Manchester City, în pole-position „Cetățenii” sunt în negocieri avansate cu noua vedetă din Premier League: „Este extraordinar”

Manchester City se află în discuții avansate cu Antoine Semenyo (25 de ani), atacantul lui Bournemouth.

Antoine Semenyo se află în atenția mai multor cluburi din Premier League, însă ar prefera o mutare pe Etihad sunt avansate.

Manchester City, în prim-plan pentru transferul lui Antoine Semenyo

În ciuda numărului ridicat de echipe care se află pe urmele atacantului, „cetățenii” par să fie cel mai aproape de a obține semnătura.

Manchester City se află în discuții cu echipa londoneză, pentru atacantul care are o clauză de reziliere de 75 de milioane de euro, conform The Sun.

Este un jucător extraordinar. Energia lui, încrederea lui, mișcarea lui, incredibilă. Nu se oprește din alergat, atacă atât de bine spațiul, iar când are mingea, simți că se va întâmpla ceva. Jucători ca el fac această ligă specială Pep Guardiola, antrenor Manchester City, despre Antoine Semenyo

Clauza fotbalistului va expira pe 10 ianuarie, iar echipa pregătită de Pep Guardiola trebuie să se grăbească, pentru a nu fi nevoită să înceapă o nouă rundă de negocieri cu Bournemouth.

65.000.000 de euro este cota de piață a lui Antoine Semenyo, conform transfermarkt.com

Antoine Semenyo, în vizorul granzilor din Premier League

Antoine Semenyo a reușit să înscrie 8 goluri și a dat 3 pase decisive în cele 16 partide disputate din Premier League și a atras atenția granzilor.

Printre echipele interesate de atacantul lui Bournemouth se numără rivala „cetățenilor”, Manchester United. Totuși, „diavolii” au renunțat rapid la negocieri.

De asemenea, Liverpool ia în calcul o mutare a ghanezului, după accidentarea lui Alexander Isak, potrivit marca.com.

Antoine Semenyo mai este montiorizat de Chelsea, în timp ce Tottenham deja ar fi renunțat la un posibil transfer, confrom sursei citate.

Singura echipă de top din Anglia care nu s-a interesat de fotbalistul celor de la Bournemouth este chiar liderul campionatului, Arsenal.

