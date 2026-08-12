Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni
Cristi Chivu FOTO Imago
Campionate

Întăriri pentru Chivu Inter, negocieri avansate pentru fundașul care a luat bronzul la CM 2026 » Suma oferită de italieni

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 14:16
alt-text Actualizat: 12.08.2026, ora 14:16
  • Inter Milano este aproape de transferul lui Djed Spence (26 de ani), fundașul lateral al celor de la Tottenham.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campioana Italiei țintește încă un jucător englez, după ce John Stones s-a alăturat deja „nerazzurrilor” în această vară, iar lucrurile avansează într-o direcție bună pentru formația lui Cristi Chivu.

Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete
Citește și
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf protejat de un lansator de rachete
Citește mai mult
Trump, imagine incredibilă FOTO. Președintele american joacă golf  protejat de un lansator de rachete

Inter Milano și Tottenham, negocieri avansate pentru transferul lui Djed Spence

Inter caută să-și apere titlul în noul sezon, iar plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid a dus la nevoia de întăriri serioase în defensivă.

Campioana Italiei este aproape de transferului lui Djed Spence, fundaș care a cucerit medalia de bronz cu naționala Angliei la CM 2026.

Negocierile ar fi într-un stadiu destul de avansat după ce Inter a înaintat o ofertă de 30 de milioane de euro pentru jucătorul englez, însă londonezii și-ar dori 40 de milioane pentru un acord deplin, informează gazzetta.it.

Totuși, părțile se așteaptă să ajungă la un numitor comun în curând, mai ales după ce oficialii lui Tottenham au sugerat că sunt dispuși să mai renunțe la o parte din pretenții, iar transferul ar putea fi realizat până la data de 15 august.

44 de apariții
a bifat Spence pentru Tottenham în sezonul trecut, în toate competițiile, reușind să se salveze la limită de la retrogradare

Transferurile realizate de Inter Milano în această vară

  • Aleksandar Stankovic (Club Brugge) - 23 de milioane de euro
  • Manuel Akanji (Manchester City) - 15 milioane de euro
  • Ivan Provedel (Lazio) - 3 milioane de euro
  • John Stones (Manchester City) - liber de contract

Citește și

S-au oprit în  semifinale FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache nu au reușit calificarea în finală, la Europenele de Natație
Înot
21:00
S-au oprit în semifinale FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache nu au reușit calificarea în finală, la Europenele de Natație
Citește mai mult
S-au oprit în  semifinale FOTO: Denis Popescu și Vlad Mihalache nu au reușit calificarea în finală, la Europenele de Natație
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Superliga
12:32
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”
Citește mai mult
Zeljko Kopic la FCSB? Ce spune Becali despre croat ca variantă pentru Marius Baciu: „Sunt eu nenorocit?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Denise Rifai pleacă, după doar șase luni, din emisiunea de la Antena 1. „Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge la final”
Inter Milano transfer Cristi Chivu tottenham djed spence
Știrile zilei din sport
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Înot
12.08
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Citește mai mult
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Europa League
12.08
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Citește mai mult
Pleacă Filipe Coelho? VIDEO. Răspuns ferm al antrenorului Craiovei când a fost întrebat despre demitere, dacă va fi eliminat de KuPS
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Înot
12.08
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m: „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Citește mai mult
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Superliga
12.08
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Citește mai mult
LPF despre Dinamo - FCSB Anunțul făcut de oficialul Ligii cu privire la disputarea partidei la Cluj: cele două condiții care trebuie îndeplinite
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:50
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m: „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”
00:14
Scene obscene la Supercupă FOTO. Un fan a renunțat la inhibiții după golul favoriților. Imaginile necenzurate s-au văzut la TV!
Scene obscene la Supercupă  FOTO. Un fan  a renunțat la inhibiții după golul favoriților. Imaginile necenzurate s-au văzut la TV!
21:08
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
„Am pus presiune pe mine” Popovici, prima reacție după aurul cucerit la 100 m liber: „Știam că rusul e mai bun pe prima jumătate”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Top stiri
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer.  De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
Campionate
12.08
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer. De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
Citește mai mult
Xavi, primul străin după 48 de ani! Surpriză în Țările de Jos. Xavi e noul selecționer.  De ce el: „Sunt fiul fotbalului olandez”
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
Înot
12.08
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
Citește mai mult
David e Goliat! Popovici a luat aurul în finala de 100m liber, la Europene! Imagini de la Paris: semnul făcut de român după cursă
U Craiova s-a decis  Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat 
Superliga
12.08
U Craiova s-a decis Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat
Citește mai mult
U Craiova s-a decis  Echipa din Liga 2 cu care campioana României a încheiat un parteneriat 
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
B365
12.08
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic
Citește mai mult
FOTO | Eclipsa totală de Soare de diseară: unde la noi se vede cel mai bine, unde nu se vede deloc și cum te poți bucura de spectacolul cosmic, în ciuda neajunsului geografic

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 19 rapid 24 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share