Derby-ul cu numărul 178 dintre Steaua Roşie Belgrad şi Partizan (3-0), disputat pe stadionul „Rajko Mitic”, cunoscut şi ca „Marakana”, a fost umbrit de un incident nefericit în tribune.

Peluza sud, sectorul ocupat de galeria lui Partizan, „Grobari”, a fost cuprinsă de flăcări după golul de 2-0 al gazdelor, iar partida a fost întreruptă temporar.

Steaua Roșie Belgrad a deschis scorul la finalul primei reprize, prin Vasilije Kostov. Marko Arnautovic a făcut 2-0 în minutul 56, iar imediat după acest gol peluza sud a luat foc.

Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce peluza sud a luat foc

După gol, galeria lui Partizan a aprins un număr mare de torțe, moment în care a izbucnit incendiul , conform telegraf.rs.

Flăcările au ajuns rapid la scaune și la materialele inflamabile din sector, iar imaginile cu focul întins pe o bună parte a tribunei au făcut înconjurul presei sârbe.

Arbitrul partidei, Pavle Ilic, a decis întreruperea jocului, în timp ce pompierii și forțele de ordine au intrat în acțiune pentru a stinge incendiul și a împiedica extinderea acestuia.

Intervenția s-a desfășurat rapid, iar după câteva minute, condițiile au permis reluarea meciului.

După reluarea jocului, Partizan a avut șansa să reintre în meci printr-un penalty. Milan Vukotic a executat lovitura de la 11 metri în minutul 71, însă a ratat.

La șase minute distanță, Steaua Roșie a înscris golul decisiv, prin Aleksandar Katai.

După imaginile cu flăcările de pe peluza sud, presa sârbă anticipează sancțiuni severe pentru Partizan și, eventual, pentru ambele cluburi.

Partizan burning the stadium of Crvena Zvezda during the derby tonight! 🇷🇸 pic.twitter.com/2lYZ0RcrVI — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) February 22, 2026

Incidentul de pe „Marakana” din Serbia amintește de episodul din 10 mai 1997, de pe vechiul stadion din Ghencea, când galeria lui Dinamo a incendiat Peluza Sud la derby-ul Steaua - Dinamo.

