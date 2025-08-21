Întăriri la Inter Milano „Nerazzurrii” au transferat un mijlocaș francez după criteriile cerute de Cristi Chivu. Care e suma plătită

Andy Diouf (22 de ani), jucătorul celor de la Lens, va semna cu Inter Milano.

Mijlocașul francez se pliază pe cerințele lui Cristi Chivu pentru întărirea echipei înaintea noului sezon.

Inter Milano se pregătește pentru noul sezon și a stabilit ultimele detalii pentru un transfer pe care antrenorul român l-a dorit foarte mult.

Andy Diouf va fi noul jucător al lui Inter Milano

Cristian Chivu încearcă să creeze o echipă care să lupte pe toate fronturile în noul sezon, cu un obiectiv clar: să fie în top, așa cum a spus-o de mai multe ori.

Acum, Inter a bătut palma cu Lens pentru transferul lui Andy Diouf, jucător care i-a stârnit interesul și lui Napoli și care se încadrează în cerințele tehnicianului român, potrivit gazzetta.it.

Diouf va semna un contract valabil până în 2030, primind aproximativ două milioane de euro pe sezon.

„Nerazzurrii” vor plăti 20 de milioane de euro, plus 5 milioane de euro în bonusuri pentru a-l aduce pe mijlocașul lui Lens.

15 milioane de euro este cota de piață a lui Andy Diouf, potrivit transfermarkt.com

Diouf a fost ales pentru că este genul de mijlocaș central modern, capabil să joace atât ca mijlocaș defensiv, cât și ca mijlocaș ofensiv. Alte altuuri al francezului sunt vârsta și potențialul de creștere, mai scriu italienii.

Inter va debuta în noul sezon de Serie A, luni, 25 august, pe teren propriu, contra celor de la Torino, de la 21:45.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport