicianul român anunța în cadrul conferinței de presă că echipa are nevoie de întăriri pentru a-și îndeplini obiectivul, salvarea de la retrogradare.

„Am venit aici acum aproximativ 9 zile, am început cu o victorie și astăzi am pierdut, trebuie să continuăm să muncim.

Cât despre diferențele de natură tehnică dintre jucători, ele există, iar din această cauză avem nevoie de întăriri în perioada de mercato pentru a putea ține pasul cu celelalte echipe”, declara Șumudică, la finalul partidei cu Al-Khaleej.

transfer Marius Sumudica horatiu moldovan al okhdood
