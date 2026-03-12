Manevră greșită cu un Ferrari 296 GTB Ce a făcut un angajat care încerca să mute bolidul de lux al lui Tonali, evaluat la peste 300.000 de euro!

Sandro Tonali (25 de ani) n-a avut zile prea liniștite în ultima perioadă nici pe teren, nici în afara lui. Bolidul său de lux, un Ferrari, a fost ușor zgâriat de un angajat la stadionul St James’ Park, în timp ce încerca să-l parcheze.

Newcastle a pierdut, pe 7 martie, în FA Cup, 1-3 în fața lui Manchester City, și a ratat o victorie importantă în ultimul minut de joc din optimile Champions League, 1-1 cu Barcelona, care a înscris golul egalării în minutul 90+6, din penalty.

I-a zgâriat Ferrariul lui Tonali

Recent, Tonali a avut neplăcuta surpriză să-și vadă bolidul de lux zgâriat de un angajat.

În imaginile surprinse de martori și postate pe social media, se vede cum un membru al personalului stadionului a primit sarcina de a muta supermașina starului italian.

În timpul ce dădea cu spatele, șoferul a zgâriat bara de protecție de bordură. Imediat, angajatul s-a oprit, iar alte persoane din zonă au intervenit pentru a-l ghida.

Nu este clar când au fost filmate imaginile, scrie The Sun.

Tonali conduce un Ferrari care costă peste 300.000 de euro!

Mașina mijlocașului lui Newcastle e un Ferrari 296 GTB, unul dintre cele mai moderne și performante modele produse de constructorul italian.

Prețul estimat pentru bolidul lui Tonali este estimat undeva între 300.000 și 350.000 de euro, în funcție de dotări și personalizare.

Interiorul mașinii este dominat de tehnologie modernă: volan cu comenzi tactile inspirate din Formula 1, ecrane digitale pentru instrumente și sisteme avansate de control al tracțiunii și al modurilor de condus.

Printre caracteristicile tehnice principale:

motor V6 biturbo de 3.0 litri combinat cu un motor electric

putere totală de aproximativ 819 cai putere

accelerație 0–100 km/h în aproximativ 2,9 secunde

viteză maximă de peste 330 km/h

sistem hibrid plug-in inspirat din tehnologia din motorsport

Conform sursei citate, Tonali câștigă aproximativ 175.500 de euro pe săptămână.

