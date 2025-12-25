Cadou pentru Chivu Star de la Liverpool, pe lista Interului

Inter ar dori să îl împrumute pe Federico Chiesa (28 de ani), atacantul lui Liverpool.

Cristi Chivu vrea să întărească flancul drept al „nerazzurilor”, iar unul dintre jucătorii aflați pe lista de transferuri ar fi Federico Chiesa.

Inter, pe urmele lui Federico Chiesa

„Nerazzurii” vor să profite de statutul de rezervă al italianului, care a primit puține ocazii pe Anfield.

392 de minute a evoluat Federico Chiesa, pentru Liverpool, în acest sezon

Jucătorul „cormoranilor” ar putea ajunge pe San Siro sub formă de împrumut, iar mutarea ar putea conține și o opțiune de cumpărare , anunță site-ul L'Interista, potrivit tuttomercatoweb.com.

18.000.000 de euro este cota de piață a lui Federico Chiesa, conform transfermarkt.com

În momentul de față, Chiesa câștigă aproximativ 7,5 milioane de euro anual la Liverpool, iar în cazul unui împrumut, Inter ar trebui să plătească o mare parte din salariul fotbalistului.

Radu Drăgușin, propus de agent la Inter: „O să mă sune și Chivu”

Radu Drăgușin a avut un an de coșmar, fiind indisponibil încă de pe 30 ianuarie. Astfel, viitorul său în Nordul Londrei este sub semnul întrebării.

Agentul fundașului susține că Inter va căuta un fundaș central pentru următoarea stagiune, iar soluția ar putea fi chiar „tricolorul”.

„Și din Anglia există interes, dar e vorba de un club mai mi. Italia e cel mai bine pentru el, se poate duce la un club mare. Nu am vorbit cu Chivu, l-am sunat doar să-l felicit.

Știu că la vară Inter o să caute fundaș central. Dacă ne decidem să avem mai multe meciuri până în vară, vom anunța și poate o să mă sune și Chivu ”, a spus Florin Manea, potrivit digisport.ro.

