Cristian Cămui (64 de ani) vorbește despre secretele celui mai performant centru de juniori din România în ultimii 15 ani

Filosofie, selecție, infrastructură, toate explicate în detaliu de directorul tehnic al Academiei Hagi, care timp de 6 ani a fost și antrenor

Cristian Cămui, fost fotbalist al Farului în anii ‘80, este de 5 ani directorul tehnic al Academiei Hagi. În precedenții 6 ani, fusese antrenor aici, câștigând 6 titluri.

Azi, el vorbește despre ce înseamnă cea mai mare sursă de fotbaliști din România, filosofia unui astfel de centru și secretele reușitei într-o lume în care talentul nu e niciodată suficient.

Domnule Cămui, dumneavoastră cunoașteți Academia de ani buni. Cum a evoluat ea de la înființare și până în prezent?

Sunt 16 ani de când s-a înființat academia, s-au schimbat multe. Am plecat de la ideea lui Gică Hagi de a crea o academie puternică, un loc ideal pentru a face performanță. Am luat-o de la zero, cu baza sportivă, cu selecția, cu tot ce poate să existe în instruirea copilului și am ajuns la ceea ce suntem acum.

Ce-i diferențiază pe copiii Academiei Hagi de ceilalți copii?

Noi lucrăm după conceptul creat de Gică Hagi. Suntem organizați din acest punct de vedere - cum luăm un copil, cum îl selectăm și cum îl ducem spre fotbalul de performanță. Cred că noi suntem atenți la toate aspectele. Atunci când ajunge la 18 ani și iese de pe porțile academiei sau pleacă spre fotbalul de performanță, are în spate niște lucruri bine puse la punct.

De la ce vârstă intră copiii în academie?

Acum selectăm de la cei născuți în 2019, deci copii de 6 ani. Mai vin și de la 5 ani. Încercăm să-i integrăm, chiar dacă sunt mai mici. Sunt bineveniți!

Academia Hagi e un reper pentru fotbalul juvenil din România. Aveți și colaborări cu academii din afară?

Da! Au fost și încă mai sunt academii care sunt interesate să facem o colaborare sau un schimb de idei. Sunt directori tehnici de la academii din străinătate și ținem legătura cu unele cluburi. Am participat și noi pe la alte academii, pe la Ajax, pe la academiile din zona arabă. Au venit și ei la noi, iar colaborarea există. Dacă sunt academii puternice care au în spate ani și care au produs fotbaliști, suntem interesați pentru că zi de zi avem de învățat.

De unde sunt selectați copiii pentru AGH

Care sunt cele mai mari provocări cu care vă întâlniți?

Provocările vin de la proiectele și obiectivele pe care le avem. Eu, ca director, îmi doresc ca în fiecare an să dăm cât mai mulți jucători la seniori și la loturile naționale. Pe lângă asta, dacă avem și rezultate cu echipele, să luăm titlul de campion, atunci este excelent. În special ne axăm pe formarea jucătorilor, să-i dăm la națională, la seniori sau în fotbalul românesc, în Superligă, ori în străinătate.

Când a deschis academia, Gică Hagi spunea că în zece ani vom vedea naționala formată pe scheletul Academiei. Acum vedem că aveți, în bază, un perete plin cu fotografii ale jucătorilor crescuți aici și ajunși sub tricolor.

După primii ani ai academiei, Hagi a spus că va da 10 jucători pentru echipa națională de seniori. Sunt mai mulți de zece și an de an apar alții. Noi creăm și sperăm ca întotdeauna să apară jucători pentru națională și echipa mare. Obiectivul nostru rămâne acela de a selecta jucători, de a-i forma și de a-i aduce spre fotbalul de performanță.

Cât de importante sunt familia și mediul în care crește copilul în formarea lui? Cum colaborați dumneavoastră cu familiile?

Sunt două aspecte aici. Unul este că avem jucători din Constanța, care trăiesc acasă. O zi din academie a unui jucător din Constanța arată cam așa: se trezește dimineață, e preluat de autocarul care-l duce spre școală, că toți merg la aceeași școală, participă la cursuri, se întoarce și mănâncă prânzul la noi, după care se antrenează. Este diferit de cel ce stă la noi în regim de masă, cazare și așa mai departe, un regim de cantonament. Cei din Constanța au mereu contact cu părinții, iar cei care stau la noi, veniți din țară, nu au contact cu ei. Așa că noi ținem legătura cu părinții din Constanța, dar și cei din alte orașe. Legătura dintre antrenor și părinți se ține săptămânal, poate chiar zilnic, dacă apar probleme. Sunt cazuri diferite și aici. Sunt părinți care și-au adus copiii la noi și sunt mai superficiali, se interesează foarte rar și spun că sunt pe mâini bune. Dar sunt și părinți care se interesează zilnic, întreabă ce face copilul cu activitatea școlară și cu cea sportivă, cum decurg lucrurile. În general, discuțiile sunt zilnice.

Sunteți atent la partea de educație? Verificați ce se întâmplă cu băiatul la școală?

În cadrul academiei avem un director care se ocupă de problemele școlare, Ion Constantinescu. Participă săptămânal, nu zilnic, la ședințe școlare. La final de săptămână aduce situația școlară a jucătorilor: absențe, note și așa mai departe. Dacă apar probleme de indisciplină, antrenorul e imediat înștiințat. Totdeauna colaborăm cu școala. E o colaborare foarte bună. Avem jucători care au venit la noi pe la 12-13 ani și au plecat pe la 18-19, care au luat bacalaureatul cu nota 10. Cine vrea și are îndrumare, sub verificarea noastră, constată că lucrurile funcționează bine și cu școala.

Cum funcționează selecția? Ce trebuie să aibă un copil din țară pentru a putea fi adus la Academia Hagi?

Ne uităm la inteligența lui. Vedem cum se mișcă în spațiu în timpul jocului, vedem inteligența lui în joc și ne mai uităm la aspectele fizice. Restul, ce înseamnă tehnic - tactic, urmează să fie dezvoltat prin instruirea noastră, jocuri, antrenamente. În primul rând, trebuie să fie un copil inteligent. În general toată lumea spune că fotbalistul este așa cum este... Vă spun că nu poți să joci fotbal dacă n-ai inteligență. Acolo sunt niște unghiuri de joc și tot timpul trebuie să gândești.

Nu poți să mai joci un fotbal la întâmplare, pentru că nu merge asa. Totul este tacticizat. Dacă n-ai inteligență, nu poți să te descurci Cristian Cămui

Cum e noua generație de copii care vin la fotbal?

Cât de mult s-au schimbat generațiile față de acum 10 ani? Se lucrează diferit cu ei?

Am avut o activitate de 11 ani în academie, ca antrenor, iar în ultimii patru am fost director. Pot să spun că s-au schimbat foarte multe. Generațiile s-au schimbat pur și simplu și asta din cauza societății, școlii și educației. Înainte erau mult mai receptivi și mai preocupați să facă ceva. Acum e o generație mai superficială și de asta trebuie să le dăm o atenție foarte mare pentru că mulți dintre ei se pierd. S-au schimbat foarte multe, dar noi am încercat să îmbunătățim toate lucrurile din toate punctele de vedere, educațional, instruire, ca să ținem pasul cu Europa și ce se întâmplă acolo. Cred că problema este mai mult la ei. Societatea este așa cum este și e greu să-i faci să vină după tine, să facă ceea ce ne dorim noi.

Câți copiii numără azi academia Hagi, de la cea mai mică grupă de vârstă, la cea mai mare?

În jur de 760-780 de copii. Aproape de 800. E enorm! Avem 220 care sunt selectați și fac fotbal de performanță, noi îi numim “elită”. Mai sunt încă 550, care fac fotbal de masă, cei care vin să facă mișcare. Aceștia speră ca lucrând și antrenându-se să facă pasul spre fotbalul mare, spre “elită”.

Gică Hagi nu vorbește de obiectivele academiei pe termen scurt, deci care sunt cele pe termen mediu și lung? Unde vrea să ajungă?

Vrem să fim cea mai bună academie din țară, lucru pe care l-am făcut de când s-au realizat evaluările academiilor. Să facem performanță și să scoatem fotbaliști de Liga 1, loturi naționale, jucători de mare calitate. E important să luăm titlul de campioni pentru că avem mentalitatea de învingător. Concurența este din ce în ce mai mare de la an la an.

Sunt copiii talentați care nu reușesc să confirme. Care e cea mai des problemă întâlnită la ei?

Nu știu ce să zic pentru că toți suntem diferiți. Așa sunt și copiii. Se nasc cu un talent și poate nu reușesc să ajungă mai sus. Poate sunt superficiali ... Noi încercăm să avem discuții individuale, colective, chiar și cu părinții. Sunt cazuri în care nu poți s-o faci, indiferent de cât investești în el sau de discuțiile pe care le ai cu copilul. N-ai ce să faci! Încercăm să-i facem de performanță. Dar dintre cei care vin la noi sunt puțini care se pierd.

Ce cuprinde academia azi?

Cred că tot ce are nevoie un tânăr jucător sau un copil ca să facă performanță. Începând cu infrastructura, care are terenuri pentru copii de la 4+1, 6+1, 8+1, sală de forță, cantină, echipament de la Nike, care este poate cea mai bună firmă de echipament, mingi. Li se oferă tot pentru a face performanță. Nu mai vorbesc de cadrele care sunt pe lângă ei, staff-ul tehnic, foarte mulți antrenori, preparatori fizici, team manager, antrenor de portari. Fiecare copil are tot ce-i trebuie pentru a ajunge fotbalist.

Impactul Academiei Hagi în fotbalul românesc

Ce impact a avut Academia Hagi și Farul pentru comunitatea locală? Sunt mai mulți copii care vor să facă fotbal aici în zonă?

Noi am plecat cu denumirea de Viitorul, iar apoi s-a făcut fuziunea cu Farul. Copii au fost atrași atât de Viitorul, cât și de Farul. Singura problemă a noastră este că suntem cam departe de oraș, iar copiii trebuie să fie însoțiți ca să ajungă până la noi. Lucrăm și la asta, ca să punem niște microbuze pentru a ajunge mai ușor. Ei vin cu părinții sau cu bunicii. Trebuie să le dea atenție, pentru că sunt copii de nici 6-7 ani, care trebuie să ajungă la Ovidiu. Impactul a fost și va fi tot timpul. Îi selectăm. Mergem prin școli și mai sunt și cei care vin la noi la poartă și spun că vor să facă parte din academie. Porțile vor fi deschise pentru toți, chiar dacă copilul e talentat, foarte talentat sau mai puțin talentat. Rămâne în cadrul academiei pentru a face sport de plăcere sau de performanță.

Există parteneriate cu cluburi de la noi din țară sau din străinătate?

Avem parteneriate cu 12-13 cluburi din țară sau cu școli de fotbal. Colaborăm tot timpul. Chiar acum, în luna iunie, avem un turneu dedicat partenerilor pentru a vedea și ei care sunt cei mai talentați jucători. Mai mergem și noi pe la ei pentru meciuri amicale. Vizavi de internațional, nu există așa ceva. Gică Hagi a făcut proiectul pentru fotbaliștii români, pentru România și pentru loturile naționale. Am avut una sau două excepții, una din Moldova și una din Macedonia. Vorbesc de Boban Nikolov, care a jucat la națională. A câștigat titlul de campion la noi. În rest, academia a fost făcută pentru România și pentru fotbaliștii din Constanța.

Cât de mare este impactul pe care l-a avut Academia Hagi în România și nu mă refer doar la echipa națională? În general pentru dezvoltarea fotbalului.

Dacă ne uităm la Liga 1 sau Liga a 2-a, sunt foarte mulți jucători crescuți în academia noastră. Impactul este clar. Atâta timp cât la fiecare echipă din Liga 1 sau Liga 2-a sunt jucători din Academia Hagi, înseamnă că a produs fotbaliști și va mai face acest lucru. Este un impact bun.

Avem concurență, au apărut și alte academii. Îmi place asta pentru că ridică nivelul valoric al fotbaliștilor și al echipelor de fotbal. Ne bucură concurența și vrem să o creștem Cristian Cămui

Ce le spuneți copiilor și părinților când intră pe poarta academiei și au o discuție cu dumneavoastră?

În primul rând, dacă își doresc să fie fotbaliști. Dacă au ajuns la poarta stadionului e clar că-și doresc. Cei care vin sunt foarte mici și vin doar de plăcere. Vin să facă sport. Le place fotbalul și nu putem să le promitem decât că vor avea toată instruirea și toate condițiile pentru a ajunge fotbaliști. Totdeauna vor fi încurajați și susținuți de antrenori, ca ei să aibă plăcere, entuziasm și nebunia de a juca fotbal.

