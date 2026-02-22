Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce  peluza sud a luat foc +10 foto
Incendiu pe stadion la meciul dintre Steaua Roșie Belgrad și Partizan. Foto: „X” @thecasualultra
Incendiu pe „Marakana” VIDEO+FOTO Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce peluza sud a luat foc

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.02.2026, ora 23:55
alt-text Actualizat: 23.02.2026, ora 00:06
  • Derby-ul cu numărul 178 dintre Steaua Roşie Belgrad şi Partizan (3-0), disputat pe stadionul „Rajko Mitic”, cunoscut şi ca „Marakana”, a fost umbrit de un incident nefericit în tribune.
  • Peluza sud, sectorul ocupat de galeria lui Partizan, „Grobari”, a fost cuprinsă de flăcări după golul de 2-0 al gazdelor, iar partida a fost întreruptă temporar.

Steaua Roșie Belgrad a deschis scorul la finalul primei reprize, prin Vasilije Kostov. Marko Arnautovic a făcut 2-0 în minutul 56, iar imediat după acest gol peluza sud a luat foc.

Derby-ul Steaua Roșie - Partizan a fost întrerupt după ce peluza sud a luat foc

După gol, galeria lui Partizan a aprins un număr mare de torțe, moment în care a izbucnit incendiul, conform telegraf.rs.

Flăcările au ajuns rapid la scaune și la materialele inflamabile din sector, iar imaginile cu focul întins pe o bună parte a tribunei au făcut înconjurul presei sârbe.

Incendiu pe stadionul „Rajko Mitic" la meciul Steaua Roșie - Partizan Belgrad. Foto: „X" @thecasualultra
Arbitrul partidei, Pavle Ilic, a decis întreruperea jocului, în timp ce pompierii și forțele de ordine au intrat în acțiune pentru a stinge incendiul și a împiedica extinderea acestuia.

Intervenția s-a desfășurat rapid, iar după câteva minute, condițiile au permis reluarea meciului.

Peluza sud a luat foc pe stadionul „Rajko Mitic” la meciul Steaua Roșie - Partizan Belgrad. Foto: „X”@Awaydays23
Peluza sud a luat foc pe stadionul „Rajko Mitic” la meciul Steaua Roșie - Partizan Belgrad. Foto: „X”@Awaydays23

Peluza sud a luat foc pe stadionul „Rajko Mitic" la meciul Steaua Roșie - Partizan Belgrad. Foto: „X"@Awaydays23
După reluarea jocului, Partizan a avut șansa să reintre în meci printr-un penalty. Milan Vukotic a executat lovitura de la 11 metri în minutul 71, însă a ratat.

La șase minute distanță, Steaua Roșie a înscris golul decisiv, prin Aleksandar Katai.

După imaginile cu flăcările de pe peluza sud, presa sârbă anticipează sancțiuni severe pentru Partizan și, eventual, pentru ambele cluburi.

Incidentul de pe „Marakana” din Serbia amintește de episodul din 10 mai 1997, de pe vechiul stadion din Ghencea, când galeria lui Dinamo a incendiat Peluza Sud la derby-ul Steaua - Dinamo.

Steaua Rosie Belgrad serbia Partizan Belgrad suporteri incendiu
