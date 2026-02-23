„Diamantul” taie la 40 de ani FOTO-VIDEO. România o să aibă probleme cu bosniacul Dzeko. Priviți ce face în Germania!

Edin Dzeko împlinește 40 de ani luna viitoare. Recordmanul naționalei Bosniei joacă extraordinar la Schalke, marchează, pasează decisiv, apoi cântă în mijlocul vulcanicei galerii albastre.

În martie, va juca în barajul CM 2026. În toamnă, îi va înfrunta din nou pe „tricolori” în Liga Națiunilor, după dubla întâlnire din preliminariile Mondialului.

Edin Dzeko încă nu renunță. „Diamantul”, cel mai mare jucător din istoria fotbalului bosniac, deținătorul recordurilor selecțiilor și golurilor la naționala albastră, se simte încă foarte bine în iarbă.

Pe 17 martie, atacantul va împlini 40 de ani, dar continuă să fie la înălțime, spre finalul carierei.

101 goluri a influențat Edin Dzeko (72 reușite, 29 assisturi) în 146 de meciuri pentru selecționata „dragonilor”

Dzeko, opt goluri influențate în cinci partide la Schalke

Transferat în ianuarie de la Fiorentina la Schalke, vârful a fost cel mai valoros jucător al echipei din Gelsenkirchen în cinci dueluri de Zweite Bundesliga.

Golul lui Dzeko. Mult deasupra adversarului Foto: Imago

În ultima etapă, la 5-3 cu Magdeburg, Dzeko a înscris cu capul, spectaculos, la colț, pentru 2-1 și a pasat decisiv pentru 4-2.

Până acum, bosniacul are cinci goluri și trei assisturi. Și datorită lui, Schalke e prima în campionat, sperând să revină în elita germană la sfârșitul primăverii.

Dzeko a cântat în inima galeriei lui Schalke

Sâmbătă seară, Edin a fost ovaționat de 60.000 de spectatori în minutul 76, în momentul înlocuirii.

Dzeko, în mijlocul fanilor Foto: X

Antrenorul Miron Muslic, compatriot care are și cetățenie austriacă, voia doar să-l menajeze când meciul era decis, la 5-2.

La sfârșit, fanii albaștri nu s-au mulțumit doar să-l aplaude în fața lor. L-au vrut în mijlocul lor.

Edin Dzeko joined the fans in the stands to celebrate today victory against Magdeburg, what a guy!🙌😅pic.twitter.com/N3U4oXSbbj — Bosnian Football (@BosniaNTBall) February 22, 2026

Dzeko le-a făcut pe plac. A intrat în inima galeriei și a cântat cu cei mai pătimași suporteri.

Dzeko, întâi barajul, apoi România în Liga Națiunilor

Luna viitoare, veteranul va juca în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Va fi altă misiune dificilă pentru Bosnia.

Pe 26 martie, în semifinala play-off-ului, va înfrunta Țara Galilor la Cardiff.

Pe 31 martie, dacă va trece de galezi, va aștepta acasă, în infernul de la Zenica, câștigătoarea duelului Italia - Irlanda de Nord.

În toamnă, pe 28 septembrie (a) și 17 noiembrie (d), Dzeko va regăsi România în Liga Națiunilor B.

A întâlnit-o și în preliminariile CM 2026. O amintire deloc plăcută pentru „tricolori”, învinși de două ori: 0-1 (a) și 1-3 (d).

FOTO. Bosnia - România 1-3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport