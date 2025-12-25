Boicot la CM 2026?! Motivul pentru care iranienii refuză să joace meciul cu Egipt » Cum a reacționat FIFA
Boicot la CM 2026?! Motivul pentru care iranienii refuză să joace meciul cu Egipt » Cum a reacționat FIFA

25.12.2025
alt-text Actualizat: 25.12.2025, ora 19:27
  • Mehdi Taj, președintele Federației de Fotbal de la Teheran, se opune ca naționala Iranului să joace meciul cu Egipt, de la Cupa Mondială 2026.
  • Motivul deciziei radicale, dar și răspunsul FIFA, în rândurile de mai jos.

Duelul dintre Iran și Egipt, din etapa #3 a fazei grupelor de la Campionatul Mondial 2026, a stârnit mai multe controverse.

Iranienii nu vor să joace meciul cu Egipt: „O insultă la adresa valorilor islamice”

Partida ar coincide cu începutul festivalului Pride din Seattle, orașul unde se va desfășura duelul. În timpul partidei ar putea apărea simboluri și însemne ce doresc incluziunea comunității LGBTQ+.

Inițiativa a fost puternic contestată de conducătorii ambelor state, iar președintele Federației de Fotbal din Iran cosideră că este „o insultă la adresa valorilor islamice”, potrivit Gazzetta dello Sport.

Reprezentații celor două naționale au cerut oficialilor FIFA să elimine semnele Pride sau să mute data de disputare a meciului.

Nu avem niciun interes ca al treilea meci al nostru de la Cupa Mondială să se joace sub culorile curcubeului. Suntem hotărâți să prevenim asta și o vom și face.

Anumite inițiative sunt în contradicție directă cu valorile culturale, religioase și sociale ale regiunii, în special în societățile arabe și islamice”, a spus Mehdi Taj, președintele Federației Iraniene de Fotbal, conform sursei citate.

Totuși, în ciuda reacției acide a reprezentanților celor două țări, autoritățile locale din Seattle vor da curs festivității Pride.

De asemenea, FIFA ar fi confirmat că a fost înștiințată de plângerile reprezentanților Iranului și Egiptului, însă susține că atribuțiile forului mondial nu interferează cu deciziile oficialilor din Seattle.

Homosexualitatea este pedepsită aspru în Egipt și Iran

Atât în Egipt, cât și în Iran, legislația funcționează după principiul Shariei, ce are Coranul drept principală sursă de inspirație.

Astfel, ambele state pedepsesc dur homosexualitatea. În Iran, aceasta este pedepsită cu moartea.

În Egipt, actele de homosexualitate sunt pedepsite cu închisoarea.

Programul Egiptului și Iranului în faza grupei CM2026

  • 15 iunie 2026, Lumen Field (Seattle), Belgia - Egipt
  • 15 iunie 2026, SoFi Stadium (Inglewood), Iran - Noua Zeelandă
  • 21 iunie 2026, SoFi Stadium (Inglewood), Belgia - Iran
  • 21 iunie 2026, SoFi Stadium (Inglewood), Noua Zeelandă - Egipt
  • 26 iunie 2026, Lumen Field (Seattle), Egipt - Iran

