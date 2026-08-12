Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni

Inter Milano este aproape de transferul lui Djed Spence (26 de ani), fundașul lateral al celor de la Tottenham.

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Campioana Italiei țintește încă un jucător englez, după ce John Stones s-a alăturat deja „nerazzurrilor” în această vară, iar lucrurile avansează într-o direcție bună pentru formația lui Cristi Chivu.

Inter Milano și Tottenham, negocieri avansate pentru transferul lui Djed Spence

Inter caută să-și apere titlul în noul sezon, iar plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid a dus la nevoia de întăriri serioase în defensivă.

Campioana Italiei este aproape de transferului lui Djed Spence, fundaș care a cucerit medalia de bronz cu naționala Angliei la CM 2026.

Negocierile ar fi într-un stadiu destul de avansat după ce Inter a înaintat o ofertă de 30 de milioane de euro pentru jucătorul englez, însă londonezii și-ar dori 40 de milioane pentru un acord deplin, informează gazzetta.it.

Totuși, părțile se așteaptă să ajungă la un numitor comun în curând, mai ales după ce oficialii lui Tottenham au sugerat că sunt dispuși să mai renunțe la o parte din pretenții, iar transferul ar putea fi realizat până la data de 15 august.

44 de apariții a bifat Spence pentru Tottenham în sezonul trecut, în toate competițiile, reușind să se salveze la limită de la retrogradare

Transferurile realizate de Inter Milano în această vară

Aleksandar Stankovic (Club Brugge) - 23 de milioane de euro

Manuel Akanji (Manchester City) - 15 milioane de euro

Ivan Provedel (Lazio) - 3 milioane de euro

John Stones (Manchester City) - liber de contract

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